Négy villanymotort és szimulált sebességváltót kap az elektromos BMW M3

A BMW bejelentette, hogy szintetikus motorhang és szimulált sebességváltó is lesz az első elektromos M autóban, a Neue Klasse platformra épülő M3-asban. Az idén érkező, az i3 szedánon alapuló, 2027 végétől megvásárolható négymotoros sportszedán egy ideig párhuzamosan lesz a piacon a benzines M3-assal, amely 2025-ben frissült.

Forrás: BMW

A Hyundai sportrészlege – amelyet kezdetben pont a BMW M részlegétől átcsábított Albert Biermann irányított – felismerte, hogy szimulált sebességváltásokkal sokkal élvezetesebben lehet vezetni a sportos villanyautókat, mert

megfelelő hangaláfestéssel olyan illúzió keletkezik, mintha az ember egy benzines autót vezetne.

Nem véletlen, hogy most már a BMW is bejelentette, hogy a Hyundai Ioniq 5 N és 6 N-ből ismert szimulált váltó az elektromos M3-asban is benne lesz.

Forrás: BMW

Viszont a Hyundai-októl eltérően kettő helyett

négy motor dolgozik majd az M3-as hajtásláncában,

egyedi vezérlőegységgel, inverterrel és fordulatszám-reduktorral minden keréknél, ami azt jelenti, hogy fejlett nyomatékvektor-szabályozás is lesz (kanyarban nemcsak az első és a hátsó, de a jobb és bal oldali kerekek is eltérő nyomatékot adnak le, amivel agilisabb viselkedés érhető el). A BMW szerint az akkumulátor – amely legalább száz00 kWh kapacitású és hengeres cellájú lesz – nagy, tartós és csúcsteljesítményt tud majd leadni, azzal a képességgel, hogy még a gumiabroncsok tapadáshatárán is képes lesz energiát visszanyerni lassítás közben.

Forrás: BMW

Az elektromos M3-ast egy speciális szoftvercsomag (M Dynamic Performance Control) állítólag soha nem látott kezelhetőséggel ruházza fel, a BMW szerint a kipörgésgátló precizitása és ezredmásodpercekben mérhető reakcióideje is kategóriaelső lesz.

Négykerékről hátsókerék-meghajtásra lehet majd váltani

versenypályán vagy drifteléskor, valamint azért is, hogy növelje az ember a hatótávot. A Debrecenben készülő iX3-ashoz hasonlóan az elektromos M3-asban is benne lesz a négy villámgyors számítógépből álló Heart of Joy vezérlőegység, amely az autó összes, vezetéssel kapcsolatos rendszerét összefogja és szabályozza.