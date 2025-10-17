autóbuszelektromos buszcsuklós buszikarus

Vadonatúj Ikarus csuklós busz mutatkozott be Budapest útjain

Évtizedek óta nem láttunk ilyen járművet a híres magyar járműmárkától. Vajon dízel vagy elektromos hajtású az új Ikarus csuklós busz?

2025. 10. 17. 9:10
új Ikarus 180e busz Fotó: Ikarus Bus & Coach
Különleges jármű futott bemutatkozó köröket október 15-én és 16-án Budapesten: az impozáns megjelenésű, előszériás modellként még próbarendszámos 180e a Székesfehérváron újjászületett legendás márka első csuklós autóbusza, és a 120e jelzésű szóló változattal (melynek már számos példánya fut vidéki településeken), illetve a 80e midivel együtt teljessé teszi az Ikarus modellkínálatát. Mindegyik esetben elektromos hajtású buszról van szó, a kínai CRCC-től átvett komplett műszaki alapokkal, de hazai végszereléssel és részben tervezéssel. 

Fotó: Ikarus Bus & Coach

Október elején Belgiumban, a rangos Busworld kiállításon tartotta világpremierjét az új 180e modell, mely hosszú évtizedek (lényegében a 435-ös sorozat) óta az első új csuklós busz Ikarus logóval. Ez a modell már a szóló változatok V4 szériájának modernizált formatervét kapta, 18,75 méter hosszú, négy darab kétszárnyas utasajtóval rendelkezik, és különlegessége, hogy a B- és a C-tengelyt is hajtja egy-egy villanymotor. A budapesti próba csak bemutatkozás volt, még nem lehet tudni, melyik hazai városban állnak először forgalomba az új csuklós buszok.  

Fotó: Ikarus Bus & Coach


 

