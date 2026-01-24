Rendkívüli

A jég hátán is megél - Subaru Forester e-Boxer teszt (top 5)

Amikor bekopogtat Tél tábornok, és bajba kerülnek a kétkerék-hajtású SUV-ok, eljön a hótipró Forester ideje. Vajon hogy muzsikálhat az év többi napján konzervatív megoldásaival és lágy hibrid rendszerrel kiegészített szívó benzinmotorjával?

Kismartoni András
2026. 01. 24. 8:30
Fotó: Stefler Balázs
Bakancsformájú terepkombiként kezdte, majd a márka első (és régiónkban egyetlen) SUV-jává nőtte ki magát a Subaru Forester, melynek új, hatodik generációja érkezett hozzánk tesztre. Mégpedig a legjobbkor: míg a kemény januári időjárásban a legtöbb autó tapadásért küzdött, ez a gép a márka védjegyének számító szimmetrikus összkerékhajtással vígan tepert a hóban, ráadásul jól kezelhető műszerfalával sem fagyasztotta arcunkra a mosolyt. Megbarátkoztunk az elődökénél robosztusabb, könnyen emészthető dizájnnal is, ám az orrban dolgozó, a Porschéhoz hasonlóan máig boxer elrendezésű szívómotorral az EU-ban furcsa helyzetbe lavírozták magukat a japánok. 

Hátulnézetből a legcsinosabb talán, leszámítva a bal oldalon lefalazott kipufogókivágást. Terepen is érezhetően merev a karosszéria
Fotó: Stefler Balázs

1. Trendekkel szemben: csupa üveg karosszéria

Míg egyre több gyártó feláldozza a praktikumot a lendületes dizájn oltárán, a Forseter lőrések helyett nagy felületű ablakokkal ad panorámát a külvilágra, ráadásul derékszögig feltárható ajtók segítik a bejutást. Elöl magasan ülünk a kényelmes, de csak átlagos oldaltartású fotelekben, és a 4,67 méter hosszú karosszériában hátul is remek helykínálat, annyi megkötéssel, hogy az amúgy hangulatos üveg tolótető miatt a hórihorgas utasok haja közel kerülhet a plafonhoz. Ha túltesszük magunk a macerás, vezetősín nélküli rolón, az 508 literes csomagtér is remekül pakolható, bővítéskor pedig egy-egy kart meghúzva hasra vágják magukat a háttámlák. Télen igazi áldás, hogy a Platinum csúcsmodell kormánykarimája és hátsó üléspadja is fűthető. 

Magasra került az állítható támladőlésű hátsó pad, így nem kell felhúzott lábakkal gubbasztani. Ide is jutott ülésfűtés és kétféle USB töltő
Fotó: Stefler Balázs

2. Analóg és digitális világ határán egyensúlyoz

Klasszikus előválasztó kar, sok fizikai kapcsoló és a kategóriában nagy meglepetésként analóg műszercsoport emeli fel a boomerek pulzusszámát, pár nap használat után pedig a modern autóbelsőkhöz szokottak egy része is elismeri, hogy aranyat ér a könnyű kezelhetőség. Persze nem a pattintott kőkorszakot hirdeti a Subaru, indukciós telefontöltőjéről kábel nélkül remekül fut a tükrözés, jól muzsikál a Harman Kadon hifi, és logikusan felépített – igaz, nem túl gyors – menüben kalandozhatunk az álló formátumú érintőképernyőn, egészen addig, amíg ránk nem förmed a vezetőt figyelő rendszer. Utóbbi, és az Európában szintén kötelező gyorshajtás-őrmester könnyen kikapcsolható, a többi EyeSight vezetéssegítő pedig meggyőzően működik. 

Közel sem prémiumautós a puha műanyagok aránya, de gondosan összeszerelték, és kiváló a kilátás, nem is beszélve az ergonómiáról
Fotó: Stefler Balázs

3. Tabu a turbó, és árammal sincs sok plusz erő

Megbízhatóság szempontjából ígéretes, hogy kétliteres szívó benzinmotor dolgozik a Forester orrában, méghozzá boxer elrendezéséből adódóan kiegyensúlyozottan, ám 136 lóerőre csökkent teljesítménye visszalépés az elődhöz képest. Úgyszintén ismerős a fokozatmentes erőátvitel (CVT) és a plusz 16,7 lóerőt mozgósítő lágy hibrid rendszer, utóbbi a lassítás mellett főleg gurulásnál jelent tisztán elektromos pillanatokat. Ez kevés a valóban diétás étrendhez, vegyes használatban 8,5 liter körüli fogyasztásra lehet számítani, ráadásul szerény dinamika mellett: riválisaihoz képest sport módban is komótos a Subaru, amit fokoz a CVT adta nyúlósság-érzet. Reméljük, idővel Európa is megkapja az USA modellek full hibrid hajtását a 2,5-ös motorral.

Selymesen jár, de a CVT miatt gyorsításnál felemeli hangját a közvetlen befecskendezéses boxer – ezen manuális váltásmóddal segíthetünk
Fotó: Stefler Balázs

4. Meg sem kottyan neki néhány centi hó

Kár a szerény dinamizmusért (amit jelez 12,2 másodperces 0-100 km/h sprintidő), nagyobb teljesítménnyel is jól megbirkózna az alacsony tömegközéppont, illetve az igényes futómű miatt kanyarban stabil és jóindulatú a Forester. Szerencsére nem feszes a hangolása, így a 19 colos kerekeken gördülő csúcsmodell is szépen kisimítja az úthibákat, mindehhez pedig meglepően életteli kormányzás társul. Na meg alapáron valódi, mechanikus 4x4-hajtás fejlett „aggyal” és három X-Mode programmal, melyből a laza talajra szánt a lejtmenetvezérlést is automatikusan aktiválja. Hóban jönnek el a 22 centis hasmagasságú, SUV-hoz mérten jó terepszögű japán vas nagy pillanatai, minőségi gumival remekül boldogul, és némi örömautózáshoz is remek partner. 

Könnyű terepen vagy hóban ügyes az elektronikus vezérlésű lamellás kuplungos, szimmentrikus elrendezésű 4x4-hajtás
Fotó: Stefler Balázs

5. Beszáll az ázsiai gyártók árversenyébe?

Összesen öt felszereltségi szinten, egységesen 800 ezer forint kedvezménnyel kapható az új Forester, ezt levonva a Trend alapkivitel 15,15, míg a bemutatott valódi bőrkárpitozású, 11 hangszórós hifis, nagy felnis, tetőablakos Platinum csúcsmodell 17,8 millió forintba kerül. A metál-, illetve kéttónusú fényezés kivételével nem lehet külön extrákat választani, ám sajnos a listáról olyan tételek maradtak le, mint az üléshűtés vagy a head-up kijelző. Olcsóbban, vagy azonos áron takarékosabb hajtással lehet számos, főleg koreai és kínai riválist választani, ám a Subaru értékeivel szimpatizálóknak csak egyetlen igazi alternatíva jöhet szóba: az új, szintén szívómotoros és japán Mazda CX-5, amely összkerékhajtással 15,8 millió forinttól kapható. 

Minimális távot tud árammal megtenni a lágy hibrid Forester, a 48 literes tank sem túl nagy. Remek az útfekvése az alacsony súlypont miatt
Fotó: Stefler Balázs

Összegzés

Magas szintű biztonság, kategóriája egyik legjobb terepképessége, praktikus kialakítás: ezekkel az erősségekkel indul csatába a Forester csillogó LED díszekbe öltözött, kijelzőkkel teli, jobban elektrifikált riválisai ellen. Mindez szimpatikus lehet a hagyományos értékek kedvelőinek, ám a menetteljesítményei köszönöviszonyban sincsenek azzal, amit a bubogva száguldó WRX-ek mítosza megteremtett, és olcsónak vagy gazdaságosnak sem tűnik. Full hibrid kéne belőle!

Kellően tágas (bővítve 1679 literes) a kárpitozás helyett egyszerű műanyag oldalfalú csomagtér, az ötödik ajtó elektromos mozgatású
Fotó: Stefler Balázs
info

Hagyományosan Amerika a Subaru fő piaca, ahol tavaly 643 ezer autó talált gazdára – ez a márka globális eladásainak több mint kétharmada, fejlesztésnél az ottani igények prioritást élveznek.

Mutatós a barna-fekete bőrkárpitozás, az első ülések közé is került légzsák. Mechanikus rolót építettek be az óriási, nyitható üvegtető alá
Fotó: Stefler Balázs
info

Japánban világelsőként külső, az elütött kerékpárosokat óvó külső légzsákot is kínálnak a Foresterhez.

Nagy hűtőrács, és a nappali fényeket összekötő díszléc határozza meg az orr-részt. Piacvezető nyolc év garancia jár hozzá, kilométerkorlátozás nélkül
Fotó: Stefler Balázs


 

