Meglepő fordulat történt a magyar használtautó-piacon

Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az az egyszeri szezonális visszaesés, amelyet tavaly ilyenkor tapasztalt a piac. – Továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Ezzel ismét

komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa

– mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

– A folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedésével tovább zajlik a lakosság jövedelmi helyzetének rendeződése, amit az immár zajló választási kampányban akár további juttatások is erősíthetnek még. Ugyanakkor az még nem látszik világosan, hogy a most induló 3 százalékos lakáshitel lehetősége összességében mennyire fogja vissza az autóvásárlásokat azáltal, hogy a potenciális vásárlók a megtakarításaikat tömegesen a hitelhez szükséges önerő előteremtésére fordítják majd – tette hozzá.

A magyarországi piacon gazdát cserélő használt személyautók

csaknem fele az alsó-középkategóriából (C szegmens), illetve a kisautók (B szegmens) közül kerül ki.

Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (a teljes forgalom 4,95 százalékát adja ez a modell), a Ford Focus (2,83 százalék), a Volkswagen Golf (2,65 százalék) és a Skoda Octavia (2,43 százalék). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (3,63 százalék) vezeti, amelyet az Opel Corsa (1,94 százalék) és a Skoda Fabia (1,47 százalék) követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal (2,66 százalék), a BMW 3-as szériával (2,14 százalék), valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel (1,47 százalék) képviselteti magát.

Miközben a használtautó-piacon 2025 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 620 ezer személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 800-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 100 darab volt, ami közel 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 340-es értéket.