Gyorsítással akadályozta az előzést, aztán még verekedni is kiszállt + videó

A furgon sofőrje vélhetően nem tudta, hogy veszi őt a fedélzeti kamera.

2026. 02. 04. 8:25
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok legújabb videójában három, egymástól független eset látható. Az első incidens Budapesten a X. kerületben, a Gergely utcában történt január 28-án. „Az előttem lassan, kb. 38-45 km/h-val haladó furgont szerettem volna megelőzni. Több autós is kikerülte már. Ahogy elkezdtem az előzést, ő rágyorsított, majd nem engedte, hogy megelőzzem. Ezek után kiszállt az autóból és odajött észt osztani, így inkább elhajtottam. De ő utolért a lámpánál, és káromkodva ordibálni kezdett. A KRESZ tiltja, hogy ha előznek minket, akkor azt akadályozzuk, illetve feltartani sem szabad a forgalmat, amit arra értek, hogy megállt az autójával az út közepén, hogy nekem ‘okoskodhasson” – fűzte az esethez a felvétel beküldője.

A második felvétel egy tavalyi balesetet mutat az M7-esről, ami május 17-én történt. A képsorokon egy megpakolt teherautó látható, amelynek a rövid követési távolság miatt esélye sem volt időben megállni, amikor beállt a forgalom. A beküldő szerint a legszerencsésebb forgatókönyv valósult meg: „Nehéz nem belegondolni, mi történt volna akkor, ha a két teherautó közé egy személyautó szorul be.”

A harmadik eset egészen friss, 2026 február 2-án történt. Egy négytagú család tartott hazafelé Budapestre az M7-esen, enyhe forgalomban. A 135-ös lehajtó előtt éppen egy kamiont előztek, amikor a belső sávban feltűnt egy szemből érkező Ford S-Max. A kamerás sofőr a rendszámot nem látta, és az a videón sem egyértelműen kivehető, ugyanakkor a felvétel készítője bízik benne, hogy az autópálya kamerái rögzítették az esetet. „Imádkoztunk, hogy ne okozzon balesetet!” – írta meg a beküldő.

 

