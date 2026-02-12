Bedrogozott autós kacsázott a 8-as úton, ráhívták a rendőröket + videó

Össze-vissza cikázott a 8-as úton Veszprém közelében egy BMW vezetője, és a stoplámpa felvillanásaiból ítélve sűrűn – sokszor indokolatlanul – fékezgetett. Mindebből a mögötte haladó fedélzeti kamerás autó sofőrje arra következtetett, hogy többről lehet szó telefont nyomkodó figyelmetlenségnél, ezért felhívta a 112-t és bejelentést tett. Az útvonal megadása alapján szemből érkeztek meg a rendőrök és állították meg a BMW-t vezető 21 éves fiatalembert, akinél a gyanút igazolva fehér, kábítószergyanús anyagot és két üvegpipát találtak, előállítás után pedig pozitív lett a drogtesztje. Két eljárás indul ellene: egy büntető a birtoklás, egy szabálysértési pedig a bódult állapotú vezetés vétsége miatt.