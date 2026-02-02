Ezt nézni is rossz: elromlott a féke, és nem tudott megállni a lejtőn a teherautó + videó

Az első esetet Kínában vette fel egy fedélzeti kamera. A fék nélküli teherautó sofőrje mindent megtesz, hogy elkerülje az ütközés a többi közlekedővel, és bravúrosan irányítja a hatalmas járművet, még az útról is hajlandó lemenni vele. Végül elkerüli az ütközést, és borulás állítja meg.

A másik esetet Brazíliában rögzítették. A fehér autó mögött érkező motoros gyorsan reagált, amikor meglátta a közeledő kamiont, és a kétkerekű helyett inkább a saját életét mentette.