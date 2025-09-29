SkodaCsehországkupéelektromos autók

Újratervezték az egykori KGST-álomautót, a Skoda 110 R kupét

Különleges formavilággal mutatkozott be a „csehszlovák Porsche”, vagyis az átkosban oly vágyott Skoda 110 R. De vajon megmaradhat-e a farmotor?

2025. 09. 29.
Fotó: Škoda Auto
Egykoron, a szögesdrót mögötti világban igazi kuriózumnak számított a sportkupé: arra jó volt ugyan, hogy megmutassa az innováció szellemét az újságokban és híradásokban, de sorozatban gyártani már burzsoá elhajlás lett volna – a dolgozóknak racionális népautók kellettek. Így kevés gyártónak adatott meg a valódi szériatermelés, még a púpos Wartburgok kupé (és keménytetős roadster) változatai is ritkaságnak számítottak, egyedül a farmotoros Skoda 100-as izgalmas, kétajtós ferdehátú verziójából készült értékelhető darabszám (56 902 db) Kvasiny üzemében. 

Fotó: Škoda Auto

Magyarországon, a Merkur-korszakban is felettébb vágyott volt a 110 R, és természetesen ez Csehszlovákiában és a keleti blokk más országaiban is így volt. Így aztán napjainkban is ebben a régióban érdeklődnek a legtöbben a Skoda mostanában bemutatott dizájntanulmányai iránt, amelyek sorát a filmhős Ferat, a Sport nevű versenyautó és a jópofa Felicia Fun után most az ikonikus kupé új köntösbe öltöztetett változata gyarapítja – igaz, ezúttal sem életnagyságú tanulmányként, hanem számítógépes grafikaként. 

Fotó: Škoda Auto

Richard Švec, a márka fiatal formatervezője (aki a pozsonyi Szépművészeti Akadémia után a torinói Italdesign stúdióban pallérozta tudását) álmodta meg az újkori sportkocsit, ami önmagában a felépítése miatt is kuriózum: végre újra egy lapos kupé a rengeteg SUV között! 

Bármilyen nagy is volt a kísértés, Švec nem szeretett volna egy az egyben retró modellt tervezni

– a fazon egyértelműen a márka mai Modern Solid dizájnvilágába illeszkedik. Ám tüzetesen szemlélve számos stílusjegye, például az orr szellőzőrácsa és a négy masszív kerékjárat utal a híres felmenőre, pontosabban annak versenyváltozatára, a 130 RS-re. 

Fotó: Škoda Auto

Kifejezetten modern vonásai a tanulmánynak a rejtett LED-fényszórók és a digitális külső visszapillantó tükrök, sőt, hagyományos kilincseket sem találunk az oldalajtókon. Švec napjaink trendjeihez (vagy elvárásaihoz illeszkedve) elektromos hajtással képzelte el a 110R-t, ám műszaki adatokról nem esett szó. Ha a márka mai villanyautóiból indulunk ki, akkor bizony alapesetben hátra kerülne a villanymotor (opcióként pedig mind a két tengelyhez), amivel a farmotoros hagyományt újra lehetne értelmezni – de a megvalósulásra igen kicsi az esély.

Fotó: Škoda Auto

 

