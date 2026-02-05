Döbbenetes számok mutatják, hogy közel a kínai autómárkák áttörése

Idén januárban látványos átrendeződés látványos átrendeződés indult el a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024–2026-os évjáratú autók piacán – áll a Használtautó.hu közleményében, miután ezúttal is megvizsgálták, melye autómodellek hirdetésére keres rá a legtöbb érdeklődő (vagyis potenciális autóvásárló). Nos, tavaly e kategóriát elsősorban a hagyományos szereplők uralták, a toplistán a Suzuki több típussal is jelen volt, mellettük olyan jól ismert modellek szerepeltek, mint a Skoda Octavia, a Nissan Qashqai és X-Trail, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR; az átlagárak pedig döntően 8–13 millió forint között alakultak. Idén januárjára azonban markáns változás rajzolódott ki: a közönségkedvencek között kínai autómárkák is megjelentek, köztük a BYD, az Omoda, a Jaecoo és a Chery.

Fotó: Használtautó.hu

Amúgy a vizsgált körbe olyan autók tartoznak, amelyek futásteljesítménye nem éri el a 6000 kilométert, évjáratuk pedig 2024 és 2026 közé esik. A kínálat így nem kizárólag vadonatúj járművekből áll: nagy arányban jelennek meg benne kereskedések tulajdonában lévő tesztautók és kiállítási darabok is, amelyeket még új autóként értékesítenek, mielőtt elérnék a 6000 kilométeres futásteljesítményt. Mint a friss, januári adatok mutatják, hogy az új belépő kínai márkák nem csak az alsó árkategóriát célozzák: míg egyes modellek a Suzuki vagy a Dacia árszintjéhez közelítenek, addig mások már a Nissan, a Kia vagy a Toyota modelljeivel versenyeznek, 10–15 millió forint közötti átlagos összegért. Sikerük titka – a forgalmazók komoly marketingtevékenysége mellett -, hogy így is vonzó ár-érték arányt ígérnek.