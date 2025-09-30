Merész kampány indult a szabályos közúti közlekedésért

A Continental már második éve indít országos figyelemfelhívó kampányt, hogy a balesetveszélyes viselkedésformák és a lehetséges következmények bemutatásával fejlessze a közlekedésbiztonságot a hazai utakon. A vállalat ezúttal arra hívja fel a figyelmet, hogy

a szülők vezetési szokásai közvetlen hatással vannak gyermekeik jövőbeli közlekedési kultúrájára

– sok esetben a rossz beidegződéseket, veszélyes viselkedést akaratlanul is továbbörökítve.

Ahogy a szülők közlekednek, úgy fognak a gyerekeik is

Fotó: Continental

Azok a mindennapi közlekedési szabálytalanságok állnak a kampány fókuszában, amelyek a szülők számára sokszor már észrevétlen, megszokott rutinná váltak. Azonban a gyerekek – akik „szivacsként” szívják magukba szüleik viselkedését – ezeket a mintákat is továbbviszik. Így a rossz példák fennmaradása hosszú távon is veszélyt jelent a közlekedés biztonságára. Főként azért érdemes szembesíteni a közlekedőket a rossz közlekedési szokásaikkal, mert ezek gyakran olyan természetesek, hogy már észre sem veszik őket: az agresszív vezetési stílus, a buszsáv szabálytalan használata vagy a volán mögött is előkerülő okostelefon pedig éppen ilyen gyorsasággal válnak normálissá a mögöttük utazó gyermekek számára.

Fotó: Continental

Több csatornán keresztül szólítják meg a közlekedőket. A reggeli és esti csúcsforgalomban futó, útinformnak „álcázott” rádióhirdetésekben gyerekhangok szembesítik a hallgatókat szüleik – számukra normálisnak tűnő – káros vezetési szokásaival, míg Budapest forgalmas csomópontjaiban óriásplakátok figyelmeztetnek a veszélyes viselkedésformák továbbörökítésére.