autós hírtelefonhasználatbüntetésautóvezetésmobilozás

Újfajta szuperkamerák lesnek a vezetés közben telefonozókra

Hamarosan sokszorosára nő a bírságok száma a rendőri munka helyett már MI-alapú német rendszerrel.

2026. 01. 30. 14:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Világszerte egyre több balesetet okoz a vezetés közbeni mobilozás, ami már régóta nemcsak kézben tartott készülékkel telefonálást (vagy sms-ezést) jelent, hanem az okoseszközök folyamatos figyelését és nyomkodását, a navigálás és zenehallgatás mellett már cseteléssel, videózással, online vásárlással és számos egyéb tevékenységgel. Ezt számos államban megelégelték a törvényhozók, Olaszországban például 250–1400 euró bírsággal és vezetéstől eltiltással szankcionálják, másutt pedig az ellenőrzési módszerek hatékonyságát igyekeznek javítani. Így van ezzel Hollandia mellett Németország is, ahol Rajna-vidék Pfalz tartományban a tesztek után már éles üzemben működik egy újfajta, direkt a kézből telefonálást figyelő szuperkamera-rendszer. 

Fotó: Traffix.hu/AI

Csakhogy a felvételek elemzése jelentős rendőri élőerőt igényel, amire egyetlen reális megoldás lehetséges, korunk digitális vívmányainak bevetése. Ez pedig egyáltalán nem a távoli jövő zenéje: a Német Közlekedési Tanács (DVR) egy átfogó reformcsomag részeként mesterséges intelligenciát kíván használni a felvételek gyors és pontos elemzéséhez, így a többi német tartományban is nagy számban lehetne telepíteni a telefonás szabályait megszegőket figyelő kamerákat, és a bírságokat automatikusan kapnák az érintettek. Emellett a DVR más szervekhez hasonlóan a modern autók komplex, fizikai gombok nélküli fedélzeti rendszereinek sürgős felülvizsgálatát is szorgalmazza a vezetők figyelemelterelése miatt, írja az Észszerű Közúti Közlekedését Egyesület honlapja, a Traffix.hu. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldali

Ezeket a bírókat ne fogadd el!

Bayer Zsolt avatarja

Ha jobboldali, kormánypárti közszereplő, politikus, újságíró vagy influencer vagy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu