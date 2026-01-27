Íme a királyok és sejkek álomautója; olyan hosszú, mint két Suzuki Swift

Különleges szegmens a csúcskategóriás luxusszedánok világa, melynek csúcsán az elmúlt években a Rolls-Royce Phantom LWB és a 6,5 méteres hosszúságú Mercedes-Maybach S650 Pullmann állt, bár természetesen az egyedi építésű strech limuzinoknak sem fellegzett még be teljesen. Még ebben a fényűző és igen kevesek számára elérhető szegmensben is irreális szintre emeli a tétet az egyelőre virtuális formában bemutatott új Aznom L’Epoque a maga 7,92 méteres teljes hosszúságával, hiszen akkora helyet foglalna el egy parkolóban (már amennyiben beférne), mint a Suzuki Swift aktuális generációjából két példány szorosan egymás mögé állítva.

Fotó: Aznom Automotive

A teherautónyi méret nemcsak a tekintélyt szolgálja, hanem szerves része az elképesztő formavilágnak, amelyhez alapvetően a 30-as évek art déco irányzata adta a kiindulópontot – aki ismeri az autók történetét, talán emlékszik a Hispano-Suiza, Delage, Voisin, Duesenberg és más fejedelmi szépségek eleganciájára. Természetesen a L’Epoque esetében is meghatározó elem a végtelen hosszú motorháztető, míg a fara a luxusjachtokra emlékeztet, emellett a kiálló sárvédőitől kezdve az ablakvonaláig minden részlete formabontó. Természetesen ez igaz az ajtók nyitására is: míg az elsőket villanymotor tolja előre sínen, a hátsók osztva (fel- és visszafelé) nyílnak.

Fotó: Aznom Automotive

Maga az utastér is elképesztő, a vezető mintha egy angol szivarszalon foteljében ülne, maga előtt analógnak látszó körműszerekre rálátva, ugyanakkor a környezet modern és letisztult is, különleges formák és anyagok tobzódásával. Sofőrös limuzinhoz illően a hátsó üléssor jelenti a fő attrakciót valódi lounge-hangulattal, minibárral, faltól falig tartó óriásképernyővel, MI-támogatta (hangvezérlésű) szolgáltatások tömkelegével. Természetesen a hajtás sem lehetett szokványos: kerekenként egy-egy villanymotor mozgatná a limuzint, 100 kWh-s akkuról és az orrban egy V6-os hatótávnövelő benzinmotorról táplálva, állítólag 1000 lóerős csúcsteljesítménnyel.

Fotó: Aznom Automotive

Vajon mennyibe kerülne egy ilyen álomautó? – tehetik fel sokan a kérdést, melyre egyelőre nincs válasz, ugyanis a L’Epoque egyelőre csak tanulmány, de az érdeklődést látva nem kizárt, hogy partnerek segítségével néhányat (legfeljebb tucatnyit) egyszer majd valóban megépít belőle az olasz, monzai székhelyű Aznom cég, amely elsősorban kreatív tervezési és beszállítói feladatokat vállal a legkülönfélébb, de közös vonásként így-úgy a luxushoz köthető termékek világában. Maga a koncepció amiatt is érdekes, mert számos gyártó (köztük a Mulsanne-t utód nélkül nyugdíjba küldő Bentley) már nem limuzinban, hanem SUV-ban vagy egyterűben látja a fényűzés csúcsát.