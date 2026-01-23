Már itthon is rendelhető minden idők legdrágább és leggyorsabb Volkswagen Golfja

A Volkswagen idén ünnepli a GTI 50. évfordulóját, és ebből az alkalomból készítette el a Golf GTI Edition 50 modellt, amely a valaha volt legerősebb sorozatgyártású GTI. A kompakt, elsőkerék-meghajtású hot hatch mindössze 5,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, és

a végsebessége 270 km/h.

Mennyire erős?

Fotó: Volkswagen

Több mint 2,5 millió GTI modellt gyártott a Volkswagen az első Golf GTI 1976-os megjelenése óta – és ez a történet most a jubileumi modellel folytatódik, amely

közel háromszor erősebb az eredetinél.

325 lóerős teljesítményével a Golf GTI Edition 50 nem kevesebb, mint 60 extra lóerőt ad a normál GTI-hez, és 25-öt a korábbi legerősebbhez, a GTI Clubsporthoz képest.

Fotó: Volkswagen

A jubileumi modell 15 mm-rel alacsonyabb, mint a normál Golf GTI, alapáron tartalmazza a rossz úton áldásnak számító adaptív lengéscsillapítást (DCC), az adaptív mátrix LED fényszórókat és a 19 colos könnyűfém keréktárcsákat is.

Performance-csomag

Fotó: Volkswagen

Az opcionális, 2,08 millió forintba kerülő GTI Performance-csomag tartalmazza a 235 mm széles Bridgestone Potenza Race semi-slick abroncsokat 19 colos „Warmenau” kovácsolt felniken, a könnyített R-Performance kipufogórendszert titán hátsó hangtompítókkal, valamint egy még sportosabb futóművet, amely további öt milliméterrel ülteti lejjebb a karosszériát, és a nagyobb kanyarsebesség érdekében az első kerekek dőlését -2 fokra növeli. A csomag 30 kilóval teszi könnyebbé az autót, amelynek az üres tömege így 1407 kilóra csökken.

Fotó: Gruppe C Photography / Volkswagen

Benjamin Leuchter profi versenyző bizonyította az évfordulós modellben rejlő potenciált: egy opcionális Performance-csomaggal szerelt példánnyal a 20,832 km hosszú Nürburgring Nordschleifén 2025 áprilisában 07:46:13 perces köridőt ért el, ami a valaha volt legjobb idő egy sorozatgyártású Golftól a „Zöld Pokolként” ismert pályán.

Különleges részletek

Fotó: Volkswagen

Az évfordulós modell számos exkluzív újítást tartalmaz, például a kockás mintázatú sportüléseket sötétzöld részletekkel és piros biztonsági övekkel. Az „50 Years GTI” jelvénnyel ellátott, többfunkciós bőr sportkormány és a hétfokozatú DSG váltóhoz tartozó integrált váltófülek is versenyautós hangulatot árasztanak. Kívül a „GTI 50” logó a tetőszpojlert és a külső tükrök belső oldalát díszíti.