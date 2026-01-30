Újfajta szuperkamerák lesnek a vezetés közben telefonozókra

Világszerte egyre több balesetet okoz a vezetés közbeni mobilozás, ami már régóta nemcsak kézben tartott készülékkel telefonálást (vagy sms-ezést) jelent, hanem az okoseszközök folyamatos figyelését és nyomkodását, a navigálás és zenehallgatás mellett már cseteléssel, videózással, online vásárlással és számos egyéb tevékenységgel. Ezt számos államban megelégelték a törvényhozók, Olaszországban például 250–1400 euró bírsággal és vezetéstől eltiltással szankcionálják, másutt pedig az ellenőrzési módszerek hatékonyságát igyekeznek javítani. Így van ezzel Hollandia mellett Németország is, ahol Rajna-vidék Pfalz tartományban a tesztek után már éles üzemben működik egy újfajta, direkt a kézből telefonálást figyelő szuperkamera-rendszer.

Fotó: Traffix.hu/AI

Csakhogy a felvételek elemzése jelentős rendőri élőerőt igényel, amire egyetlen reális megoldás lehetséges, korunk digitális vívmányainak bevetése. Ez pedig egyáltalán nem a távoli jövő zenéje: a Német Közlekedési Tanács (DVR) egy átfogó reformcsomag részeként mesterséges intelligenciát kíván használni a felvételek gyors és pontos elemzéséhez, így a többi német tartományban is nagy számban lehetne telepíteni a telefonás szabályait megszegőket figyelő kamerákat, és a bírságokat automatikusan kapnák az érintettek. Emellett a DVR más szervekhez hasonlóan a modern autók komplex, fizikai gombok nélküli fedélzeti rendszereinek sürgős felülvizsgálatát is szorgalmazza a vezetők figyelemelterelése miatt, írja az Észszerű Közúti Közlekedését Egyesület honlapja, a Traffix.hu.