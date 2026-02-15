autós híraukciómanufaktúrasportautóMercedes

Nagyon ritka és szinte még bejáratós német autócsoda kerül kalapács alá

Újszerű állapotú a sirályszárnyas ajtós, Mercedes-motoros és érdekes megoldásokat felvonultató sportkocsi.

2026. 02. 15. 14:24
Fotó: RM Sotheby’s
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyakran tűnnek fel különleges és méregdrága veterán Ferrarik, Lamborghinik és más sportkocsik a kanadai székhelyű RM Sotheby’s aukciósház kínálatában, de a német Isdera nevű vállalat modelljei még náluk is elvétve fordulnak elő. Ennek logikus a magyarázata, hiszen nagyon kevés készült belőlük, a legismertebb modellnek számító Imperator 108i-ből mindösszesen harminc darab. Ebből bocsátják aukcióra az egyiket február 27-én, lenyűgöző állapotban és mindössze 2218 kilométeres futásteljesítménnyel, nem csoda tehát, hogy az 1991-ben japán első tulajdonosnak kiszállított (de balkormányos) autócsoda becsült értéke átszámítva 206-270 millió forint.

Fotó: RM Sotheby’s

Magát az Isdera (Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing) céget a németországi Baden-Württemberg tartományban az egykori Porsche fejlesztőmérnök Eberhard Schulz alapította, és első tanulmányautója, a CW 311 továbbfejlesztésével született meg a csővázas felépítésű, üvegszálas műanyag karosszériaelemekkel borított Imperator 108i. Különlegessége volt a sirályszárnyas ajtó, a vezető felett periszkópként kialakított külső tükör, az ék alakú és igen feltűnő formaterv, na meg a legelső példányok hűtőrácsán feltűnő Mercedes-Benz csillag, melynek használatát a V8-as benzinmotorokat beszállító német gyártó utólag jóváhagyta. 

Fotó: RM Sotheby’s

Később Schulz cége már saját, sast ábrázoló logót használt az Imperatornál, de kicsit mindig úgy tekintettek rá, mint a Mercedes C111 prototípus és a legendás 300 SL szellemiségének valódi örökösére. Ennek jegyében számos alkatrész, például a hátsó lámpa is a stuttgarti gyártótól érkezett, maga az Imperator pedig igen hosszú gyártási időt (1984-től 2001-ig) ért meg. A heteken belül árverésre bocsátandó példány már a ’91-ben bevezetett második szériához tartozik, ezen már nincs periszkóptükör, viszont bevezették a csinos bukólámpákat, a korabeli Mercedes 500 SL-ből származó motor pedig már oldalt kivezetett kipufogókon át dalol – ráadásul, mivel könnyű építésű és ötfokozatú kézi váltós az Isdera, komoly menetteljesítményeket is kínál.

Fotó: RM Sotheby’s
info

Míg a nyolcvanas években a Spyder és az Imperator alkotta az autóit a megrendelő igényei szerint gyártó Isdera manufaktúra kínálatát, a következő évtizedben a Commendatore 112i is bemutatkozott, 2006-ban pedig jött az egyetlen példányban épített, elképesztő formájú, 16 hengeres Autobahnkurier. Tavaly csődbe ment a német vállalat, ám a márkanevet már korábban megszerte egy kínai cég, és vannak is jövőbeni tervei vele.

Fotó: RM Sotheby’s

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu