2025-ben is a BMW volt a legnépszerűbb prémium autómárka Magyarországon

Már minden harmadik új prémiumautót ez a márka adta el, miután több mint ötödével növelte eladásait az előző évhez képest. Mindezt úgy, hogy a Debrecenben készülő Neue Klasse modellek még meg sem érkeztek.

2026. 01. 19. 17:40
A kompakt modellek azonos technikára épülnek, beleértve a Mini Countrymant is
A BMW és a Mini összesen – 23,2 százalékos növekedéssel – 7 732 új járművet értékesített 2025-ben Magyarországon. Ez az eredmény messze meghaladja mind a 6,4 százalékkal bővülő teljes újautó-piac, mind pedig a 4,9 százalékkal növekvő prémium szegmens teljesítményét. Külön a BMW márka 2025-ben 7052 darab új autót értékesített, ami 21,9 százalékos éves növekedést, és egyben történelmi rekordot jelent számára. 

Először lépte át a bajor gyártó a hétezer darabos értékesítési határt hazánkban,

ezzel tovább erősítette vezető szerepét a prémium szegmensben, amelyet 2023 óta vezet a Mercedes és az Audi előtt. A márka piaci részesedése ebben a szegmensben 34,1 százalékra nőtt, vagyis már több mint az egyharmadát uralja a piacnak. Érdekesség, hogy itthon négyből három eladott új BMW összkerékhajtású volt, és több mint minden második (54,5 százalék) valamelyik szabadidő-autó sorozatból került ki.

BMW
Jól kezdett a 727 lóerős M5 a magyar piacon
Fotó: BMW

A magyarok kedvenc BMW-je a kompakt méretű X1/iX1 szabadidő-autó lett 976 darabos eredménnyel, amelyet a 4-es sorozat 871, az X5 797, az 5-ös sorozat 771, valamint a X3/iX3 691 darabos értékesítéssel követett. A sportmodellek közül a legtöbb vásárló az M3 család mellett döntött (215 db), de a kétajtós M4 is népszerű volt (197 db), és az új, plug-in hibrid M5 és M5 Touring is sikeres piaci startot vett 130 darabbal.

Jelentősen nőtt az elektromos hajtásláncok iránti kereslet

A BMW és a Mini tisztán elektromos modelljeiből 2025-ben 1270 darabot értékesítettek Magyarországon, ami 

59 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A plug-in hibrid modellek értékesítése 1058 darabot tett ki, ami 12 százalékos éves bővülést jelentett. Együtt a tisztán elektromos és plug-in hibrid BMW-k és Minik modellek értékesítése 2328 darabot ért el, ami több mint 33 százalékos növekedés 2024-hez viszonyítva.

Az elektromos iX1 szinte ugyanúgy néz ki, mint a benzinmotoros X1
Forrás: BMW

A BMW tisztán elektromos modelljei közül 2025-ben a kis iX1 bizonyult a legnépszerűbbnek 493 darabos értékesítéssel, őt a kupé változata, az iX2 követi nagyjából fele annyi eladott példánnyal. A bajor márka a teljes elektromos újautó-piacon bronzérmes lett 10,1 százalékos részesedéssel, csak a Tesla és a BYD van előtte.

Rekord a Mininél is

Mini Aceman
Fotó: Mini

Összesen 680 darab Mini modell került forgalomba, ami 38,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és egyben értékesítési rekord – ha csak két darabbal is – a márka hazai történetében. A modellpalettán belül 2025-ben 

a Countryman bizonyult a legnépszerűbbnek

317 darabos értékesítéssel, ezt követte a Cooper kisautó 292, valamint az Aceman 69 darabbal. A márka vásárlóinak közel negyede (24 százaléka) tisztán elektromos modellt választott magának.

Milyen új modellek várhatók a BMW-től 2026-ban?

Az évnyitó sajtótájékoztatót az Operaházban tartotta a BMW, ahová egy iX3-ast is bevitt
Fotó: Gulyás Péter

A BMW eladásainak új lendületet adhat a Neue Klasse sorozat Debrecenben készülő első tagja, az új iX3 elektromos szabadidő-autó, amelynek értékesítése márciusban kezdődik. Ősszel várható a hasonló technikára épülő i3 elektromos szedán megjelenése a kereskedésekben, és nagyjából akkor érkezik majd a belső égésű motorral szerelt 3-as sorozat következő nemzedéke is. Az új, 

hatótávnövelős elektromos hajtással (REx) is választható, hatodik X5 generáció

még hamarabb, akár a nyár végén is befuthat Magyarországra, ami szintén fellendítheti a márka eladásait. Sőt, állítólag az iX3 kupé testvérmodelljéről, az iX4-ről, valamint az 5-ös sorozat alaposan frissített, Neue Klasse formajegyekkel ellátott friss változatáról is lehull a lepel még 2026-ban.


 

