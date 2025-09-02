Megtört a jég: van, ahol máris megemelik a sebességhatárt az autópályán

Miután Csehországban idén év elején megszületett a megengedett legnagyobb sebesség (meghatározott körülmények közötti) emelését lehetővé tevő törvény, és az első kísérleti sztrádaszakaszt kijelölték, augusztus végére az új táblákat is kihelyezték, így heteken belül indul a próbaüzem – adta hírül a European Roads Policing Network oldal. Attól kezdve

a D3 autópálya Tábor és České Budějovice közötti bő 50 kilométerén a korábbi 130 helyett 150 km/h maximális sebességgel lehet hajtani,

ha az elektromechanikus táblák engedélyezik. Utóbbira meghatározott útviszonyoknál, például sűrű forgalomban és esőben nem kerülhet sor, és természetesen akkor sem lehet szó sietségről, ha baleset történt vagy felújítják az utat.

Fotó: Road and Motorway Directorate (RSD)

Háromféle jelzést tudnak mutatni a táblák: 150 km/h, 150 km/h vége, illetve üzemen kívül (ilyenkor szürke lamellákra léptet, és 130-as tempó van érvényben). Sokan kritizálták a cseh közlekedési minisztériumot, hogy miért nem változtatható jelzésképű, rugalmasabb szabályzást lehetővé tevő kijelzőkkel oldották meg a sebességmódosítást, ám a 42 modern egység beszerzésére egyszerűen nem volt fedezet. Szeptember végétől fél éven át tesztelik az új rendszert (baleseti statisztikák, károsanyag-kibocsátás, járművezetői tapasztalatok stb.), és ha beválik, két további, viszonylag egyenes sztrádaszakaszon (D1 és D11 részei) is bevezetik.

Fotó: Road and Motorway Directorate (RSD)

Ezzel a módosítással Csehországban lesz a legnagyobb megszabott sebesség Európában, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a német autópályákról sem, amelyeken nincs országosan előírt tempólimit (csak ajánlott), igaz, a szakaszok jelentős részét fix vagy digitális táblákkal korlátozzák.

Magyarországon több kezdeményezés volt már a 130 km/h-s limit megemelésére,

és az új KRESZ megalkotásánál az eddigi egyeztetések során valós lehetőségként felmerült, hogy meghatározott sztrádaszakaszkon 140 km/-ra emeljék fel a legnagyobb engedélyezett sebességet. Ennek törvénybe foglalásánál értékes tapasztalatokat adhat a cseh példa, illetve más európai országok (Ausztria, Olaszország) hasonló tempóemelési tervezete.