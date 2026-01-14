BMWautós hírBMW M3sportautó

Négy villanymotort és szimulált sebességváltót kap az elektromos BMW M3

A bajor gyártó célja, hogy első elektromos sportautója vezetési élményben lenyomja a Hyundai Ioniq 6 N-t.

2026. 01. 14. 11:50
BMW M3 EV Forrás: BMW
A BMW bejelentette, hogy szintetikus motorhang és szimulált sebességváltó is lesz az első elektromos M autóban, a Neue Klasse platformra épülő M3-asban. Az idén érkező, az i3 szedánon alapuló, 2027 végétől megvásárolható négymotoros sportszedán egy ideig párhuzamosan lesz a piacon a benzines M3-assal, amely 2025-ben frissült.

A Hyundai sportrészlege – amelyet kezdetben pont a BMW M részlegétől átcsábított Albert Biermann irányított – felismerte, hogy szimulált sebességváltásokkal sokkal élvezetesebben lehet vezetni a sportos villanyautókat, mert 

megfelelő hangaláfestéssel olyan illúzió keletkezik, mintha az ember egy benzines autót vezetne.

Nem véletlen, hogy most már a BMW is bejelentette, hogy a Hyundai Ioniq 5 N és 6 N-ből ismert szimulált váltó az elektromos M3-asban is benne lesz.

Viszont a Hyundai-októl eltérően kettő helyett 

négy motor dolgozik majd az M3-as hajtásláncában,

egyedi vezérlőegységgel, inverterrel és fordulatszám-reduktorral minden keréknél, ami azt jelenti, hogy fejlett nyomatékvektor-szabályozás is lesz (kanyarban nemcsak az első és a hátsó, de a jobb és bal oldali kerekek is eltérő nyomatékot adnak le, amivel agilisabb viselkedés érhető el). A BMW szerint az akkumulátor – amely legalább száz00 kWh kapacitású és hengeres cellájú lesz – nagy, tartós és csúcsteljesítményt tud majd leadni, azzal a képességgel, hogy még a gumiabroncsok tapadáshatárán is képes lesz energiát visszanyerni lassítás közben.

Az elektromos M3-ast egy speciális szoftvercsomag (M Dynamic Performance Control) állítólag soha nem látott kezelhetőséggel ruházza fel, a BMW szerint a kipörgésgátló precizitása és ezredmásodpercekben mérhető reakcióideje is kategóriaelső lesz. 

Négykerékről hátsókerék-meghajtásra lehet majd váltani

versenypályán vagy drifteléskor, valamint azért is, hogy növelje az ember a hatótávot. A Debrecenben készülő iX3-ashoz hasonlóan az elektromos M3-asban is benne lesz a négy villámgyors számítógépből álló Heart of Joy vezérlőegység, amely az autó összes, vezetéssel kapcsolatos rendszerét összefogja és szabályozza.

Azt is közölte a BMW, hogy az alvázszerkezet strukturális részének számító akkumulátorházat az első és a hátsó tengelyhez is rögzíti (tehát nem csak a hátsóhoz, mint az i3-ban és iX3-ban) a nagyobb karosszériamerevség érdekében. Sok alkatrészt klímabarát módon előállítható, könnyű, természetes szálból fog legyártani a BMW a drága szénszál helyett, hogy megpróbálja az elektromos M3-as tömegét és árát elfogadható szinten tartani.

 

