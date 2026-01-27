autós hírtanulmányautóprémiumautóluxusautóluxuslimuzin

Íme a királyok és sejkek álomautója; olyan hosszú, mint két Suzuki Swift

Art déco formavilág és tömény luxus jellemzi az Aznom cirkálót. Kitalálja, melyik országban tervezték?

2026. 01. 27. 11:44
Fotó: Aznom Automotive
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különleges szegmens a csúcskategóriás luxusszedánok világa, melynek csúcsán az elmúlt években a Rolls-Royce Phantom LWB és a 6,5 méteres hosszúságú Mercedes-Maybach S650 Pullmann állt, bár természetesen az egyedi építésű strech limuzinoknak sem fellegzett még be teljesen. Még ebben a fényűző és igen kevesek számára elérhető szegmensben is irreális szintre emeli a tétet az egyelőre virtuális formában bemutatott új Aznom L’Epoque a maga 7,92 méteres teljes hosszúságával, hiszen akkora helyet foglalna el egy parkolóban (már amennyiben beférne), mint a Suzuki Swift aktuális generációjából két példány szorosan egymás mögé állítva.

Fotó: Aznom Automotive

A teherautónyi méret nemcsak a tekintélyt szolgálja, hanem szerves része az elképesztő formavilágnak, amelyhez alapvetően a 30-as évek art déco irányzata adta a kiindulópontot – aki ismeri az autók történetét, talán emlékszik a Hispano-Suiza, Delage, Voisin, Duesenberg és más fejedelmi szépségek eleganciájára. Természetesen a L’Epoque esetében is meghatározó elem a végtelen hosszú motorháztető, míg a fara a luxusjachtokra emlékeztet, emellett a kiálló sárvédőitől kezdve az ablakvonaláig minden részlete formabontó. Természetesen ez igaz az ajtók nyitására is: míg az elsőket villanymotor tolja előre sínen, a hátsók osztva (fel- és visszafelé) nyílnak. 

Fotó: Aznom Automotive

Maga az utastér is elképesztő, a vezető mintha egy angol szivarszalon foteljében ülne, maga előtt analógnak látszó körműszerekre rálátva, ugyanakkor a környezet modern és letisztult is, különleges formák és anyagok tobzódásával. Sofőrös limuzinhoz illően a hátsó üléssor jelenti a fő attrakciót valódi lounge-hangulattal, minibárral, faltól falig tartó óriásképernyővel, MI-támogatta (hangvezérlésű) szolgáltatások tömkelegével. Természetesen a hajtás sem lehetett szokványos: kerekenként egy-egy villanymotor mozgatná a limuzint, 100 kWh-s akkuról és az orrban egy V6-os hatótávnövelő benzinmotorról táplálva, állítólag 1000 lóerős csúcsteljesítménnyel.

Fotó: Aznom Automotive

Vajon mennyibe kerülne egy ilyen álomautó? – tehetik fel sokan a kérdést, melyre egyelőre nincs válasz, ugyanis a L’Epoque egyelőre csak tanulmány, de az érdeklődést látva nem kizárt, hogy partnerek segítségével néhányat (legfeljebb tucatnyit) egyszer majd valóban megépít belőle az olasz, monzai székhelyű Aznom cég, amely elsősorban kreatív tervezési és beszállítói feladatokat vállal a legkülönfélébb, de közös vonásként így-úgy a luxushoz köthető termékek világában. Maga a koncepció amiatt is érdekes, mert számos gyártó (köztük a Mulsanne-t utód nélkül nyugdíjba küldő Bentley) már nem limuzinban, hanem SUV-ban vagy egyterűben látja a fényűzés csúcsát. 

Fotó: Aznom Automotive

Furcsa ismerősök a palettán

Jelenleg is kínál négykerekűeket az Aznom, még ha a csúcsmodell esetében vitatott koncepció alapján is: a Palladium nem más, mint az amerikai Ram 1500 pickup alapjaira épített, egyedi formavilágú és minden földi jóval felszerelt utasterű, kézműves gyártású szuperluxus-terepjáró. Ám mind a megjelenése, mind a menetdinamikája elmarad attól, mint amit a felső tízezer megszokott, ezért is tűnne logikus – ám igen költséges – lépésnek kisszériás gyártásba vinni a L’Epoque limuzint. Másik végletként az olasz cég használt Smart Fortwo modellek elektromos mopedautóvá (4Teen néven) átépítésével is foglalkozik, persze felextrázva, borsos áron… 

 

Fotó: Aznom Automotive

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu