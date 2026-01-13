Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

A Kia Ceed utódja praktikus kombi változatban is bemutatkozott

Az új K4 Sportswagon jelentősen hosszabb, mint a ferde hátú, és jóval nagyobb a csomagtartója is.

2026. 01. 13. 13:16
Forrás: Kia
Már egy ideje itthon is kapható a Kia Ceed utódának számító K4, amely elődjével ellentétben 

nem a zsolnai Kia-gyárban, hanem Mexikóban készül.

Eddig csak a ferde hátú modell került fel a magyarországi kínálatba (9,75 millió forintos alapáron), hamarosan azonban érkezik a kombi is, amelyről már hivatalos képeket is mutatott a koreai gyártó. 

Kia K4 kombi
A jobban felszerelt változatokban a motoros csomagtérajtó-nyitás is benne lesz. Fotó: Kia

4695 mm-es hosszával a K4 Sportswagon csak 3 mm-rel rövidebb a Skoda Octavia Combinál, viszont 265 mm-rel hosszabb a K4 ötajtós változatánál. A 2720 mm-es tengelytáv nem nőtt meg a kombinál, de nem is volt rá szükség, mert állítólag már így is hatalmas a lábtér a második sorban. Az extra hátsó túlnyúlás révén 166 literrel nagyobb a kombi K4 csomagtere, mint a ferde hátúé. 

A 604 literes befogadóképesség versenyképes a kategóriában,

de például a taxisok és flottások kedvence, az Octavia 640 litert kínál ugyanekkora alapterületen. 

Kia K4 kombi
Fotó: Kia

A Sportswagon ugyanazzal a két turbófeltöltős benzinmotorral lesz rendelhető, mint a ferde hátú: az egyliteres, háromhengeres, 115 lóerőssel, és az 1,6 literes négyhengeressel, amelyből 150 és 180 lóerős változat is létezik. Minden T-GDI motorhoz hétfokozatú duplakuplungos automata sebességváltó jár, csak a háromhengeres belépőmodell választható hatfokozatú kézivel is. A K4 hajtáslánckínálatához idén egy öntöltő hibrid hajtáslánc is csatlakozik, a lágy hibrid rendszer már most is opciós az egylitereshez.

 

