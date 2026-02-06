Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Szalagkorlátnak ment a kisbusz az M7-esen, szinte senki nem állt meg segíteni + videó

Egy durrdefekt miatt vált irányíthatatlanná, és tért ki hirtelen balra az autópályán.

2026. 02. 06. 8:47
Az MKIF egy új videót tett ki azt demonstrálandó, hogy a magyar autósok mennyire nem szoktak segítségnyújtás miatt megállni a balesetek helyszínein. A friss felvételt az M7-es autópályán, Martonvásár térségében készítette egy térfigyelő kamera egy januári délutánon, jó látási viszonyok mellett. 

Érkezik egy kisbusz, amely egyszer csak defektet kap, irányíthatatlanná válik, és a belső szalagkorlátnak ütközik. A mögötte elsőként érkező autós észleli a balesetet, lassít, majd kikerüli a balesetet és továbbhajt, mintha mi sem történt volna, pedig nála hamarabb senki nem tudott volna segítséget nyújtani. Szerencsére ebben a balesetben senki nem sérült meg, de ezt nem tudhatták a roncsot kikerülő, mellette elhúzó közlekedők.

Az MKIF felhívta a figyelmet arra, hogy a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül, és a magyar büntető törvénykönyv (Btk. 166. §) szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek. A felelősség alól senki nem mentesülhet, kivéve, ha más, megfelelő segítséget kap a szorult helyzetben lévő, vagy ha ő maga is sérült, illetve ha a segítés nem elvárható (például saját magát életveszélybe sodorná). 

Fontos, hogy ha megállunk egy balesetnél, akkor ügyeljünk saját és utasaink testi épségére is. Biztonságosan álljunk félre, ne teremtsünk újabb balesetveszélyes helyzetet, vegyünk fel láthatósági mellényt, és a tőlünk elvárható módon nyújtsunk segítséget. 

 

