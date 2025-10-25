autós hírSeatSeat Leon

Nem szűnik meg a Seat, sőt új modelleket jelentett be megjelenési dátummal

A Volkswagen spanyol leányvállalata ébredezni látszik Csipkerózsika-álmából, és új szerepet kap a konszernen belül.

2025. 10. 25. 10:14
Idősödő modellpaletta Forrás: Seat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokan temették a Seatot az utóbbi időben arra alapozva, hogy 2020, az aktuális Leon debütálása óta nem mutatott be új modellt, és sem elektromos, sem öntöltő hibrid autója nincs, ami pedig létfontosságú lenne az Európai Unió – szén-dioxid-kibocsátási flottaátlagokkal kapcsolatos – büntetései miatt.

A spanyol autógyártó ezekben a hetekben tartja az ismét felfrissített Ibiza kisautó nemzetközi sajtóbemutatóját Ibiza szigetén, és ott a megjelent újságíróknak elárulta a jövőre vonatkozó terveit is. Kiderült a prezentációból, hogy a ráncfelvarrt Ibiza, és SUV testvérmodellje, a szintén felfrissített Arona 2026 januárjától lesz kapható Európában. Egy évvel később mindkettő megkapja a Volkswagen-konszern lágy hibrid hajtását, feltehetően a Golfból ismert 1,5 literes eTSI motort a hozzá tartozó szíjhajtású indítómotor-generátorral és akkumulátorral, valamint kötelező elemként a dupla kuplungos sebességváltót.

A Leon jelenlegi nemzedéke 2029-ig lesz a kínálatban, az utolsó két évében már öntöltő hibrid hajtással is meg lehet majd vásárolni.

Ez a takarékosnak ígért, benzines-elektromos hajtáslánc egyébként a nemrég bemutatott új Volkswagen T-Rocban debütál hamarosan. 2029-ben érkezik majd kilenc év után az első vadonatúj Seat modell, a Leon ötödik generációja, amely már a Volkswagen-konszern új, skálázható SSP-platformjára épül a jelenlegi MQB Evo helyett. Az új műszaki alapok lehetővé teszik majd a tisztán elektromos és hatótávolság-növelő soros hibrid változatok létrehozását is.

Seat
A Golf-alapokra épülő Leon a Seat legkevésbé öreg modellje, de már ötéves. Forrás: Seat

– A Seat továbbra is a teljes Volkswagen-csoport egyik sarokköve – mondja Sven Schuwirth, a márka értékesítési és marketingvezetője az újságírók előtt. – Sok-sok megbeszélést folytattunk, és egy világos alapokon nyugvó stratégián dolgoztunk: 

a Seat mostantól a Volkswagen-csoport belépő márkájaként definiálódik.

Egy olyan márkáról beszélünk, amely a fiatalabb sofőröket, valamint az idősebb generációkat is vonzza. A Seat a belépő szegmensek nagy részét le fogja fedni, valamint a többi saját márkánál alacsonyabb belépő árat fog alkalmazni – tette hozzá.

Ez egy új és érdekes megközelítés, tekintve, hogy eddig sokan a Skodát tartották – legalábbis árban – a konszern „belépő" márkájának. De a cseh gyártó már sokkal szélesebb modellpalettával rendelkezik, mint a Seat, beleértve a nagy SUV-okat és az elektromos modelleket is, amelyek még a spanyolok középtávú terveiben sem szerepelnek (bár az új Leon lehet, hogy ilyen hajtással is debütál majd 2028-ban). Jó eséllyel az Ateca nem kap utódot, legalábbis az ismertetett tervek között nem lehetett erről olvasni. Markus Haupt, a márka új vezérigazgatója a müncheni autószalonon egyébként azt mondta, hogy addig nem is lesz Seat villanyautó, amíg nem lehet vele pénzt keresni.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSzabó Andrea

Még egy kis adalék

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu