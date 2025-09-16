autós olvasnivalótöréstesztEuro NCAPSuzukiSuzuki Vitara

Jól szerepelt az új Suzuki a törésteszten, de így sem kapott öt csillagot

Tizenhat új autót tesztelt az Euro NCAP, az új e Vitara mellett csak három autó kapott négy csillagot, a többi, köztük sok kínai ötcsillagos eredménnyel zárt.

Gulyás Péter
2025. 09. 16. 9:22
Forrás: Euro NCAP
Még kevesen láttak ilyen autókat az európai utakon, de a Togg (Törökország legújabb, mindössze három éve termelő autógyártója) első két európai modellje és a Nio ötajtós, kompakt méretű népautó-jelöltje, a Firefly is kiemelkedő eredményt ért el a független Euro NCAP biztonsági tesztjein – idén nem is kapott náluk semelyik másik típus jobb értékelést. 

törésteszt
A török villany-SUV, a Togg T10X
Fotó: Euro NCAP

Mindkét új Togg, a T10F nevű elektromos családi szedán, és a T10X nevű elektromos SUV biztonságát is öt csillagra értékelte az Euro NCAP. A T10F lenyűgöző, 95 százalékos eredményt ért el a felnőtt utasok védelme terén, a T10X pedig 94 százalékot, ami az Euro NCAP által tesztelt autók közül a legbiztonságosabbak közé sorolja őket. Mindkét modell ugyanolyan versenyképesnek bizonyult a bent utazó gyermekek védelmében, 85 százalékos eredményt elérve a gyermek utasok, valamint a gyalogosok és kerékpárosok védelme terén. Vezetőasszisztens rendszereik is megbízhatóak.

törésteszt
A kínai Firefly a frontális ütközés után
Fotó: Euro NCAP

Nagy meglepetésre azonban az Európa számára tervezett, szintén elektromos hajtású Firefly a két Togg-nál is jobb, 96 százalékos felnőtt védelmi értékelést ért el – ez a legmagasabb érték az Euro NCAP által 2024 eleje óta értékelt személygépkocsik közül. A szervezet szerint 

ez az eredmény jól illusztrálja, hogy a legnagyobb autók nem feltétlenül a legbiztonságosabbak;

a sok kutatás-fejlesztés révén az új generációs, megfizethető elektromos autók gyártói képesek ötcsillagos értékelést elérni.

Ezúttal 16 új modellt tesztelt az Euro NCAP, köztük sok kínait

Az Euro NCAP szakértői összesen 16 új modellt teszteltek, értékelve minden szempontot a passzív biztonságtól – azaz attól, hogy az autó milyen jól védi az utasokat és a többi közlekedőt egy ütközésnél – a legújabb vezetőasszisztens rendszerek képességeiig. Most a vizsgált modellek 75 százaléka megkapta a maximális, ötcsillagos összetett minősítést.

törésteszt
Az új elektromos Mini is jól véd
Fotó: Euro NCAP

Az Audi Q4 e-tron, a Hyundai Ioniq 9, a Mini Aceman és a Smart #5 mind jól ismert márkák SUV-jai, az öt csillagjuk nem meglepő. A Mini legkisebb autója, a háromajtós Cooper kisautó szintén öt csillagot ért el, de egy prémiumterméktől ez el is várható 2025-ben. 

Mind az öt vizsgált kínai autógyártó terméke versenyképesnek bizonyult,

a biztonsági szintjük nagyjából megegyezett az európai és koreai versenytársaikéval. Az Aion V SUV, az Exlantis ES családi szedán, az IM IM6 crossover és a BYD Dolphin Surf kisautó is tovább erősítette azt a benyomást, hogy Kína gyorsan növekvő autóipara már képes olyan autókat gyártani, amelyek biztonsági szintje globálisan is versenyképes.

törésteszt
Még az olcsó és kicsi BYD Dolphin Surf is megkapta az öt csillagot
Fotó: Euro NCAP

Az ötcsillagos minősítés ellenére azonban mind a Lynk & Co 08 elektromos SUV, mind a Volkswagen ID.Buzz elektromos mikrobusz majdnem elvesztette az ötödik csillagát a gyalogosok medencecsontjának védelme terén elért gyenge eredményeik miatt.

A négycsillagosok között a Suzuki e Vitara és testvérmodellje, a Toyota Urban Cruiser

törésteszt
Fotó: Euro NCAP

Csak a frissített BMW 1-es sorozat, az új Citroën C5 Aircross, az új Suzuki e Vitara és annak ikertestvére, a Toyota Urban Cruiser kapott négy csillagot. Az 1-es sorozatot a vezető mellkasának és bal lábának gyenge védelme miatt értékelték le a félátfedéses frontális ütközéses tesztben, valamint az első utas lábainak gyengébb védelme miatt. A Citroën C5 Aircross mind a gyalogosvédelem, mind a biztonsági asszisztens kategóriában veszített pontokat.

A Suzuki e Vitara eredményei részletesen:

Felnőtt utasvédelem – 77 százalék

Fotó: Euro NCAP

Stabil maradt a Suzuki utastere a félátfedéses frontális ütközés során. A próbabábuk mérései szerint a vezető és az első utas térde és combcsontja is jó védelmet kapott, a vezető mellkasa azonban csak közepes szinten védett. 

Fotó: Euro NCAP

Jó hír, hogy az e Vitara hasonló szintű védelmet biztosít a különböző testméretű és különböző pozícióban ülő utasok számára is. Az ütközéshez használt kocsi lassulásának, valamint a deformálódásra képes akadály utólagos elemzése azt mutatta, hogy a Suzuki e Vitara frontális ütközés esetén közepesen kedvező ütközési partner lenne a balesetben résztvevő másik jármű számára.

törésteszt
Masszív az elektromos Suzuki utascellája
Fotó: Euro NCAP

A teljes szélességű merev akadállyal végzett frontális töréstesztben a hátsó utas fejének védelmét szintén csak közepesnek értékelték. Bár a próbabábu mérési eredményei nem mutattak sérülést okozó értékeket, az értékelés a fej előre irányú mozgásán alapul. A hátsó utas mellkasának összenyomódása szintén közepes védelmet jelzett ezen a testrészen. Mind az oldalsó akadálytesztben, mind az oldalsó oszlopütközéses tesztben jó védelmet biztosított a Suzuki az összes kritikus testrész számára, az e Vitara maximális pontszámot ért el a vizsgálat ezen részében.

törésteszt
Az oldalütközésre nagyon jó pontszámot kapott
Fotó: Euro NCAP

Az első ülések és fejtámlák tesztelése jó védelmet mutatott a nyakcsigolya-sérülések ellen hátsó ütközés esetén. A hátsó ülések geometriai elemzése szintén jó nyakcsigolya-védelmet mutatott. Az első elektromos Suzuki fejlett eCall rendszerrel rendelkezik, amely baleset esetén riasztja a mentőket, valamint egy olyan rendszerrel, amely megakadályozza a másodlagos ütközéseket az első ütközés után. A japán villanyautó ajtajai nyithatók maradtak akkor is, amikor a jármű víz alá került.

Gyermek utasvédelem – 85 százalék

Fotó: Euro NCAP

Mind a frontális, mind az oldalsó ütközéses teszt során a védelem minden kritikus testrész esetében jó volt a 6 és 10 éves próbabábuk esetében, ezért az e Vitara maximális pontszámot ért el ebben az értékelésben.  Az első utasoldali légzsák kikapcsolható, hogy a hátrafelé néző gyermekülés elöl is használható legyen (a vezető egyértelmű információkat kap a légzsák állapotáról). Sajnos a Suzuki nem rendelkezik „gyermek jelenlétét érzékelő” rendszerrel, amely figyelmezteti a többieket, ha gyerekek maradtak a kocsi hátsó ülésén. Az összes gyermekbiztonsági rendszer megfelelően felszerelhető és elhelyezhető az utastérben.

Gyalogosvédelem – 79 százalék

Fotó: Euro NCAP

Az elgázolt gyalogosok és kerékpárosok fejének védelme nagyrészt jó vagy megfelelő volt, rossz eredményeket csak a merev A-oszlopoknál, valamint a szélvédő alján és tetején rögzítettek. Közepes a medencecsont védelme, de a combcsont, valamint a térd és a sípcsont védelme minden tesztelési ponton jónak bizonyult. A Suzuki automatikus vészfékezési rendszere megfelelően reagál a gyalogosokra, kerékpárosokra, motorosokra, valamint más, hasonlóan veszélyeztetett közlekedőkre, de tolatás közben nem nyújt védelmet. Szintén nem nyújt védelmet az e Vitara „ajtónyitás” ellen, amikor egy kinyíló ajtó kerül a hátulról érkező kerékpáros/rolleres útjába. 

Asszisztens rendszerek – 72 százalék

Összességében az autonóm vészfékezési rendszer (AEB) teljesítménye jó volt a más járművekre való reakciót vizsgáló tesztekben. Az első és hátsó ülésekhez alapfelszereltségként biztonsági öv bekapcsolására emlékeztető rendszer jár. Alapfelszereltség a vezető állapotát figyelő rendszer is, amely érzékeli a vezető fáradtságát és azt is, ha nem az utat nézi. A sávelhagyás-figyelő rendszer finoman korrigálja a jármű pályáját, ha az elhagyja a sávot, és beavatkozik néhány kritikusabb helyzetben is.  A sebességtartó rendszer azonosítja a helyi sebességkorlátozást. Akár úgy is dönthet a vezető, hogy a rendszer automatikusan állítsa be az aktuális korlátozásnak megfelelő sebességet.

Fotó: Euro NCAP

 

