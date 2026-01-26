Hummer helyett ezúttal egy Jeep alatt szakadt be az egyik hazai tó jege

Sokan emlékeznek még a Balaton jegén 2012. telén pórul járt két Hummer esetére (melynek egyik példánya nemrég felkerült egy használtautó-hirdetési oldalra), de úgy fest, nem mindenkinek sikerült okulnia belőle, vagy legalábbis megfogadnia az elmúlt napok figyelmeztetéseit. Január 24-én délután ugyanis Tolna vármegyében hasonlóan járt pórul egy 34 éves bonyhádi férfi, aki rendszám nélküli amerikai terepjárójával csúszkálni indult.

Fotó: Police.hu

Elmondása szerint nem közúton, hanem Hidas felől végig földúton kalandozott a láthatóan off-road használatra felkészített, de forgalomból kivont Jeep Grand Cherokee-val. Váralja parkerdőben aztán ráhajtott a tó jegére, ami beszakadt a kocsi súlya alatt, és az orr-rész alámerült a jeges vízbe, de a vezetőnek sikerült kiszállnia. Állampolgári bejelentésre érkeztek ki a rendőrök, akik szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen. Megígérte, hogy maga gondoskodik a Jeep mentéséről – remélhetőleg nem úgy, hogy hummeres recept szerint egy második autó is a jégre merészkedik…