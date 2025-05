Spanyol hódítás a népautók alapjain: 75 éves a Seat

Az iparági mérce szerint különösen nagy idő a 75 esztendő, más márkák már rég eltűntek a süllyesztőben, míg a Seat már a centenárium felé vágtat. Alapítását követően másfél évtizeddel már Európa egyik legnagyobb autógyártója volt, a 19. születésnap pedig elhozta az egymilliomodik legyártott autót. Utóbbi modell egyébként nem volt más, mint a magyar szemmel nézve oly ismerős 124-es (nálunk a Fiat-féle eredeti modell másik licencváltozata, a Lada 1200-as járta óriási számban az utakat).

Nem Zsiguli, de annak közeli rokona, szintén olasz génekkel: Seat 124. Forrás: Seat

Áttörés a kilencvenes években

Nagyobb számban Magyarországon a rendszerváltás hajnalán jelentek meg a Seatok, méghozzá alapvetően használtimportból, és bár nem kis derültséget keltett egyes régebbi típusok neve (Fura, Ronda), a Giugiaro-féle formatervű Ibiza hamar vágyott és népszerű modellé vált. Ezzel a kisautóval, illetve a tágas és praktikus Toledo limuzinnal indult a hazai importőri értékesítés 1992-ben, a marketingrészleg pedig számos érdekes reklámmal, többek közt a Geszti Péter-féle „Volkswagány” szlogennel rukkolt elő.

Múlt és jelen találkozása: balra az aktuális Leon, jobbra a cég első autója, a Fiat-licenc 1400-as limuzin. Forrás: Seat

Cégcsoporton belül izgalmas versengésbe kezdett a Seat és a Skoda márka, aminek logikus iránya volt, hogy a cseh racionalitással szemben a spanyol temperamentumot domborítsák ki.

Ehhez illő termék volt a Leon 1999-ben bemutatott első generációja, annál is inkább, mert sportos Cupra modelleket is kínáltak belőle,

és 2003-ban Zengő Zoltán csapata is a spanyol márkára váltott – a versenyautók kormánya mögött olyan pilóták hódítottak trófeákat, mint Kiss Norbert, Michelisz Norbert és Wéber Gábor.

Ahogy teltek az évek, egyre több GTI-kihívó jelent meg a kínálatban, és a motorsportsikerek sem maradtak el. Fotó: Seat

Időközben a miniktől a buszlimuzinokig számos kategóriában jelen volt a Seat, egy időben még átcímkézett Audi A4-et is kínált (Exeo), majd 2016-ban megtört a jég, és bemutatta első SUV -odelljét, a népszerű Atecát. Utóbbinak már az új, önálló Cupra márka égisze alatt piacra dobott változata is megjelent a piacon, a folytatásban pedig az első nagy szériás spanyol villanyautó már a leányvállalat termékeként került piacra, miközben amúgy napjainkban maga a Seat is növekvő eladási számokat produkál.

Érdekes koncepció 2001-ből: a Tango Roadster a spanyol márka új formanyelvét (későbbi Altea, Leon és Toledo) vetítette előre. Fotó: Seat

Volt tehát ok ünneplésre idén a márka magyarországi importőrénél is, amire az érdi Pataki cukrászdában került sor, ahol a Porsche Hungaria egykori és mai vezetői mellett a márka híres nagykövetei (Cseh László, Janza Kata) is megjelentek, a motorsportról pedig Zengő Zoltán sztorizott. Érdekes volt felidézni a Seat legelső modelljét, az 1400-as limuzint, illetve első valódi népautóját, az apró, farmotoros 600-ast is – utóbbiból egy példány a cukrászda előtt parkolt, márkafanatikus tulajdonosa Spanyolországból hozta be és restaurálta. Ám ezúttal nem az 1960-as, hanem a hazánkban több emléket felidéző 1990-es években folytatjuk a nosztalgiázást, öt slágermodell rövid bemutatásával.

Érden a Seat első népautója, a 600-as. Nálunk Fiat-féle eredetije és a Zastava-leszármazott volt ismert. Forrás: Autó-Motor

1. Seat Ibiza, 1991

Már frissített változatban érkezett hazánkba az első generációs Ibiza, a teljes lökhárítókról és a színre fújt műanyag sárvédőtoldatokról lehet felismerni a New Style változatot. „Porsche” motorokat használt, ami azt jelenti, hogy amikor bevezették a hármas hatású katalizátort, a Porsche Engineering mérnökei adaptálták a benzinbefecskendezést a meglévő blokkokra, de mivel a spanyolok fizettek, használhatták a jól csengő nevet.

Forrás: Seat

2. Seat Toledo, 1992

Nem egyszerűen átvették a Volkswagen Jettát a spanyolok, hanem az Italdesign segítségével szemrevaló és nem utolsósorban praktikusabb, ötajtós karosszériát adtak neki. Ehhez jött a szerelők által jól ismert és biztos alkatrészellátású VW-technika meg az alacsony ár. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Kína aktuálisan negyedik legnagyobb autógyártója, a Chery konszern 1999-ben a Seattól licencelt Toledókkal indult.

Forrás: Seat

3. Seat Córdoba, 1993

Európában az Ibiza volt a sikeresebb, de Magyarországon ennek lépcsős hátú és később kombi (Vario) változata, a Córdoba volt a befutó. Tágas csomagtartójával hódított, még az sem szegte a kedvét a vásárlóknak, hogy legtöbbször maradtak az alapmotornál, a hatvan lóerős 1,4-esnél. Érdekesség, hogy egy időben kétajtós lépcsős hátú kivitelt is kínáltak belőle a sportosabb ügyfeleknek.

Forrás: Seat

4. Seat Ibiza Cupra, 1997

A Cup Racing gyökerei egészen az 1990-es évek végéig vezethetők vissza, az Ibiza GTi modellen belül a 150 lóerős, kétliteres, 16 szelepes motorral felszerelt változat használta elsőként a Cupra nevet. A modellfrissítés után a GTi fölé pozicionálták a Győrben gyártott, hengerenként ötszelepes turbómotorral hajtott, 156 lóerős Cupra modellt. A 180 lóerős, Brembo fékekkel felszerelt Cupra R-ből mindössze kétszáz példányt készítettek.

Forrás: Seat

5. Seat Alhambra, 1998

Épp csak elindult a sportos márkaarculat-építés, úgyhogy 1998-ban még bőven volt helye a nagyon is észszerű választásnak számító családi autónak is a Seat-kínálatban. A modellfrissítésig csupán márkajelzésében tért el testvéreitől, a Ford Galaxytól és VW Sharantól, no meg pár tízezer forinttal, hiszen egy kicsit azok alá árazták be. Az 1,9-es TDI remek utazóautóvá tette a nagyméretű egyterűt.

Forrás: Seat

Mérföldkövek a márka történetében

Háromnegyed évszázados története során a Seat S.A. összesen 77 modellt dobott piacra, és napjainkig 20,59 millió autót gyártott le. Fennállása során több mint 78 ezer alkalmazottat foglalkoztatott a cég, és a fejlődés ívét jelzi, hogy míg 1953-ban naponta öt jármű hagyta el az üzemet, addig ma ez a szám eléri a 3200-at. Persze Spanyolországban sem maradhat el az ünneplés, a katalán fővárosban az Automobile Barcelona kiállításhoz kapcsolódóan 77 történelmi és részben jövőbeni autót állítanak ki néhány napra. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a márka fő mérföldköveit:

1950: A Spanyol Személygépkocsi Társaság, vagyis a Sociedad Española de Automóviles de Turismo S.A. 1950. május 9-én jegyeztette be alapító okiratát, a Spanyol Nemzeti Ipari Intézet (51 százalék), hat különböző bank cégcsoportja (42), valamint a Fiat (hét százalék) szerepvállalásával. A cél Spanyolország mobilitásának lendületbe hozása.

1951: A barcelonai Zona Franca ipari és logisztikai bázisán megépül a Seat első gyára.

1953: Elkészül az első Seat, egy 1400-as modell. Naponta öt autó gördül le a szerelősorról, a dolgozók létszáma 925 fő.

1957: Megérkezik a Fiat licencén alapuló Seat 600-as, új lendületet adva a márkának, amely ezzel a szabadság és a mobilitás spanyol szimbólumává vált.

600-asok és 1400-asok sorakozója a régi gyárnál – ekkoriban óriásit feljődött Spanyolország mobilitása. Forrás: Seat

1964: Madridban átadják a Seat új központi irodáját. Ekkorra már közel tízezren dolgoznak a márkánál, ahol naponta háromszáz autó készül.

1966: Debütál a 850-es, és elkészül a félmilliomodik autó.

1969: Legördült a gyártósorról az egymilliomodik Seat, egy halványsárga 124-es.

1971: A Seat már Spanyolország legnagyobb ipari vállalata, 55 ezer autót értékesítve a külföldi piacokon.

1974: Elkészült a kétmilliomodik Seat.

1980: Az olasz márka döntésének értelmében megszűnik a harmincéves Fiat–Seat-együttműködés. A Fiat eladja a Spanyol Ipari Minisztériumnak a részvényeit, a Seat pedig új modellstratégiát követ: saját maga tervezi autóit, neveiket spanyol városok (Ronda, Ibiza, Málaga és Marbella) adják.

1982: A Seat S.A. ipari és kereskedelmi együttműködési szerződést ír alá a Volkswagen AG-vel, amelynek értelmében a Seat forgalmazza Spanyolországban a VW és Audi márkákat, részben importálva, részben pedig helyben gyártva bizonyos típusokat.

1984: Piacra lép az azóta ikonikussá vált Ibiza.

Átdolgozott Fiat Panda volt az 1985-től kínált Seat Marbella. Később az alapjaira épült a Playa életmódautó tanulmány. Forrás: Seat

1986: A Volkswagen megveszi a Seat 51 százalékát, ezzel a VW-csoport harmadik márkájává válik. Az év végére már 75 százalékos részvényese a VW a Seatnak.

1990: A VW a további részvényeket is megvásárolja, így már 99,99 százalékos tulajdonosa a Seatnak.

1992: A Porsche Hungaria hivatalosan is megkezdi a Seat hazai forgalmazását.

1993: Átadják a martorelli gyárkomplexumot, bemutatják az új Ibizát, amelyből naponta 530 példány készül. Az év hajrájában leleplezik a Córdobát.

1998: A Párizsi Autószalonon bemutatják a legújabb Toledót.

2005: Átadják az ötvenezredik Magyarországon értékesített Seatot.