A jég hátán is megél - Subaru Forester e-Boxer teszt (top 5)

Bakancsformájú terepkombiként kezdte, majd a márka első (és régiónkban egyetlen) SUV-jává nőtte ki magát a Subaru Forester, melynek új, hatodik generációja érkezett hozzánk tesztre. Mégpedig a legjobbkor: míg a kemény januári időjárásban a legtöbb autó tapadásért küzdött, ez a gép a márka védjegyének számító szimmetrikus összkerékhajtással vígan tepert a hóban, ráadásul jól kezelhető műszerfalával sem fagyasztotta arcunkra a mosolyt. Megbarátkoztunk az elődökénél robosztusabb, könnyen emészthető dizájnnal is, ám az orrban dolgozó, a Porschéhoz hasonlóan máig boxer elrendezésű szívómotorral az EU-ban furcsa helyzetbe lavírozták magukat a japánok.

Hátulnézetből a legcsinosabb talán, leszámítva a bal oldalon lefalazott kipufogókivágást. Terepen is érezhetően merev a karosszéria

Fotó: Stefler Balázs

1. Trendekkel szemben: csupa üveg karosszéria

Míg egyre több gyártó feláldozza a praktikumot a lendületes dizájn oltárán, a Forseter lőrések helyett nagy felületű ablakokkal ad panorámát a külvilágra, ráadásul derékszögig feltárható ajtók segítik a bejutást. Elöl magasan ülünk a kényelmes, de csak átlagos oldaltartású fotelekben, és a 4,67 méter hosszú karosszériában hátul is remek helykínálat, annyi megkötéssel, hogy az amúgy hangulatos üveg tolótető miatt a hórihorgas utasok haja közel kerülhet a plafonhoz. Ha túltesszük magunk a macerás, vezetősín nélküli rolón, az 508 literes csomagtér is remekül pakolható, bővítéskor pedig egy-egy kart meghúzva hasra vágják magukat a háttámlák. Télen igazi áldás, hogy a Platinum csúcsmodell kormánykarimája és hátsó üléspadja is fűthető.

Magasra került az állítható támladőlésű hátsó pad, így nem kell felhúzott lábakkal gubbasztani. Ide is jutott ülésfűtés és kétféle USB töltő

Fotó: Stefler Balázs

2. Analóg és digitális világ határán egyensúlyoz

Klasszikus előválasztó kar, sok fizikai kapcsoló és a kategóriában nagy meglepetésként analóg műszercsoport emeli fel a boomerek pulzusszámát, pár nap használat után pedig a modern autóbelsőkhöz szokottak egy része is elismeri, hogy aranyat ér a könnyű kezelhetőség. Persze nem a pattintott kőkorszakot hirdeti a Subaru, indukciós telefontöltőjéről kábel nélkül remekül fut a tükrözés, jól muzsikál a Harman Kadon hifi, és logikusan felépített – igaz, nem túl gyors – menüben kalandozhatunk az álló formátumú érintőképernyőn, egészen addig, amíg ránk nem förmed a vezetőt figyelő rendszer. Utóbbi, és az Európában szintén kötelező gyorshajtás-őrmester könnyen kikapcsolható, a többi EyeSight vezetéssegítő pedig meggyőzően működik.