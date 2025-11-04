idezojelek
A Helyzet

Nem Tisza: szita

Mitől párt az, amelynek úgynevezett vezetői a kárpátaljai magyarságot üldöző ukrán titkosszolgálattal bratyiznak?

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
Tisza Világpártelnökapplikáció 2025. 11. 04. 5:02

Újabb léket kapott a Tisza-ladik, ömlik befelé a víz – kifelé meg az adatok. Likasok, mint a szita. Kétszázezer Tisza-rajongó személyes adatai kerültek ki az internetre a hétvégén. E-mail-cím, lakcím, telefonszám. A tajszám, a mellbőség és a bankkártyaadatok nem. Még nem. Majd legközelebb. Felénk ekkora adatvédelmi bukta még nem volt – és egyhamar nem is lesz. Magyar Péter a gyermekei édesanyja, a barátai, egykori közössége és a hazája után saját rajongóit is elárulta. Harminc ezüstért az ukránoknak.

Azért azt nem ártana tisztázni, vajon melyik éles elméjű Tisza-vezető találta ki, hogy pont ukránok – ráadásul: hadiiparban seftelő ukránok – kezére játsszák a tiszás hívek (hívők) legérzékenyebb adatait? A Radnai? A Kistérségi Áruló? Esetleg Manfred? Jelentkezzen! Ugyan melyikük pallérozott elméjéből pattant ki az ötlet, hogy ukrán maffiózók fejlesszék és üzemeltessék a Tisza világ nevű bohóc applikációt, ők kezeljék magyarok százezreinek személyes adatait?

Néhány hónapja Magyar Péter és Radnai Márk kéz a kézben magyarázta, hogy roppant megbízható, szipi-szupi program készül, amely ellenáll majd minden behatolási kísérletnek, szivárgásbiztos lesz, mint a Pampers. Ehelyett úgy jártak szegény tiszások, mint amikor az aluljáróban veszel mosógépet. Hazavitték, oszt orrán-száján dőlt belőle a víz. A Tisza világ is azonnal ereszteni kezdett, amint beizzították. Már októberben kikerültek a világhálóra húszezer tiszás személyes adatai. Milyen érdekes, akkor azt állapította meg az úgynevezett párt úgynevezett belső vizsgálata, hogy egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adatokat, akit már szeptemberben kirúgtak. Vasárnap új verzióval rukkolt elő a konteómessiás úr: orosz hekkerekről delirált. 

Tegnapra viszont megérkezett az újabb megfejtése, bántalmazós robothangján elő is adta. Eszerint nem adatszivárgás és nem Putyin, hanem Orbán áll az egész mögött. Minden mögött is ő áll! („Jaj, de szoros ez a kényszerzubbony, nővérke!”)

„Tudatos támadás, ellenséges listázás” érte az ő tökéletesen fölépített ukrán applikációjukat azzal a nyilvánvaló, sanda céllal, hogy félelmet keltsen bennük. – A hatalom félelemkeltéssel akarja megakadályozni a rendszerváltást – darálta Péter. Ám ők nem félnek. (Még ha Róka Réka ki is lépett. Ruszin-Szendi viszont csőre töltve vakarózik.) Hiába gáncsolja őket az Orbán, a Tóni meg a kémtollak, csak azért is bemutatják a 106 képviselőjelöltjüket, akiket már szeptemberben bemutattak volna, csak sajnos nem sikerült összefogdosni őket. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán Tisza világ helyett a Nemzet Hangja weboldalon lehet szavazni a jelöltekről, jöjjön csak mindenki, adja meg az adatait nyugodtan, nem lesz szivárgás, becsszó! Végül ő, minden tiszások pártelnöke arra kéri a híveket, fogják meg egymás kezét, imádkozzanak az Úr Jézushoz, esetleg hozzá, a Péter úrhoz, és rögvest érkezik rövidvágtában. („Jöttömre öt nap múlva számítsatok pirkadatkor, kelet felől.”)

Amúgy mióta kell pártnak nevezni egy olyan gyülekezetet, amelynek – írd és mondd! – huszonöt tagja van? Amelynek tisztújító kongresszusa komolytalanabb, mint a családi házunk lakógyűlése? (Könyörgöm, még a Momentum nevű francia ügynökpártnak is volt valami tisztújító kongresszusszerűsége, mielőtt kimúltak és lefetyelésbe kezdtek volna Péter úr színe előtt néhány tanácsadói poszt reményében!) Mitől párt az, amelynek úgynevezett vezetői a kárpátaljai magyarságot üldöző ukrán titkosszolgálattal bratyiznak? 

Pártnak nevezhetők-e, miután szuverenitásukat Brüsszelben hagyták zaciban? S végül: miféle párt az, amely képtelen vigyázni rajongói legbizalmasabb adataira? Rábízná a tisztelt olvasó egy ilyen galerire az országot? A magam részéről a disznóólat sem.
 

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekTisza

A nagy balos átverés

Gajdics Ottó avatarja

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu