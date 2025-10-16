Kismaros börzsönyligeti részén történt az eset, melyet az út szélén álló, de arra jócskán rálógó jármű fedélzeti kamerája rögzített. Két autó is megállt mögötte, hogy a szemből érkező buszt megvárva kikerülhesse, amikor a háttérben feltűnt egy Toyota Prius Plus extaxi, a budapesti szolgáltatókra jellemző sárga fóliázással, de szabadjező és matricázás nélkül. Egyszerűen nem figyelt az útra a vezetője, aminek mobilozás vagy más ok is lehetett a hátterében, és amikor meglátta az álló sort, már nem volt ideje fékezni. Három lehetőség közt dönthetett: nekimegy az előtte állóknak (így a kamerással együtt összesen négy kocsi törik össze), balra rántva a kormányt az Isuzu midibusszal ütközik frontálisan (ez lett volna a legrosszabb opció), vagy a bokros rézsű felé keres menekülőutat. Szerencsére az utóbbit választotta, így nem történt személysérülés, és az anyagi kár sem tűnk jelentősnek – a többiek pedig nagyon helyesen kiszálltak segíteni.
Óriásit hibázott, majd mentette a menthetőt egy autós Kismaroson + videó
Ha az utolsó pillanatban nem rántja félre a kormányt az extaxi figyelmetlen vezetője, három autót tör rommá.
