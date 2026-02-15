Nagyon ritka és szinte még bejáratós német autócsoda kerül kalapács alá

Gyakran tűnnek fel különleges és méregdrága veterán Ferrarik, Lamborghinik és más sportkocsik a kanadai székhelyű RM Sotheby’s aukciósház kínálatában, de a német Isdera nevű vállalat modelljei még náluk is elvétve fordulnak elő. Ennek logikus a magyarázata, hiszen nagyon kevés készült belőlük, a legismertebb modellnek számító Imperator 108i-ből mindösszesen harminc darab. Ebből bocsátják aukcióra az egyiket február 27-én, lenyűgöző állapotban és mindössze 2218 kilométeres futásteljesítménnyel, nem csoda tehát, hogy az 1991-ben japán első tulajdonosnak kiszállított (de balkormányos) autócsoda becsült értéke átszámítva 206-270 millió forint.

Fotó: RM Sotheby’s

Magát az Isdera (Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing) céget a németországi Baden-Württemberg tartományban az egykori Porsche fejlesztőmérnök Eberhard Schulz alapította, és első tanulmányautója, a CW 311 továbbfejlesztésével született meg a csővázas felépítésű, üvegszálas műanyag karosszériaelemekkel borított Imperator 108i. Különlegessége volt a sirályszárnyas ajtó, a vezető felett periszkópként kialakított külső tükör, az ék alakú és igen feltűnő formaterv, na meg a legelső példányok hűtőrácsán feltűnő Mercedes-Benz csillag, melynek használatát a V8-as benzinmotorokat beszállító német gyártó utólag jóváhagyta.

Fotó: RM Sotheby’s

Később Schulz cége már saját, sast ábrázoló logót használt az Imperatornál, de kicsit mindig úgy tekintettek rá, mint a Mercedes C111 prototípus és a legendás 300 SL szellemiségének valódi örökösére. Ennek jegyében számos alkatrész, például a hátsó lámpa is a stuttgarti gyártótól érkezett, maga az Imperator pedig igen hosszú gyártási időt (1984-től 2001-ig) ért meg. A heteken belül árverésre bocsátandó példány már a ’91-ben bevezetett második szériához tartozik, ezen már nincs periszkóptükör, viszont bevezették a csinos bukólámpákat, a korabeli Mercedes 500 SL-ből származó motor pedig már oldalt kivezetett kipufogókon át dalol – ráadásul, mivel könnyű építésű és ötfokozatú kézi váltós az Isdera, komoly menetteljesítményeket is kínál.