Technikás játékos – Renault Rafale teszt (top5)

Sok kreatív ötletet mutatott, ám olykor komoly összegeket is bukott már a francia gyártó, amikor magasabb kategóriákba nevezett, legutóbb azonban biztosra ment: három testvérmodellt készít egy közös spanyol szalagon, és a fő különbségeiket a B-oszlop mögött kell keresni. Míg a belépőt jelentő Austral hagyományos SUV, addig a – nálunk nem kapható – Espace nyújtott, hétüléses crossover, a vele közel azonos hosszúságú, 4,71 méteres Renault Rafale pedig divatos SUV-kupé. Utóbbi eddig osztozott családtagjaival a 200 lóerős full hibrid hajtáson, nemrég azonban kivételezetté vált, megkapta ugyanis a márka új PHEV rendszerét, összkerékhajtással- és kormányzással.

Léteztek már korábban is plug-in hibrid Renault modellek (például Mégane, Captur), de egy ideje eltűntek a kínálatból. Most 4×4 hajtással tért vissza a technológia

Fotó: Stefler Balázs

1. Nem volt rossz igazolás Gilles Vidal

Tavalyi távozásáig mindössze öt évet töltött a Renault-nál a francia sztártervező, ám a Vidal-féle látásmód jót tett márka megjelenésének, ami a döntött hátsó szélvédős, rafinált ívekkel és fekete betétekkel slankított, nem extravagáns, de mindenképp látványos Rafale formáján is remekül tetten érhető. Mindez nem ment a praktikum rovására, a hátsó sorban meglepően nagyvonalú a helykínálat, igaz, az élhető fejtét kedvéért mélyre építették be a padot, így felhúzott térdekkel kell utazni. Családbarát az alaphelyzetben 539 literes csomagtér is, ám a plug-in hibridben nem maradt hely alsó rekesznek, így a táskák és szatyrok közt utaznak a töltőkábelek.

Negyed tonnával nyom többet a plug-in Rafale, mint az öntöltő hibrid, ám ezt bőven kompenzálja az erősebb benzines és villanymotor-arzenál

Fotó: Stefler Balázs

2. Gombok, karok és csinos részletek

Ugyanolyan műszerfal fogadja a vezetőt, mint az Australban és az Espace-ban, egy vízszintes és középen egy jókora álló kijelzővel, utóbbin a Google-szoftveres fedélzeti rendszer megkönnyíti az életet. Szerencsére sok fizikai gomb maradt, ilyenekkel állítható a klíma vagy a deaktiválható a vezetéssegítő asszisztensek nemkívánatos része, ám a jobboldali három bajuszkapcsolóval túllőttek a célon a tervezők, nemegyszer ablakot törültünk PRND-előválasztás helyett. Középső, Esprit Alpine felszereltségű tesztautónk hangulatát kényelmes, bőr-alcantara fotelek, kék padlószőnyegek és ajtóbélések, illetve francia trikolór varrások fokozták, nem is beszélve a Harman-Kardon hifiről és az opálra átvarázsolható üvegtetőről (500, illetve 800 ezer forint).