Bebizonyították, hogy átverés a plug-in hibridek gyári átlagfogyasztása

A kutatást a Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) és több partnerintézmény végezte, az eredményekről pedig a német közszolgálati műsorszolgáltató, a Südwestrundfunk (SWR) számolt be. Az elemzés közel egymillió, 2021-2023 között gyártott jármű valós használati adataira épült, több autógyártótól.

Fotó: Audi

A hivatalos mérések szerint a plug-in hibridek átlagos fogyasztása körülbelül 1,5 liter 100 kilométeren.

A valós közúti adatok azonban mintegy 6 liter 100 kilométerenkénti átlagot mutatnak.

Ez nemcsak magasabb üzemanyagköltséget jelent, hanem nagyobb szén-dioxid-kibocsátást is. A tanulmány szerint az eltérés egyik oka, hogy az autók akkor is átlagosan 3 liter üzemanyagot fogyasztanak 100 kilométerenként – jóval többet, mint azt korábban feltételezték – amikor már többet mennek elektromosan, mint benzinnel. A kutatás vezetője, Patrick Plötz (Fraunhofer ISI) az SWR-nek úgy nyilatkozott: ez az eredmény valóságos „sokk” volt a kutatók számára.

Fotó: Stefler Balázs

Az újabb fejlesztésű plug-in hibrideknél a különbség kisebb lehet, mivel időközben szigorították a fogyasztásmérés szabályait. A kutatók ugyanakkor azt sürgetik, hogy az Európai Unió szabályozását tovább kellene igazítani a valós közúti adatokhoz. Szerintük túl nagy a rés az „elméleti” és a „tényleges” fogyasztás között, ezért szigorúbb számítási előírásokra van szükség a plug-in hibrideknél.

Egy ilyen változtatás az autógyártókat is érintené, mivel az EU által előírt flotta-szintű szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítését jelenleg a könnyű gépjárművek világszerte összehangolt teszteljárása (WLTP) szerinti értékek alapján ellenőrzik. Plötz szerint ma már adottak az adatok és a technikai feltételek ahhoz, hogy ne csak a típusjóváhagyási papírok, hanem a valós közúti teljesítmény alapján értékeljék az autókat.

(MTI)