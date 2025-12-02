Rendkívüli

kismotorNémetországelektromos motorsimsonrobogó

Hiába zseniális a modern Simson, komoly gondba került a gyártója

Lehet, hogy már csak néhány hétig lesz megvásárolható a retró formájú, minőségi e-Schwalbe. Íme, az okok.

2025. 12. 02. 13:05
Fotó: Govecs AG
Magyarországon és az egész keleti blokkban évtizedeken át hallatlanul népszerűek voltak az 50 köbcentis, kétütemű Simson kismotorok, sőt napjainkban is nagy kereslet mutatkozik a veterán példányokra – érdekes módon Németországnak nemcsak az egykori NDK-s, hanem a nyugati (NSZK-s) szövetségi tartományaiban is. Ezen felbuzdulva vitte gyártásba 2016-ban a müncheni Govecs AG retró hangulatú, de elektromos hajtású robogóját, mely a nálunk is jól ismert, 1964-től 1980-ig kínált KR 51 Schwalbe formavilágát idézi meglehetősen ügyesen. Igaz, a koronavírus időszaka előtt nem a kiskereskedelemben, hanem alapvetően járműmegosztó szolgáltatók kínálatában lehetett vele találkozni.

Fotó: Govecs AG

Számos izgalmas műszaki megoldás, Bosch-féle villanymotor és kétféle, egy- vagy kétakkus, 45 vagy 60 km/h végsebességű verzió készült az e-Schwalbe modellből, sőt némileg megkésve tavaly megjelent a 4,6 kWh akkukapacitású, 90 km/h-ra képes csúcsmodell is, ám most komoly esély van arra, hogy véget érjen a bájos jármű története: a Govecs AG csődvédelmet kért. Ennek fő okáról árulkodnak az előző év eredményei, hiszen a 7,6 millió eurós bevétellel 12,5 milliós kiadás állt szemben, a kijelölt felszámolóbiztos most utolsó lehetőségként befektetőket keres. Már hét éve is mutatkoztak gyanús jelek, amikor a Govecs tőzsdei bevezetése meghiúsult.

Fotó: Govecs AG

A veszteségek fő oka – még a németnél olcsóbb, lengyelországi gyártás mellett is – a tervezettet messze alulmúló értékesítési darabszám, még a 2022-es csúcsévben is csak 2250 példány talált gazdára. Ebben nemcsak a kis csúcstempójú, 50 cm3-nek megfelelő kategória iránti általános európai keresletcsökkenés játszott szerepet, hanem az e-Schwalbe magas (átszámítva 3,2 millió forinttól) induló ára is, illetve néhány további téves üzleti döntés. Mindeközben az elektromos hajtású robogók kínálatában számos elérhető kínai modell tűnt fel – lehet, hogy inkább négyütemű benzinmotorral és elérhetőbb áron kellett volna megidézni a régi Simsonok szellemét? 

Fotó: Govecs AG


 

