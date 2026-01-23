autós hírVolkswagen Golf GTIVolkswagen Golfhot hatch

Már itthon is rendelhető minden idők legdrágább és leggyorsabb Volkswagen Golfja

Az alapmodell árának kétszeresébe kerül a 325 lóerős, versenypályán is otthonosan mozgó jubileumi GTI modell.

2026. 01. 23. 10:13
Fotó: Gruppe C Photography Forrás: Volkswagen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Volkswagen idén ünnepli a GTI 50. évfordulóját, és ebből az alkalomból készítette el a Golf GTI Edition 50 modellt, amely a valaha volt legerősebb sorozatgyártású GTI. A kompakt, elsőkerék-meghajtású hot hatch mindössze 5,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, és

 a végsebessége 270 km/h.

Mennyire erős?

Volkswagen Golf GTI
Fotó: Volkswagen

Több mint 2,5 millió GTI modellt gyártott a Volkswagen az első Golf GTI 1976-os megjelenése óta – és ez a történet most a jubileumi modellel folytatódik, amely 

közel háromszor erősebb az eredetinél.

325 lóerős teljesítményével a Golf GTI Edition 50 nem kevesebb, mint 60 extra lóerőt ad a normál GTI-hez, és 25-öt a korábbi legerősebbhez, a GTI Clubsporthoz képest. 

Volkswagen Golf GTI
Fotó: Volkswagen

A jubileumi modell 15 mm-rel alacsonyabb, mint a normál Golf GTI, alapáron tartalmazza a rossz úton áldásnak számító adaptív lengéscsillapítást (DCC), az adaptív mátrix LED fényszórókat és a 19 colos könnyűfém keréktárcsákat is.

Performance-csomag 

Volkswagen Golf GTI
Fotó: Volkswagen

Az opcionális, 2,08 millió forintba kerülő GTI Performance-csomag tartalmazza a 235 mm széles Bridgestone Potenza Race semi-slick abroncsokat 19 colos „Warmenau” kovácsolt felniken, a könnyített R-Performance kipufogórendszert titán hátsó hangtompítókkal, valamint egy még sportosabb futóművet, amely további öt milliméterrel ülteti lejjebb a karosszériát, és a nagyobb kanyarsebesség érdekében az első kerekek dőlését -2 fokra növeli. A csomag 30 kilóval teszi könnyebbé az autót, amelynek az üres tömege így 1407 kilóra csökken.

Volkswagen Golf GTI
Fotó: Gruppe C Photography / Volkswagen

Benjamin Leuchter profi versenyző bizonyította az évfordulós modellben rejlő potenciált: egy opcionális Performance-csomaggal szerelt példánnyal a 20,832 km hosszú Nürburgring Nordschleifén 2025 áprilisában 07:46:13 perces köridőt ért el, ami a valaha volt legjobb idő egy sorozatgyártású Golftól a „Zöld Pokolként” ismert pályán.

Különleges részletek 

Volkswagen Golf GTI
Fotó: Volkswagen

Az évfordulós modell számos exkluzív újítást tartalmaz, például a kockás mintázatú sportüléseket sötétzöld részletekkel és piros biztonsági övekkel. Az „50 Years GTI” jelvénnyel ellátott, többfunkciós bőr sportkormány és a hétfokozatú DSG váltóhoz tartozó integrált váltófülek is versenyautós hangulatot árasztanak. Kívül a „GTI 50” logó a tetőszpojlert és a külső tükrök belső oldalát díszíti. 

Volkswagen Golf GTI
Fotó: Volkswagen

Egyedi részletnek számítanak még a speciális díszítések a küszöbökön, a fekete festésű tető, a fekete külső tükörházak és a fekete kipufogócső díszítések a kipufogórendszeren. A sportos karaktert tovább hangsúlyozza az oldalsó hossztartókon elhelyezett, fekete színből fokozatosan pirosra váltó színátmenetes oldalsó matricacsík.

Mennyibe kerül?

Volkswagen Golf GTI
Fotó: Volkswagen

A Golf GTI Edition 50 alapára 18,58 millió forint, ami azt jelenti, hogy a jubileumi modell még a 333 lóerős, összkerekes Golf R-nél is drágább 35 ezer forinttal. Viszont ebből az importőr kétmillió forintot elenged egy bevezető kedvezmény keretében. Az első példányok kiszállítása 2026 második negyedévében várható.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu