Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Ezt nézni is rossz: elromlott a féke, és nem tudott megállni a lejtőn a teherautó + videó

Két felvétel is készült nemrég hasonló esetekről, mindkettő viszonylag szerencsésen végződött.

2026. 02. 02. 11:19
Forrás: ItemFix
Az első esetet Kínában vette fel egy fedélzeti kamera. A fék nélküli teherautó sofőrje mindent megtesz, hogy elkerülje az ütközés a többi közlekedővel, és bravúrosan irányítja a hatalmas járművet, még az útról is hajlandó lemenni vele. Végül elkerüli az ütközést, és borulás állítja meg.

A másik esetet Brazíliában rögzítették. A fehér autó mögött érkező motoros gyorsan reagált, amikor meglátta a közeledő kamiont, és a kétkerekű helyett inkább a saját életét mentette.

 

