Jól szerepelt az új Suzuki a törésteszten, de így sem kapott öt csillagot

Még kevesen láttak ilyen autókat az európai utakon, de a Togg (Törökország legújabb, mindössze három éve termelő autógyártója) első két európai modellje és a Nio ötajtós, kompakt méretű népautó-jelöltje, a Firefly is kiemelkedő eredményt ért el a független Euro NCAP biztonsági tesztjein – idén nem is kapott náluk semelyik másik típus jobb értékelést.

A török villany-SUV, a Togg T10X

Fotó: Euro NCAP

Mindkét új Togg, a T10F nevű elektromos családi szedán, és a T10X nevű elektromos SUV biztonságát is öt csillagra értékelte az Euro NCAP. A T10F lenyűgöző, 95 százalékos eredményt ért el a felnőtt utasok védelme terén, a T10X pedig 94 százalékot, ami az Euro NCAP által tesztelt autók közül a legbiztonságosabbak közé sorolja őket. Mindkét modell ugyanolyan versenyképesnek bizonyult a bent utazó gyermekek védelmében, 85 százalékos eredményt elérve a gyermek utasok, valamint a gyalogosok és kerékpárosok védelme terén. Vezetőasszisztens rendszereik is megbízhatóak.

A kínai Firefly a frontális ütközés után

Fotó: Euro NCAP

Nagy meglepetésre azonban az Európa számára tervezett, szintén elektromos hajtású Firefly a két Togg-nál is jobb, 96 százalékos felnőtt védelmi értékelést ért el – ez a legmagasabb érték az Euro NCAP által 2024 eleje óta értékelt személygépkocsik közül. A szervezet szerint

ez az eredmény jól illusztrálja, hogy a legnagyobb autók nem feltétlenül a legbiztonságosabbak;

a sok kutatás-fejlesztés révén az új generációs, megfizethető elektromos autók gyártói képesek ötcsillagos értékelést elérni.

Ezúttal 16 új modellt tesztelt az Euro NCAP, köztük sok kínait

Az Euro NCAP szakértői összesen 16 új modellt teszteltek, értékelve minden szempontot a passzív biztonságtól – azaz attól, hogy az autó milyen jól védi az utasokat és a többi közlekedőt egy ütközésnél – a legújabb vezetőasszisztens rendszerek képességeiig. Most a vizsgált modellek 75 százaléka megkapta a maximális, ötcsillagos összetett minősítést.

Az új elektromos Mini is jól véd

Fotó: Euro NCAP

Az Audi Q4 e-tron, a Hyundai Ioniq 9, a Mini Aceman és a Smart #5 mind jól ismert márkák SUV-jai, az öt csillagjuk nem meglepő. A Mini legkisebb autója, a háromajtós Cooper kisautó szintén öt csillagot ért el, de egy prémiumterméktől ez el is várható 2025-ben.

Mind az öt vizsgált kínai autógyártó terméke versenyképesnek bizonyult,

a biztonsági szintjük nagyjából megegyezett az európai és koreai versenytársaikéval. Az Aion V SUV, az Exlantis ES családi szedán, az IM IM6 crossover és a BYD Dolphin Surf kisautó is tovább erősítette azt a benyomást, hogy Kína gyorsan növekvő autóipara már képes olyan autókat gyártani, amelyek biztonsági szintje globálisan is versenyképes.