Ideje nekünk, magyaroknak alaposan elgondolkozni azon, hogy mi olyan különleges mibennünk mint nemzetben, hogy a világ kitartóan aránytalanul – mind jó, mind rossz irányban – olyan kitüntetett figyelmet fordít felénk, egy alig tizenötmilliós európai népre. Vajon a központi földrajzi elhelyezkedésünk, országunk kiszolgáltatottsága, szépsége, az európai népek közti rokontalanságunk és ezáltal az egzotikus voltunk keltette izgalom vagy az egykeségből fakadó nyelvi elszigeteltségünk, netán a magyarok makacssága, szabadságszeretete, vagy a Kárpát-medencében élők különleges tehetsége, lobbanékonysága, vagy éppen szalmalángtermészete vonzza-e miránk a töb­biek tekintetét? Vagy maga az érzés, hogy minket néznek, utálnak vagy éppen nagyra becsülnek, maga is egy sajátos, köldöknéző szollipszista nemzeti gyakorlat, és ezzel a túlzással is azt igazoljuk – legalább magunknak –, hogy különlegesek vagyunk?

Gyakran megkérdezik tőlem, hogy az európai színtéren más nemzeteknél is annyira bevett dolog-e, mint a magyaroknál, hogy kiválóságaik, reprezentánsaik a nyilvánosság előtt egymást gyalázzák, ahelyett, hogy mikor átlépnek az államhatáraikon, közös nemzeti érdeket képviselnének?

Erre az álkérdésre csak kényszeredetten lehet válaszolni. Mert az európai fórumokon az ott végigküzdött másfél évtizedes szolgálati időm alatt számos belső nemzeti vita feszengő fültanúja voltam. Virágnyelven szólva: a kék olaszok gyalázták a pirosakat, az igazi portugálok a nem igaziakat, a kövér finnek a soványakat… Mintha a többiek ott sem lettek volna, vívták egymás között saját otthoni csatáikat idegenben, Strasbourgban és Brüsszelben is. Persze hozzá lehet tenni az „egyensúly” és a politikailag kívánatosabb válasz érdekében, hogy azért a magyarok ezt mindig igazi tűzzel voltak képesek csinálni, és akkor máris újra a saját különlegességünk hiúságát legyezgethetjük.

Az sem teljesen idegen más európai nemzetektől sem, amit nálunk akár történelmi meghatározottságú törvényszerűségnek is bátran tekinthetünk, hogy az otthoni politikai színtéren egyrészt egy hazai, belső, másrészt egy vagy több idegen, külső erő küzd egymással úgy, mintha az utóbbiak is belül volnának, mert védőszíneikkel takargatni próbálják, hogy külső erők zsoldosai volnának. A forradalmaink idegen, behívott hadakkal való leverésétől a budapesti olimpia megrendezésének megakadályozásáig húzódik a nem túl dicsőséges történelmi ív, amit egyes belső ágensek már produkálni képesek voltak.

Természetes tény – ha elfogadnunk nem is kell –, hogy a nagyok a kisebb országok fontos vagy épp nem annyira életbevágó nemzeti döntéseit befolyásolni akarják – azok ehhez vannak szokva –, miért mondanának le maguktól arról, hogy beavatkozzanak mások ügyeibe a saját javuk, érdekük szerint?! Guruló dollárokkal, NGO-kkal, dezinformációs, nyílt vagy fedett titkosszolgálati akciókkal, médiával, zsarolással…

Mi, magyarok – az áldozati oldalon – jól ismerjük a teljes arzenált. Ez a „különlegességünk” mindenképp a közepes méretünkből ered: nem vagyunk annyira kicsik, hogy teljesen átnézzenek vagy átgázoljanak rajtunk, de annyira nagyok se, hogy hagyják nekünk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön.