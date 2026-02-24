Budapesten, a Csepel Művek közelében állítottak meg a NAV bevetési osztályának pénzügyőrei egy magyar rendszámú kisteherautót, melynek platóján létra, olajoshordó, talicska és több szerszám hevert rögzítés nélkül. Ez a balesetveszélyes szállítás önmagában is szabálytalan, majd az is kiderült, hogy a vezető egyik okmánya nem stimmel. Egy angol jogosítványt mutatott be, ám a többi papírral összevetve hamar kiderült, hogy nem ő Mr. X. Y, sőt a valódi neve alapján lekérdezve vezetéstől eltiltás hatálya alatt állt. Magyarázatnál pedig burleszkbe fordult a történet: a harmincéves férfi szerint az angol jogsit egy pékség előtt találta, és naiv módon, ijedtségből mutatta be a fináncoknak. Végül 360 ezer forintos bírságot szabott ki rá a NAV a jogosulatlan vezetés és a rossz rakományrögzítés miatt, a kétes okmány ügyét pedig a rendőrség vizsgálja.
Sírjuk vagy nevessünk? Amatőr módon akarták átverni a NAV-pénzügyőreit
Rutinmunkának indult egy kisteherautó-sofőr igazaltatása, aztán előkerült egy fura „talált” jogosítvány.
