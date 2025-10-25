Nem szűnik meg a Seat, sőt új modelleket jelentett be megjelenési dátummal

Sokan temették a Seatot az utóbbi időben arra alapozva, hogy 2020, az aktuális Leon debütálása óta nem mutatott be új modellt, és sem elektromos, sem öntöltő hibrid autója nincs, ami pedig létfontosságú lenne az Európai Unió – szén-dioxid-kibocsátási flottaátlagokkal kapcsolatos – büntetései miatt.

A spanyol autógyártó ezekben a hetekben tartja az ismét felfrissített Ibiza kisautó nemzetközi sajtóbemutatóját Ibiza szigetén, és ott a megjelent újságíróknak elárulta a jövőre vonatkozó terveit is. Kiderült a prezentációból, hogy a ráncfelvarrt Ibiza, és SUV testvérmodellje, a szintén felfrissített Arona 2026 januárjától lesz kapható Európában. Egy évvel később mindkettő megkapja a Volkswagen-konszern lágy hibrid hajtását, feltehetően a Golfból ismert 1,5 literes eTSI motort a hozzá tartozó szíjhajtású indítómotor-generátorral és akkumulátorral, valamint kötelező elemként a dupla kuplungos sebességváltót.

A Leon jelenlegi nemzedéke 2029-ig lesz a kínálatban, az utolsó két évében már öntöltő hibrid hajtással is meg lehet majd vásárolni.

Ez a takarékosnak ígért, benzines-elektromos hajtáslánc egyébként a nemrég bemutatott új Volkswagen T-Rocban debütál hamarosan. 2029-ben érkezik majd kilenc év után az első vadonatúj Seat modell, a Leon ötödik generációja, amely már a Volkswagen-konszern új, skálázható SSP-platformjára épül a jelenlegi MQB Evo helyett. Az új műszaki alapok lehetővé teszik majd a tisztán elektromos és hatótávolság-növelő soros hibrid változatok létrehozását is.

A Golf-alapokra épülő Leon a Seat legkevésbé öreg modellje, de már ötéves. Forrás: Seat

– A Seat továbbra is a teljes Volkswagen-csoport egyik sarokköve – mondja Sven Schuwirth, a márka értékesítési és marketingvezetője az újságírók előtt. – Sok-sok megbeszélést folytattunk, és egy világos alapokon nyugvó stratégián dolgoztunk:

a Seat mostantól a Volkswagen-csoport belépő márkájaként definiálódik.

Egy olyan márkáról beszélünk, amely a fiatalabb sofőröket, valamint az idősebb generációkat is vonzza. A Seat a belépő szegmensek nagy részét le fogja fedni, valamint a többi saját márkánál alacsonyabb belépő árat fog alkalmazni – tette hozzá.