autós hírtanulmányautóMercedes-BenzMercedes

Elképesztő megjelenésű, múltidéző kupéval mutatta meg a Mercedes, hogy milyen lesz az új S-osztály

A Vision Iconic art deco formaterve a 30-as évekből merít ihletet, az áramtermelő fényezése és mesterséges neurális hálózatai azonban a jövőt idézik.

2025. 10. 14. 17:46
A hűtőmaszk-panel nagyobb és meredekebb, mint a jelenlegi S-osztályon Forrás: Mercedes-Benz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez az elképesztően látványos tanulmány az új GLC után mindössze a második Mercedes, amelyen a stuttgarti gyártó ikonikus hűtőrácsának újragondolása látható. A széles, krómozott keret, a füstüveg rácsozat és az integrált, animációkra is képes világítás ötvözi a régies stílust a digitális technológiával; a látványt tovább fokozza, hogy 

a Mercedes elsőként ezen az autón használ megvilágított csillag emblémát.

Az 1930-as évek autótervezésének aranykora által ihletett, hosszú motorháztető és rövid első túlnyúlások fenséges arányokat kölcsönöznek a karosszériának. Vékony, modern LED fényszórók teszik teljessé a jellegzetes első kialakítást, csillag alakú belső rajzolattal.

Mercedes Vision Iconic
A farkiképzés a legendás, sirályszárnyas 300 SL-re emékeztet
Fotó: Mercedes-Benz

Tökéletesen ötvözi az utastér a régimódi, analóg luxust a lounge-szerű hangulattal.

A vezető előtt egy négyküllős retró kormánykerék található, a Mercedes logója egy üveggömbben lebeg, amelyet küllők ölelnek körül. Állítólag olyan dekorációs technikával készült a legyező alakú art deco motívummal kivitelezett, kézzel készített padló, ami a 17. századra nyúlik vissza.

Mercedes Vision Iconic
Csak a Paganiknak van ehhez fogható belseje
Fotó: Mercedes-Benz

Mélyfekete, magasfényű fényezés emeli ki a tanulmányautó szoborszerű külsejét, de a külső réteg sokkal többet tud ennél, mivel a Mercedes olyan innovatív napmodulokat használt, amelyek a villanyautók karosszériájára vékony pasztaként felvihetőek. 

Az Iconic Vision teljes karosszériafelületére felvitt bevonat áramot állít elő a napfény energiájából.

Vision Iconic: Ausgestattet mit den neuesten Technologien wie Solarlack, hochautomatisiertem Fahren Level 4 (ADAS), Steer-by-Wire und Neuromorphic Computing. Vision Iconic: Equipped with latest technologies such as solar paint, highly automated driving Level 4 (ADAS), steer-by-wire, and neuromorphic computing.
A fotovoltaikus fényezés a napfényből 20 százalékos hatékonysággal állít elő áramot
Fotó: Mercedes-Benz

Ideális esetben (sok napsütéses nap esetén) a 11 négyzetméternyi felület akár ezer km megtételéhez elegendő energiát is termelhet havonta. A napmodul réteg ritkaföldfémek vagy szilícium nélkül készül, újrahasznosítható, a cellák pedig folyamatosan termelnek energiát, még kikapcsolt jármű esetén is.

Mercedes Vision Iconic
A klasszikus, ötemeletes rácsdizájn stílusa az 1900-as Mercedes 35 LE-ig nyúlik vissza, de itt megvilágított a keret
Fotó: Mercedes-Benz

Köztudott, hogy a modern autókat egyre több innovatív funkcióval – például önvezetéssel – látják el, ami jelentősen növeli az energiaigényüket. Ezt ellensúlyozandó a Mercedes a Vision Iconic-ot az 

emberi agyról mintázott mesterséges neurális hálózatokkal

tervezte meg, hogy az autóban zajló számítási műveletek hatékonyabbak és gyorsabbak legyenek, akár tízszeres javulást hozva a mostani vezetéstámogató rendszerek energiafogyasztásához képest. További előny, hogy a biztonsági rendszerek rossz látási viszonyok között is gyorsabban reagálnak.

Mercedes Vision Iconic
Hihetetlenek az arányok, Szörnyella ma biztosan ilyen autót akarna magának
Fotó: Mercedes-Benz

A Vision Iconic képes a városi, bonyolult forgalmi helyzeteket önállóan kezelni, amihez nagy segítséget nyújt az összkerék-kormányzás. Ez a technológia nem igényel mechanikus kapcsolatot a kormánykerék és az első kerekek között. De a 4. szintű önvezető rendszernek köszönhetően 

a vezető akár pihenhet vagy videót is nézhet utazás közben.

A fejlett szenzorok révén a ki- és beparkolás is teljesen automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül zajlik. 

Az elektronikus "steer by wire" kormányzás a sebességtől függően változtatja az áttételezését
Fotó: Mercedes-Benz

Az új Mercedes tanulmányautó egyrészt 

a következő, tisztán elektromos S-osztály technikáját és kinézetét vetíti előre,

másrészt utal a kupé és kabrió karosszériaváltozat visszatérésére a kínálatba. A kétajtós zászlóshajó modelleket, amelyek több mint 60 évig a Mercedes-Benz kínálatának alappillérét képezték, 2021-ben vonták ki a piacról. A hamarosan megjelenő C-osztályhoz hasonlóan a nyolcadik generációs S-osztályt is kizárólag MB.EA platformra épülő elektromos autóként fogják piacra dobni (az EQS utódaként). De a jelenlegi, MRA platformra épülő, belső égésű motorral szerelt hetedik nemzedék is tovább fog élni egy erős ráncfelvarrás után. A kétféle S-osztály állítólag ugyanúgy fog kinézni a gyökeresen eltérő technikájuk ellenére.

Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
Mercedes Vision Iconic
1/20 Mercedes Vision Iconic

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu