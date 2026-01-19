2025-ben is a BMW volt a legnépszerűbb prémium autómárka Magyarországon

A BMW és a Mini összesen – 23,2 százalékos növekedéssel – 7 732 új járművet értékesített 2025-ben Magyarországon. Ez az eredmény messze meghaladja mind a 6,4 százalékkal bővülő teljes újautó-piac, mind pedig a 4,9 százalékkal növekvő prémium szegmens teljesítményét. Külön a BMW márka 2025-ben 7052 darab új autót értékesített, ami 21,9 százalékos éves növekedést, és egyben történelmi rekordot jelent számára.

Először lépte át a bajor gyártó a hétezer darabos értékesítési határt hazánkban,

ezzel tovább erősítette vezető szerepét a prémium szegmensben, amelyet 2023 óta vezet a Mercedes és az Audi előtt. A márka piaci részesedése ebben a szegmensben 34,1 százalékra nőtt, vagyis már több mint az egyharmadát uralja a piacnak. Érdekesség, hogy itthon négyből három eladott új BMW összkerékhajtású volt, és több mint minden második (54,5 százalék) valamelyik szabadidő-autó sorozatból került ki.

Jól kezdett a 727 lóerős M5 a magyar piacon

Fotó: BMW

A magyarok kedvenc BMW-je a kompakt méretű X1/iX1 szabadidő-autó lett 976 darabos eredménnyel, amelyet a 4-es sorozat 871, az X5 797, az 5-ös sorozat 771, valamint a X3/iX3 691 darabos értékesítéssel követett. A sportmodellek közül a legtöbb vásárló az M3 család mellett döntött (215 db), de a kétajtós M4 is népszerű volt (197 db), és az új, plug-in hibrid M5 és M5 Touring is sikeres piaci startot vett 130 darabbal.

Jelentősen nőtt az elektromos hajtásláncok iránti kereslet

A BMW és a Mini tisztán elektromos modelljeiből 2025-ben 1270 darabot értékesítettek Magyarországon, ami

59 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A plug-in hibrid modellek értékesítése 1058 darabot tett ki, ami 12 százalékos éves bővülést jelentett. Együtt a tisztán elektromos és plug-in hibrid BMW-k és Minik modellek értékesítése 2328 darabot ért el, ami több mint 33 százalékos növekedés 2024-hez viszonyítva.

Az elektromos iX1 szinte ugyanúgy néz ki, mint a benzinmotoros X1

Forrás: BMW

A BMW tisztán elektromos modelljei közül 2025-ben a kis iX1 bizonyult a legnépszerűbbnek 493 darabos értékesítéssel, őt a kupé változata, az iX2 követi nagyjából fele annyi eladott példánnyal. A bajor márka a teljes elektromos újautó-piacon bronzérmes lett 10,1 százalékos részesedéssel, csak a Tesla és a BYD van előtte.