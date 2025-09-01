Rendkívüli

Egy koreai képzőművésznek adtak egy 7-es BMW-t, ez lett a végeredmény

Lee Kun-Yong alaposan kiderkorálta az elektromos luxusautó karosszériáját.

2025. 09. 01. 16:41
BMW Art Car Forrás: BMW
A müncheni autógyártó napjaink egyik legjelentősebb koreai avantgárd művészével, Lee Kun-Yonggal  együttműködve emlékezik meg idei két évfordulójáról: a harmincéves koreai jelenlétéről és a BMW Art Cars kollekció fennállásának 50. évfordulójáról. 

BMW Art Car
Fotó: BMW

Lee Kun-Yong 1942-ben született Szarivonban (ma Észak-Korea területe), és napjaink egyik legjelentősebb koreai avantgárd művészeként tartják számon. Alkotásai a művészi folyamatokra összpontosítanak, figuratív ábrázolásának középpontjában pedig saját testének performatív használata áll. Ikonikus „Bodyscapes” sorozata ismétlődő, precíz gesztusokból áll, amelyek a test térbeli mozgását ábrázolják a vásznon, és az alkotó fizikai nyomaiból absztrakt világokat teremtenek. Lee Kun-Yong a kísérletező „Space & Time” művészcsoport társalapítója volt.

BMW Art Car
Fotó: BMW

Nemrég a BMW megbízásából a művész egy i7 luxuslimuzint öltöztethetett teljesen egyedi ruhába. A műalkotáshoz továbbfejlesztette „Bodyscapes” sorozatát és az autót 

olyan guruló vászonná varázsolta, amely nem csupán elméletben képes mozogni a térben.

A művész a vezetés élményét különböző nézőpontokon keresztül vizsgálva alkotja meg a figuratív és monokróm felületek dinamikus játékát, miközben a közelség és távolság érzését kelti. Lee Kun-Yong számára a mozgás a test és a gép észlelése, környezettel való interakciója és intim párbeszéde is egyben. 

BMW Art Car
Fotó: BMW

A BMW Art Cars kollekció egyet a művészetek és a dizájn, a technológia és az innováció, valamint a motorsport és a mérnöki szaktudás találkozásával. A szöuli COEX konferenciaközpont C csarnokában felállított BMW Lounge területén nem csupán a koreai művész által kifestett i7 luxuslimuzin, de a BMW Art Cars kollekció tizennyolc makettje is megtekinthető lesz.

BMW Art Car
Fotó: BMW

A BMW hivatalos nemzetközi partnerként támogatja a 2025-ös Frieze Szöul művészeti kiállítást: szeptember 3–6. között a dél-koreai főváros Gangnam kerületében található COEX konferenciaközpont 30 ország 120 művészeti galériájának tárlatát vonultatja fel. A kiállítás Lee Kun-Yong guruló műalkotásának premierje mellett szeptember 5-én a harmadik Frieze Music zenei eseménynek is otthont ad.


 

