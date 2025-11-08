Ahol a labda lesz

idezojelek Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának! idezojelek

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

Szájer József
Szájer József
idezojelekEurópai Unióválságpolitika 2025. 11. 08. 6:40
0

Ideje nekünk, magyaroknak alaposan elgondolkozni azon, hogy mi olyan különleges mibennünk mint nemzetben, hogy a világ kitartóan aránytalanul – mind jó, mind rossz irányban – olyan kitüntetett figyelmet fordít felénk, egy alig tizenötmilliós európai népre. Vajon a központi földrajzi elhelyezkedésünk, országunk kiszolgáltatottsága, szépsége, az európai népek közti rokontalanságunk és ezáltal az egzotikus voltunk keltette izgalom vagy az egykeségből fakadó nyelvi elszigeteltségünk, netán a magyarok makacssága, szabadságszeretete, vagy a Kárpát-medencében élők különleges tehetsége, lobbanékonysága, vagy éppen szalmalángtermészete vonzza-e miránk a töb­biek tekintetét? Vagy maga az érzés, hogy minket néznek, utálnak vagy éppen nagyra becsülnek, maga is egy sajátos, köldöknéző szollipszista nemzeti gyakorlat, és ezzel a túlzással is azt igazoljuk – legalább magunknak –, hogy különlegesek vagyunk?

Gyakran megkérdezik tőlem, hogy az európai színtéren más nemzeteknél is annyira bevett dolog-e, mint a magyaroknál, hogy kiválóságaik, reprezentánsaik a nyilvánosság előtt egymást gyalázzák, ahelyett, hogy mikor átlépnek az államhatáraikon, közös nemzeti érdeket képviselnének? 

Erre az álkérdésre csak kényszeredetten lehet válaszolni. Mert az európai fórumokon az ott végigküzdött másfél évtizedes szolgálati időm alatt számos belső nemzeti vita feszengő fültanúja voltam. Virágnyelven szólva: a kék olaszok gyalázták a pirosakat, az igazi portugálok a nem igaziakat, a kövér finnek a soványakat… Mintha a többiek ott sem lettek volna, vívták egymás között saját otthoni csatáikat idegenben, Strasbourgban és Brüsszelben is. Persze hozzá lehet tenni az „egyensúly” és a politikailag kívánatosabb válasz érdekében, hogy azért a magyarok ezt mindig igazi tűzzel voltak képesek csinálni, és akkor máris újra a saját különlegességünk hiúságát legyezgethetjük.

Az sem teljesen idegen más európai nemzetektől sem, amit nálunk akár történelmi meghatározottságú törvényszerűségnek is bátran tekinthetünk, hogy az otthoni politikai színtéren egyrészt egy hazai, belső, másrészt egy vagy több idegen, külső erő küzd egymással úgy, mintha az utóbbiak is belül volnának, mert védőszíneikkel takargatni próbálják, hogy külső erők zsoldosai volnának. A forradalmaink idegen, behívott hadakkal való leverésétől a budapesti olimpia megrendezésének megakadályozásáig húzódik a nem túl dicsőséges történelmi ív, amit egyes belső ágensek már produkálni képesek voltak.

Természetes tény – ha elfogadnunk nem is kell –, hogy a nagyok a kisebb országok fontos vagy épp nem annyira életbevágó nemzeti döntéseit befolyásolni akarják – azok ehhez vannak szokva –, miért mondanának le maguktól arról, hogy beavatkozzanak mások ügyeibe a saját javuk, érdekük szerint?! Guruló dollárokkal, NGO-kkal, dezinformációs, nyílt vagy fedett titkosszolgálati akciókkal, médiával, zsarolással…

Mi, magyarok – az áldozati oldalon – jól ismerjük a teljes arzenált. Ez a „különlegességünk” mindenképp a közepes méretünkből ered: nem vagyunk annyira kicsik, hogy teljesen átnézzenek vagy átgázoljanak rajtunk, de annyira nagyok se, hogy hagyják nekünk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez a középperspektíva lehet az, ami tényleg ad hasznunkra is fordítható sajátos látószöget, csak ügyesen kell élni vele. Minket piszkálnak, maguk felé akarnak hajlítani a nagyok, ezért mi tudjuk, milyen nyomás alatt lenni, de pont ezért mi nem nézzük le, nem akarjuk megalázni a nálunk kisebbeket. És persze vannak fontos saját szempontjaink, amelyek alapján időnként bele akarunk szólni a nagyok dolgába, ha érintenek minket. Időnként képesek lehetünk olyan szellemi és valódi szövetségeket kovácsolni kicsikkel és nagyokkal egyaránt – hiszen a fenti képlet szerint kinyújthatjuk a karjainkat lefelé és fölfelé is –, amelyeket már nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Magunkban egyedül csak a dalai láma őszentségének tulajdonított gondolatot tudjuk érvényesíteni, és bizonyos esetekben még annak is lehet értelme, főleg, ha valami nekünk ártó dolgot akarunk megakadályozni. Ő ezt mondta: „Ha azt gondolod, hogy túl kicsi vagy ahhoz, hogy befolyásold a világot, próbálj meg elaludni egy szúnyoggal egy helyiségben.” Vagyis – józan, kishitű megfogalmazásban – hogy a világot egymagunk alakítsuk, ahhoz néha kevés az erőnk, de zavart kelteni tudunk. Maga a Magyarország méreténél fogva nekünk a papíron járónál jóval nagyobb nemzetközi befolyással és tekintéllyel rendelkező miniszterelnökünk – kinek lenne erről nálánál hitelesebb és közvetlenebb tapasztalata?! – szokta kijózanítani honfitársait, hogy azon látszat ellenére, hogy a világot dúló minden vitának és versengésnek ott vagyunk a közepében, nem mi fújjuk a passzátszelet, a nagyok sosem fogják a mi érdekeinket a magukénak tekinteni, azok legfeljebb néha egybeesnek az övékével, ezért épp minket is segítenek, ha magukon segítenek. 

Persze a barátság is sokat számít a nemzetközi kapcsolatokban, és az a személyes kémia, ami napjainkban Donald Trump és Orbán Viktor között megvan, eddig nem tapasztalt együttműködési távlatokat nyitott már eddig is. Négy év szemérmetlen frontális támadásait, ami a tengerentúlról hivatalos politikaként felénk irányult, mindenképpen leszerelte, még ha az ottani mélyállam sem adja föl könnyen a rögeszméit és az érdekeit.

A barátság végül is – nemzetek között is – ugyanarról szól: a barátok akkor is kiállnak egymás mellett, ha valamiben éppen nem értenek egyet vagy az érdekeik nem ugyanazt diktálják.

Az egybites inputokra és a békaperspektívára redukált hazai ellenzéki média ezt nem képes megérteni, ezért ugrott rá harsány – és hozzáteszem, az ország érdekével ellentétes, hazaárulást súroló – kárörömmel arra, amikor az amerikaiak és az oroszok játszmájában Trump elnök bevetette az orosz energiahordozókhoz kapcsolódó közvetett bojkott taktikai fegyverét az ukrajnai béketeremtés érdekében. Ennyit ért a barátság? Trump-barát ugyanarra akar minket kényszeríteni, amire az unió – ellenfél, vagy Zelenszkij elnök szeretett volna – eddig hiába? Aztán jött a hideg zuhany: az amerikai elnökkel mi jó barátsággal alátámasztott észérvekkel felvértezve képesek vagyunk beszélni, ezért a mi, számukra jelentéktelen szempontjaink, például, hogy nincs tengerünk, ezért ide csak csövön jöhet a gáz, olaj, esélyt kaphatnak a meghallgatásra és a józan, pragmatikus megfontolásra. Miközben mások, nagy hatalmú emberek, akár komoly riválisaink magukat megalázva nálunk kuncsorognak a közvetlen amerikai telefonszámokért.

Azért az aránytévesztésért, hogy a közepes méretű Magyarországgal szemben az elmúlt években olyan elképesztően vad és nagy indulatokat növesztettek, neveltek föl, olyan kegyetlenül, lejárató céllal támadtak, mi csak részben vagyunk felelősek. A magyar kormány nem tett mást, mint komolyan vette, hogy a szovjet uralom megszűntével egy új, kivételes történelmi helyzet jött létre, amely saját definíciója szerint már nem az egyoldalú függésre, hanem a nemzetek egyenjogúságára fűzi fel a tagországok kapcsolatait.

Ebből következik, hogy egy kontinensnyi méretű együttműködésbe beágyazva, de mi magunk határozhatjuk meg, mit akarunk tenni és mit nem, saját magunk dönthetünk végre a magunk dolgairól. Tesszük is, ahogyan azt az emberek akarata, hagyományaink, érzékenységeink – és igen! – nemzeti érdekeink nekünk diktálják. Két lábon a földön állva, hátunkat a legendás, harcos szabadságszeretetünknek és stratégiai nyugalmunk erejének nekivetve, előretekintve, őszintén, komolyan. Kimaradunk így a világon harmadévenként átviharzó, tiszavirág-életű, mesterséges, szimplifikáló ideo­lógiák rombolásából és megmaradunk a józan gondolkodás talaján. Ha úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk, akkor nem zavar és nem is bizonytalanít el minket, hogy sokan mások ellenünk mondanak, mert mi a saját igazunkért küzdünk, és tudjuk, hogy az igazság nem azon múlik, hogy mások – sokan vagy kevesen – mit gondolnak róla.

Aki nem hiszi, kérdezze meg Galileit!

Eközben az Európai Unió, Európa intézményes európai kerete hallatlan válságokat él meg, és szinte mindegyikre rosszul válaszol. Olyan önidegen dolgokba vág bele, amiket eddig akkor sem mert vagy akart, próbált megcsinálni, amikor ereje teljében volt. Márpedig az a vérbő sikerkorszak már a múlté.

Mi, magyarok ott voltunk már 2020–21 fordulóján is, és amíg bírtuk, akadályoztuk, hogy az unió több mint fél évszázados történetében először, átgázolva a szervezet legszentebb tabuján (!), hitelt vegyen föl. A józan magyar politika végül nem tudta megállítani az Európai Uniót, hogy elinduljon ezen a lejtőn. Pedig igazunk volt! Azóta az automatikus brüsszeli válasz minden felmerülő kérdésre: eladósodás, hitelfelvétel. Egyik oldalon hivatalosan is – mintha csak kormányzási felelősséggel nem bíró klímaaktivisták volnának maguk is – a Föld néhány évtizeden belüli lakhatatlanságának gondolatával riogatják az európai fiatalokat (hajtják bele az ­uniós intézményeket erre hivatkozva az egynapos szavatosságú politikai szövegelések látszattevékenységébe vagy az önrombolás esztelen zsákutcáiba), aközben gond nélkül hajlandók értelmetlen, végiggondolatlan célok jegyében előre felélni az utánunk jövő nemzedékek sorának pénzügyi életfeltételeit. 

Soros György pénzügyi spekuláns álma a bankároknak kiszolgáltatott unióról rövid idő alatt valóra vált.

 Pedig mennyire képtelen terv volt, pedig politikusok és NGO-k kórusai tagadták már a létét is. Az unió a zéró adósság eszméjétől röpke öt év alatt eljutott a súlyos adósságalkoholista függésbe!

A másik, első blikkre hihetetlen megafordulat az volt, amikor a kontinens a béke fél évszázados európai projektjéből a háborús készülődés küszöbére került. (Azért csak a küszöbig, mert saját pénze nincsen a hangoztatott célok megvalósítására, vagy bármilyen háttere ahhoz, hogy a kardcsörtetést az ellenfél egy percig is komolyan vehesse.)

A tehetetlenség, a kudarc rossz tanácsadó. Az uniós intézmények, az egyes európai országok saját polgáraitól elszakadt, azoktól páni félelemmel rettegő, a bukás szélén lavírozó vezetése azokon vezeti le a frusztrációját, akik „szúnyogzöngésükkel” folyton megzavarják a látszatok harmóniáját.

Azokon, akik egyenesen és kertelés nélkül elmondják, amit gondolnak, azokon, akik még nem veszítették el a józan eszüket és akik emlékeztetik őket arra is, hogy nemrég még ők is ugyanazokat az elveket vallották, amiket ma támadnak, és amiket, mint az unió eredeti értékeit, az ő napi agymenéseikkel szemben most épp mi védünk, mert mi nem felejtettük el, hogy azok hosszú évtizedeken keresztül egyben tartották és sikeressé tették a kontinens nyugati felét. Akik az ő kiúttalan, távlat nélküli, látszatpolitikáik­kal szemben megoldásokat, stratégiát, jövőképet kínálnak.

Ők akarnak kiszorítani minket, ahogy azt rövidlátó taktikázással a belső egyensúly fontos biztosítékával, a britekkel már megtették. Akkor (is) végzetes hibát követtek el, életveszélyes sebet ejtettek Európán. Majdnem elvérzett. Mi nem ebbe az irányba megyünk. Mi azt akarjuk, hogy az unió alakuljon át – alakuljon vissza! – egy nem birodalmi gondolkodású, egyenjogú partnerek közti nemzeti szövetséggé. A demokráciák demokráciá­jává. Euró­pa akkor fogja megtalálni a „maga” útját, ha hallgat miránk, magyarokra is. Ehhez első lépésként le kell dobni magukról a rajtuk kórosan eluralkodott hungarofóbiát.

A magyaroktól nem kell félni! A lovaink, az észjárásunk fürge, de egy ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

Van egy jó hírünk: a fóbiákból alapos, tizenkét lépcsős valóságkúrával ki lehet gyógyulni! Nyissák ki a szemüket, és látni fogják mindazt, amit mi innen a Kárpát-medencéből, Európa földrajzi közepéből már jó ideje tisztán látunk. Fordulat kell!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpuccskísérlet

Szerbiában puccskísérlet zajlik

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekmagyarság

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekadatszivárgás

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekostrom

Robert C. Castel: Ostromforradalmak a szomszédban

Robert C. Castel avatarja

Hogyan írták át a drónok és négy ukrán település ostroma a városi hadviselés módszertanát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu