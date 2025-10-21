Százezer forintos kérdésben kell döntenie, mielőtt felrakatná autójára a téli gumikat

Bár a nappalok még kellemes őszi időjárást tartogatnak, megérkezek az első éjjeli fagyok, és közeledünk a gumisok által oly sokat emlegetett napi 7 Celsius fokos átlaghőmérséklet felé. Érdemes már időpontot egyeztetni egy gumiszerelő műhelynél, és nem az utolsó pillanatra hagyni a váltást, ám ott is érheti néhány meglepetés az autótulajt, ha teljesen felkészületlenül érkezik. Most a legnagyobb hazai forgalmazókat tömörítő Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) ismertetője alapján foglaljuk össze 10 pontban a legfontosabb tudnivalókat.

1. Nem kötelező, de ajánlott a csere

Mindenképpen a megfelelő abroncs kiválasztása az egyik legfontosabb lépés autóink téli felkészítésében. Bár Magyarországon nem kötelező a téli abroncsok használata, mindenképpen javallott a váltás, ugyanis összetétele és mintázata miatt a nyári szett egyszerűen nem alkalmas a hidegben, csúszós úton közlekedésre. Gondoljunk bele: ha a télre is fent hagyott nyári abroncs miatt balesetet okozunk, a kár – akár egyetlen karosszériaelem sérülése esetén is – magasabb lehet, mint egy teljes téli garnitúra ára.

2. Mikor jó a négyévszakos abroncs?

A négyévszakos abroncsok piaca Magyarországon is nő, ami érthető: használóik megtakarítják az évi két csere költségét, az ezzel járó kényelmetlenséget. Az elmúlt években a gyártók fejlesztéseinek köszönhetően ez a típus sokat fejlődött, és városi, rövid távú használathoz télen is megfelelő választás lehet. Ugyanakkor a „mindenre jó” abroncs mindig kompromisszum, hosszú téli utazásokra, hegyi túrára vagy síelésre ne négyévszakos gumival induljunk! Fontos tudni, hogy ezeket a is rendszeresen gondozni kell: évente legalább egyszer érdemes ellenőriztetni az állapotukat, a profilmélységet, a légnyomást, valamint szükség esetén elvégeztetni a centrírozást.

Nem csak a gumis műhelyt kell felkeresni, a futómű állapota is fontos a biztonság és a kopás szempontjából

Fotó: ELDIN / Marso

3. Ügyeljünk a sebességindexre!

A téli abroncsok sebességindexe gyakran alacsonyabb, mint a nyáriaké, ezért csak kisebb tempóval szabad velük közlekedni, ez nem is annyira a 130 km/h-s korlátozású hazai sztrádákon, hanem Németországban érdekes. Havonta egyszer – vagy tankoláskor – ellenőrizzük a nyomást, beleértve a pótkerékét is, hiszen a megfelelő karbantartás a négyévszakos gumik élettartamát és biztonságát is jelentősen növeli. A túl alacsony nyomás gyorsítja a kopást, növeli a fogyasztást és rontja az irányíthatóságot.