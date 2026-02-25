Elárulta a minisztérium, hogy melyek a legvitatottabb részek az új KRESZ-ben

Már eddig is lehetett tudni, hogy a tárca széles körű társadalmi és szakmai egyeztetések keretében, közlekedési módonként tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket. Korábban eszmét cseréltek már a motoros, a mikromobilitási, a kerékpáros, az árufuvarozási, a biztosítási és az autós érdekképviseletek vezetőivel, a fogyatékossággal élők szervezeteinek és a közútkezelők képviselőivel, továbbá a KRESZ-oktatókkal is. Ezúttal az autókkal, illetve közlekedéssel foglalkozó újságírók kerültek sorra, és a Magyar Nemzet is képviselhette magát a minisztérium tanácstermében tartott kötetlen szakmai háttérbeszélgetésen.

Fotó: Gulyás Péter

A résztvevőket Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára köszöntötte, aki elmondta, hogy a jelenleg még érvényben lévő régi KRESZ 1975-ben lépett hatályba, azóta viszont új járműfajták is megjelentek az utakon, és annyira megváltozott az közlekedési infrastruktúra, a járművek mennyisége és technológiai fejlettsége, valamint az emberek mobilitási igénye, hogy 2023-ban úgy döntöttek, alapjaiban új KRESZ-t készítenek. Az elmúlt bő két évben

hetven szakmai szervezet bevonásával, több száz egyeztetés keretében több ezer észrevételt, javaslatot dolgoztak fel,

így született meg az idén január végén nyilvánosságra hozott első, 151 oldalas tervezet, amely minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye. Az új KRESZ írását tiszta lappal kezdték, egyedül Révész Máriuszék korábbi, mikromobilitásra vonatkozó szabályozási tervezetét emelték át bele.

Megtudtuk, hogy amióta nyilvános a tervezet, a szakmai szervezetektől, szakértőktől és magánemberektől

már több mint 7000 módosító javaslat érkezett;

ezek feldolgozása, az ötletek megvitatása és szövegbe „szintetizálása” jelenleg is zajlik. Ami különösen nehézzé teszi Kerékgyártó János szerint a végleges jogszabály megalkotását, az az, hogy