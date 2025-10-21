gumiabroncstéli gumigumiszerviznégyévszakos gumigumicsere

Százezer forintos kérdésben kell döntenie, mielőtt felrakatná autójára a téli gumikat

Megéri a négyévszakos? Hány évig használható az abroncs? Elég csak a két gumit kopott cserélni? Meddig jó egyáltalán a profil? Tényleg kalibráltatni kell a TPMS szenzort? Lássuk, mivel érdemes tisztában lenni szervizlátogatás előtt!

2025. 10. 21. 8:25
Fotó: VAOL.hu/Cseh Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a nappalok még kellemes őszi időjárást tartogatnak, megérkezek az első éjjeli fagyok, és közeledünk a gumisok által oly sokat emlegetett napi 7 Celsius fokos átlaghőmérséklet felé. Érdemes már időpontot egyeztetni egy gumiszerelő műhelynél, és nem az utolsó pillanatra hagyni a váltást, ám ott is érheti néhány meglepetés az autótulajt, ha teljesen felkészületlenül érkezik. Most a legnagyobb hazai forgalmazókat tömörítő Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) ismertetője alapján foglaljuk össze 10 pontban a legfontosabb tudnivalókat. 

1. Nem kötelező, de ajánlott a csere

Mindenképpen a megfelelő abroncs kiválasztása az egyik legfontosabb lépés autóink téli felkészítésében. Bár Magyarországon nem kötelező a téli abroncsok használata, mindenképpen javallott a váltás, ugyanis összetétele és mintázata miatt a nyári szett egyszerűen nem alkalmas a hidegben, csúszós úton közlekedésre. Gondoljunk bele: ha a télre is fent hagyott nyári abroncs miatt balesetet okozunk, a kár – akár egyetlen karosszériaelem sérülése esetén is – magasabb lehet, mint egy teljes téli garnitúra ára.

2. Mikor jó a négyévszakos abroncs?

A négyévszakos abroncsok piaca Magyarországon is nő, ami érthető: használóik megtakarítják az évi két csere költségét, az ezzel járó kényelmetlenséget. Az elmúlt években a gyártók fejlesztéseinek köszönhetően ez a típus sokat fejlődött, és városi, rövid távú használathoz télen is megfelelő választás lehet. Ugyanakkor a „mindenre jó” abroncs mindig kompromisszum, hosszú téli utazásokra, hegyi túrára vagy síelésre ne négyévszakos gumival induljunk! Fontos tudni, hogy ezeket a is rendszeresen gondozni kell: évente legalább egyszer érdemes ellenőriztetni az állapotukat, a profilmélységet, a légnyomást, valamint szükség esetén elvégeztetni a centrírozást.

gumiabroncs
Nem csak a gumis műhelyt kell felkeresni, a futómű állapota is fontos a biztonság és a kopás szempontjából
Fotó: ELDIN / Marso

3. Ügyeljünk a sebességindexre!

A téli abroncsok sebességindexe gyakran alacsonyabb, mint a nyáriaké, ezért csak kisebb tempóval szabad velük közlekedni, ez nem is annyira a 130 km/h-s korlátozású hazai sztrádákon, hanem Németországban érdekes. Havonta egyszer – vagy tankoláskor – ellenőrizzük a nyomást, beleértve a pótkerékét is, hiszen a megfelelő karbantartás a négyévszakos gumik élettartamát és biztonságát is jelentősen növeli. A túl alacsony nyomás gyorsítja a kopást, növeli a fogyasztást és rontja az irányíthatóságot.

4. Nem mindig éri meg spórolni

Az abroncsok között széles a választék méret, ár és minőség szerint, de ismeretlen márkától, kétes eredetű (pl. távol-keleti importból származó) gumit venni kockázatos. Aki netán használt abroncsot venne, annak a kopás mértéken és a gyártási időn kívül a rejtett hibákra (pl. veszélyes szerkezeti sérülések) kell ügyelnie, felszerelés előtt ajánlott az átvizsgáltatás szakemberrel. Ne feledjük: egy autó kerekenként csak egy-egy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal – ezen a kb. 200 cm²-es felületen dől el a tapadás, az irányíthatóság és a fékezhetőség.

5. Azonos típus kerüljön azonos tengelyre

A téli és nyári szettekből mind a négy kerékre azonos típusú és mintázatú abroncsot kell felszerelni. Ha egy gumi elkopik vagy megsérül, a vele azonos tengelyen lévőt is cserélni kell. Tilos téli és nyári abroncsokat keverni! Az abroncsok kiválasztásánál segít az energiahatékonysági matrica.

M+S (mud&snow) jelzést a négyévszakos gumik is kapnak, az igazi téliek ismérve a hópihés hegycsúcs szimbólum
Fotó: ADAC

6. Ügyelni kell a profilmélységre

Ha csak az egyik tengelyre kerül új abroncs, a jobb tapadású gumik mindig hátra kerüljenek – javasolja a HTA, hogy így csökkenjen a megpördülés kockázata, sok szakember azonban (főleg fronthajtású kocsiknál) épp ellenkezőleg, a kormányzott és a fékerő átadásában fontosabb első tengelyre felszerelést javasolja. Persze a legjobb megoldás az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük. A kopás kiegyenlítésére 7–10 ezer kilométerenként érdemes a kerekek helyét megváltoztatni, lehetőleg szezonváltáskor. Forgásirányos gumiknál ügyeljünk a helyes irányra! Jogszabály szerinti a minimális profilmélység 1,6 mm, de szakértők szerint a téli abroncsnál legalább 4 mm, nyárinál 3 mm az ajánlott biztonságos érték.

7. Helyes tárolással tovább használható

Leszerelés után a nyári abroncsokat tisztítsuk meg, és hűvös, száraz, fénytől védett helyen tároljuk (saját garázs vagy pince híján erre a „gumihotel” szolgáltatás is alkalmas). Felnire szerelve egymásra fektetve helyezzük el szettet, felni nélkül pedig állítva, lehetőség szerint 2–3 hetente egy negyed fordulatot elforgatva.

8. Ne feledjük a TPMS kalibrálását!

A futómű pontos beállítása meghatározza a gumik élettartamát és a jármű biztonságát, ugyanis bármilyen rendellenes beállítás egyenetlen kopást, hosszabb fékutat és rosszabb úttartást okozhat. Elengedhetetlen a rendszeres karbantartás és centrírozás szakműhelyben. A már több mint tíz éve minden új autóban kötelező TPMS (guminyomás-ellenőrző) rendszert házilag nem lehet kalibrálni, ezért szezonális csere esetén is érdemes szakemberhez fordulni.

Tanácsos az átfogó és objektív európai tesztek (p. ADAC) legfrissebb eredményeit ismerve téli gumit vásárolni
Fotó: ADAC

9. Téligumi-szabályok a környező országokban

Magyarországon nem kötelező a téli abroncs – kivéve a budapesti taxiknál –, de a környező országokban szigorúbb a szabályozás, az alábbiak szerint:

OrszágIdőszakElőírás
Ausztrianov. 1 – ápr. 15.kötelező téli abroncs, hólánc is szükséges
Szlovénianov. 15 – márc. 15.kötelező téli abroncs
Szerbianov. 1 – ápr. 1.kötelező téli abroncs
Horvátországidőjárásfüggőhajtott tengelyen két téli abroncs kötelező, illetve hólánc és hólapát is
Romániaidőjárásfüggőmegfelelő állapotú abroncs kötelező
Szlovákiahó vagy jég eseténminden tengelyen téli abroncs kötelező

10. Meddig használható? A DOT elárulja

Sokan egyáltalán nem találkoztak még ezzel az adattal, csak a méretjelzést ismerik, pedig az abroncs oldalán található DOT jelölés fontos információt hordoz. Mások tévhitben élnek, érdemes tehát tisztázni a számsor jelentését: 

  • A DOT-szám utolsó négy karaktere a gyártás időpontját jelöli: az első két számjegy a gyártás hetét, a második két számjegy pedig az évet mutatja.
  • Sokan kizárólag az „idei” abroncsokat keresik, holott a gumiabroncs nem gyorsan romló termék – megfelelő tárolás mellett tulajdonságait éveken át változatlan formában megőrzi.
  • A gumiipari szakemberek szerint az abroncsok élettartama 10 év.
  • Szakszerű körülmények között tárolt, még nem használt abroncsok akár 5 évig is megőrzik eredeti állapotukat. Ez azt jelenti, hogy egy 5 éves, eddig nem használt abroncs teljesen biztonságosan felszerelhető és értékesíthető.
  • Egy jó állapotú, 6 éves abroncs is értékesíthető, azzal a megjegyzéssel, hogy további 4 évig javasolt a használata.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadó

Peti visszatért az ATV-be

Bayer Zsolt avatarja

És tovább hazudozik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu