Elképesztő megjelenésű, múltidéző kupéval mutatta meg a Mercedes, hogy milyen lesz az új S-osztály

Ez az elképesztően látványos tanulmány az új GLC után mindössze a második Mercedes, amelyen a stuttgarti gyártó ikonikus hűtőrácsának újragondolása látható. A széles, krómozott keret, a füstüveg rácsozat és az integrált, animációkra is képes világítás ötvözi a régies stílust a digitális technológiával; a látványt tovább fokozza, hogy

a Mercedes elsőként ezen az autón használ megvilágított csillag emblémát.

Az 1930-as évek autótervezésének aranykora által ihletett, hosszú motorháztető és rövid első túlnyúlások fenséges arányokat kölcsönöznek a karosszériának. Vékony, modern LED fényszórók teszik teljessé a jellegzetes első kialakítást, csillag alakú belső rajzolattal.

A farkiképzés a legendás, sirályszárnyas 300 SL-re emékeztet

Fotó: Mercedes-Benz

Tökéletesen ötvözi az utastér a régimódi, analóg luxust a lounge-szerű hangulattal.

A vezető előtt egy négyküllős retró kormánykerék található, a Mercedes logója egy üveggömbben lebeg, amelyet küllők ölelnek körül. Állítólag olyan dekorációs technikával készült a legyező alakú art deco motívummal kivitelezett, kézzel készített padló, ami a 17. századra nyúlik vissza.

Csak a Paganiknak van ehhez fogható belseje

Fotó: Mercedes-Benz

Mélyfekete, magasfényű fényezés emeli ki a tanulmányautó szoborszerű külsejét, de a külső réteg sokkal többet tud ennél, mivel a Mercedes olyan innovatív napmodulokat használt, amelyek a villanyautók karosszériájára vékony pasztaként felvihetőek.

Az Iconic Vision teljes karosszériafelületére felvitt bevonat áramot állít elő a napfény energiájából.

A fotovoltaikus fényezés a napfényből 20 százalékos hatékonysággal állít elő áramot

Fotó: Mercedes-Benz

Ideális esetben (sok napsütéses nap esetén) a 11 négyzetméternyi felület akár ezer km megtételéhez elegendő energiát is termelhet havonta. A napmodul réteg ritkaföldfémek vagy szilícium nélkül készül, újrahasznosítható, a cellák pedig folyamatosan termelnek energiát, még kikapcsolt jármű esetén is.

A klasszikus, ötemeletes rácsdizájn stílusa az 1900-as Mercedes 35 LE-ig nyúlik vissza, de itt megvilágított a keret

Fotó: Mercedes-Benz

Köztudott, hogy a modern autókat egyre több innovatív funkcióval – például önvezetéssel – látják el, ami jelentősen növeli az energiaigényüket. Ezt ellensúlyozandó a Mercedes a Vision Iconic-ot az

emberi agyról mintázott mesterséges neurális hálózatokkal

tervezte meg, hogy az autóban zajló számítási műveletek hatékonyabbak és gyorsabbak legyenek, akár tízszeres javulást hozva a mostani vezetéstámogató rendszerek energiafogyasztásához képest. További előny, hogy a biztonsági rendszerek rossz látási viszonyok között is gyorsabban reagálnak.