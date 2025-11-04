Nem Tisza: szita

Újabb léket kapott a Tisza-ladik, ömlik befelé a víz – kifelé meg az adatok. Likasok, mint a szita. Kétszázezer Tisza-rajongó személyes adatai kerültek ki az internetre a hétvégén. E-mail-cím, lakcím, telefonszám. A tajszám, a mellbőség és a bankkártyaadatok nem. Még nem. Majd legközelebb. Felénk ekkora adatvédelmi bukta még nem volt – és egyhamar nem is lesz. Magyar Péter a gyermekei édesanyja, a barátai, egykori közössége és a hazája után saját rajongóit is elárulta. Harminc ezüstért az ukránoknak.

Azért azt nem ártana tisztázni, vajon melyik éles elméjű Tisza-vezető találta ki, hogy pont ukránok – ráadásul: hadiiparban seftelő ukránok – kezére játsszák a tiszás hívek (hívők) legérzékenyebb adatait? A Radnai? A Kistérségi Áruló? Esetleg Manfred? Jelentkezzen! Ugyan melyikük pallérozott elméjéből pattant ki az ötlet, hogy ukrán maffiózók fejlesszék és üzemeltessék a Tisza világ nevű bohóc applikációt, ők kezeljék magyarok százezreinek személyes adatait?

Néhány hónapja Magyar Péter és Radnai Márk kéz a kézben magyarázta, hogy roppant megbízható, szipi-szupi program készül, amely ellenáll majd minden behatolási kísérletnek, szivárgásbiztos lesz, mint a Pampers. Ehelyett úgy jártak szegény tiszások, mint amikor az aluljáróban veszel mosógépet. Hazavitték, oszt orrán-száján dőlt belőle a víz. A Tisza világ is azonnal ereszteni kezdett, amint beizzították. Már októberben kikerültek a világhálóra húszezer tiszás személyes adatai. Milyen érdekes, akkor azt állapította meg az úgynevezett párt úgynevezett belső vizsgálata, hogy egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adatokat, akit már szeptemberben kirúgtak. Vasárnap új verzióval rukkolt elő a konteómessiás úr: orosz hekkerekről delirált.

Tegnapra viszont megérkezett az újabb megfejtése, bántalmazós robothangján elő is adta. Eszerint nem adatszivárgás és nem Putyin, hanem Orbán áll az egész mögött. Minden mögött is ő áll! („Jaj, de szoros ez a kényszerzubbony, nővérke!”)

„Tudatos támadás, ellenséges listázás” érte az ő tökéletesen fölépített ukrán applikációjukat azzal a nyilvánvaló, sanda céllal, hogy félelmet keltsen bennük. – A hatalom félelemkeltéssel akarja megakadályozni a rendszerváltást – darálta Péter. Ám ők nem félnek. (Még ha Róka Réka ki is lépett. Ruszin-Szendi viszont csőre töltve vakarózik.) Hiába gáncsolja őket az Orbán, a Tóni meg a kémtollak, csak azért is bemutatják a 106 képviselőjelöltjüket, akiket már szeptemberben bemutattak volna, csak sajnos nem sikerült összefogdosni őket.