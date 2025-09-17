Botrány a Ladánál: kihagytak az új autókból egy fontos alkatrészt

Magyarországon is évtizedek óta sokaknak ismerős a Niva terepjáró, melyet a múlt rendszerben a Merkur vállalat, később pedig két importőrcég (a HungaroLada, majd a Lada Hungary) forgalmazott, egy időben egyszerűen Lada 4x4 néven. Napjainkban a klasszikus, 1977 óta gyártott modell már kiszorult az EU-ból és számos más exportpiacról, de Oroszországban, illetve néhány posztszovjet államban máig a kínálat része Niva Legend típusjelzéssel. Időközben több frissítésen átesett, új motor is megjelent az orrában, és extraként a klímaberendezés mellett már ABS-szel, légzsákkal és Era-Glonass segélyhívó rendszerrel (SVEOS) is felszerelik.

Forrás: AvtoVAZ

Éppen utóbbi két berendezés miatt került most bajba a Lada az orosz AK&M hírügynökség beszámolója szerint, ugyanis a 2021 októbere és 2024 májusa között gyártott autók egy részéből (8912 példányból) egyszerűen kihagyták a fontos biztonsági rendszerek vezérlőegységeit. Így hiába van légzsák a terepjáróban, balesetnél nem nyílik ki, ami életveszélyes lehet. Most visszahívási akció keretében pótolják a – valószínűleg a szankciók miatt – kihagyott vezérlőket, természetesen ingyenesen. Ugyanez érvényes a korszerűbb Lada Niva Travel modellekre is, melyek 14 024 eladott példányából a segélyhívó elektronikája maradt ki, de azokban legalább a légzsákok működtek.