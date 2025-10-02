autós hírikarusAeroparkveterán

Több mint száz régi Ikarust állítanak ki a hétvégén az Aeroparkban

Több oldtimerritkaság is ott lesz szombaton és vasárnap a VII. Ferihegyi Ikarus-találkozón, amelyen felvonulást is tartanak.

2025. 10. 02.
Forrás: Aeropark
Élménybuszozás, látványos felvonulás, gördülő kiállítás, különleges motorindítás egyaránt szerepel a hétvégi programok között, ami az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar márka előtt tiszteleg. A Légiközlekedési Kulturális Központ, a MÁV-csoport (Volán), a BKV Zrt., a Közlekedési Múzeum és több partnere a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet meghatározó autóbuszait immár hetedik alkalommal vonultatja fel a repülőtéri múzeumban.

Fotó: Aeropark

Az Ikarus egyike a magyar ipar világhírű márkaneveinek. Az állami autóbuszgyár előtörténete 1895-ig nyúlik vissza, viszont története Ikarus néven csak a második világháború után kezdődött meg. Az Ikarus – mint állami vállalat – az 1970-es és 80-as években meghatározó szerepet töltött be nem csupán a keleti blokk államainak piacán, hanem a világpiacon is – írták. A különféle Ikarus autóbuszok a városi és távolsági tömegközlekedés mellett évtizedeken át a Ferihegyi repülőtéren is meghatározók voltak. Több modell olyan helyekre is eljutott, mint az Egyesült Államok, Madagaszkár, Venezuela, Costa Rica, Guinea, Etiópia.

A régi Ikarus autóbuszok közül a különleges vonalvezetésű „farosoknak” van a legnagyobb rajongótábora, ezért napközben jellemzően Ikarus 55-ös járművekkel zajlik majd az élménybuszozás, az ingajáratot pedig a többi között a 200-as család kétszázezredik példánya teljesíti a Népliget és az Aeropark között. Az Ikarus 55 a gyár egyik legismertebb és legsikeresebb távolsági- és turistabusz-típusa volt, melyet 1954 és 1973 között gyártottak. Hívták „farosnak” és „Bözsinek”" is, ezt az elnevezést a busz a jellegzetes hátulsó motorszekciójának köszönheti.

Fotó: Sztraka Ferenc

Szombaton a nagyközönség előtt két különleges Ikarus autóbusz is bemutatkozik, amelyek nemrégiben születtek újjá. Emellett magángyűjtők is felvonultatnak igazi ritkaságokat. A látványos statikus kiállítás mellett vasárnap 16 órától 80 busz részvételével megvalósuló felvonulással készülnek a szervezők, amikor a hosszú konvoj rendőrségi biztosítással végighalad Vecsés és Üllő főutcáján.
Emellett az ipartörténeti érdekesség iránt érdeklődők számára a hétvégén rendszeresen beindítanak egy An–2-es repülőgépből származó 1000 lóerős csillagmotort és egy Boeing 737-es utasszállítóból származó fedélzeti sugárhajtóművet is.

A MÁV-csoport (Volán) retró Ikarus 280-asa is viszi majd a látogatókat a Népligetről a rendezvényre 
Fotó: Volánbusz

A járművek túlnyomó többsége kívül-belül megtekinthető lesz, sőt több autóbusz utasterében közlekedéstörténeti kiállítás várja majd a látogatókat. A program mindkét napon 9 és 18 óra között látogatható. A kényelmesebb eljutás és a még nagyobb élmény érdekében idén is a MÁV-csoport (Volán) retróbuszai – az Ikarus 280 és az Ikarus E95 – teljesítik a Népliget-autóbuszállomás és a ferihegyi repülőmúzeum (Aeropark) között közlekedő ingajáratokat. Ezekre a 2500 forintos jegyet a buszvezetőtől lehet majd készpénzért megvásárolni. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

