KITTautós hírPontiac FirebirdKnight Ridertévésorozat

Megállt az élet Nyíregyházán, amikor feltűnt a Knight Rider legendás autója

Piros futófény, beszédszintetizátor, Turbo boost gomb: a magyar K.I.T.T. megdobogtatta a rajongók szívét.

2025. 10. 23. 10:54
Fotó: Szon/Bozsó Katalin
Magyarországon is generációk kedvence az 1982 és 1986 között forgatott, a hazai tévékben (és streaming szolgáltatóknál) azóta is rendszeresen műsorra tűzött sorozat, a Knight Rider. Sokan máig fejből tudják Michael Knight (David Hasselhoff) és K.I.T.T, vagyis a különleges képességekkel felvértezett autó „beszélgetéseinek” főbb fordulatait, illetve sorolják a fekete sportkocsi különleges attrakcióit, beleértve a Turbo boost gombra ugratásokat és a száguldást. Érdemes elgondolkodni azon, hogy ami akkor utópiának számított, ma már bizonyos mértékig a mindennapi életünk része, hiszen itt az autók (részleges) önvezető képessége és a mesterséges intelligencia, okosórával tudunk telefonálni.

Fotó: Szon/Bozsó Katalin

Persze nem ezen elmélkedni gyűltek össze a nyíregyházi Sütiszalon cukrászda parkolójában az idősebb és fiatalabb rajongók, hanem azért, hogy megcsodálják a magyar K.I.T.T. replikáinak egyikét, amelyet Kállai Ambrus épített nagyjából hat év leforgása alatt. Az alapokat adó Pontiac Firebird megvásárlásához és átalakításához a kisfiával közös, a Knight Rider-sorozat iránti rajongás adta az ötletet, és első lépésben a műszaki alapok rendbetétele következett, majd jöhettek a filmes kiegészítők. Sajnos a füstüveg hátsó lámpáról a szabályok miatt le kellett mondania, de így is varázslatos a replika, melyről további infókat, képeket és videókat a Szon riportjában talál.

Fotó: Szon/Bozsó Katalin


 

Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu
