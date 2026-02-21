Rendkívüli

Orbán Viktor: Mindenhol összegyűjtöttük az ajánlásokat + videó

autótesztfrancia autógyárterepkupéSUVRenaultplug-in hibrid

Technikás játékos – Renault Rafale teszt (top5)

300 lóerős plug-in hibrid hajtással, trükkös futóművel és igényes berendezéssel jelzi a világnak a Renault új zászlóshajója, hogy nem a „szegény ember BMW X4-ese”. De akkor kiknek szól?

Kismartoni András
2026. 02. 21. 9:25
Fotó: Stefler Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sok kreatív ötletet mutatott, ám olykor komoly összegeket is bukott már a francia gyártó, amikor magasabb kategóriákba nevezett, legutóbb azonban biztosra ment: három testvérmodellt készít egy közös spanyol szalagon, és a fő különbségeiket a B-oszlop mögött kell keresni. Míg a belépőt jelentő Austral hagyományos SUV, addig a – nálunk nem kapható – Espace nyújtott, hétüléses crossover, a vele közel azonos hosszúságú, 4,71 méteres Renault Rafale pedig divatos SUV-kupé. Utóbbi eddig osztozott családtagjaival a 200 lóerős full hibrid hajtáson, nemrég azonban kivételezetté vált, megkapta ugyanis a márka új PHEV rendszerét, összkerékhajtással- és kormányzással. 

Léteztek már korábban is plug-in hibrid Renault modellek (például Mégane, Captur), de egy ideje eltűntek a kínálatból. Most 4×4 hajtással tért vissza a technológia 
Fotó: Stefler Balázs

1. Nem volt rossz igazolás Gilles Vidal

Tavalyi távozásáig mindössze öt évet töltött a Renault-nál a francia sztártervező, ám a Vidal-féle látásmód jót tett márka megjelenésének, ami a döntött hátsó szélvédős, rafinált ívekkel és fekete betétekkel slankított, nem extravagáns, de mindenképp látványos Rafale formáján is remekül tetten érhető. Mindez nem ment a praktikum rovására, a hátsó sorban meglepően nagyvonalú a helykínálat, igaz, az élhető fejtét kedvéért mélyre építették be a padot, így felhúzott térdekkel kell utazni. Családbarát az alaphelyzetben 539 literes csomagtér is, ám a plug-in hibridben nem maradt hely alsó rekesznek, így a táskák és szatyrok közt utaznak a töltőkábelek. 

Negyed tonnával nyom többet a plug-in Rafale, mint az öntöltő hibrid, ám ezt bőven kompenzálja az erősebb benzines és villanymotor-arzenál
Fotó: Stefler Balázs

2. Gombok, karok és csinos részletek

Ugyanolyan műszerfal fogadja a vezetőt, mint az Australban és az Espace-ban, egy vízszintes és középen egy jókora álló kijelzővel, utóbbin a Google-szoftveres fedélzeti rendszer megkönnyíti az életet. Szerencsére sok fizikai gomb maradt, ilyenekkel állítható a klíma vagy a deaktiválható a vezetéssegítő asszisztensek nemkívánatos része, ám a jobboldali három bajuszkapcsolóval túllőttek a célon a tervezők, nemegyszer ablakot törültünk PRND-előválasztás helyett. Középső, Esprit Alpine felszereltségű tesztautónk hangulatát kényelmes, bőr-alcantara fotelek, kék padlószőnyegek és ajtóbélések, illetve francia trikolór varrások fokozták, nem is beszélve a Harman-Kardon hifiről és az opálra átvarázsolható üvegtetőről (500, illetve 800 ezer forint). 

Nem formabontó, de kellemes, minőségi a műszerfal hangulatvilágítással és konfigurálható (12,3 és 12,0 colos méretű) kijelzőkkel
Fotó: Stefler Balázs

3. Csak „ezerkettes”, mégis 300 lóerős

Mindössze 1,2 literes, turbós benzinest találunk a legdrágább Renault orrában, de a plug-in kivitelben három villanymotor segíti a munkáját – a legerősebbet (136 LE) hátra építették be, így megvalósulhatott a sokak által várt 4×4-hajtás. További újdonság a full hibrid kivitel 2 kWh-jával ellentétben 22 kWh-s lítium-ion akku, ami papírforma szerint 96-105 kilométeres e-hatótávot kínál, így a napi munkába ingázás letudható elektromosan. Rendszeresen (legfeljebb 7,4 kW-tal) töltögetve nagyon kellemes arcát mutatja a városban némán suhanó Rafale, miközben hosszabb utakra is alkalmas az 55 literes benzintank jóvoltából, igaz, sztrádán már nem igazán takarékos.

A jóval nagyobb akku miatt valamivel kisebb (és nem kétszintes) a csomagtér, mint az öntöltő hibridben, de így is tágas, és 1836 literesre bővíthető 
Fotó: Stefler Balázs

4. Úgy fordul, mintha sínen húznák

Kétségtelenül nagyot lép (0–100 km/h: 6,4 másodperc) az új plug-in hibrid, és a rendszer akár a benzinmotort generátorként is használva igyekszik megtartani az akkuban némi önjárásra vagy boost-módra elegendő szuflát. Nagyon használat- és töltésfüggő a fogyasztás, mi a konnektort sem elkerülve hat liter környékén zártuk a hetet, na meg egy fájó felismeréssel: hiába próbálták jól szigetelni, a háromhengeres hang nem illik a Rafale prémiumtörekvéseihez. Kárpótlásul viszont az 1,93 tonnásra hízott plug-in modell egész finoman rugózik, és az összkerékkormányzással városban kisautósan fordulékony, kanyargós országúton hajtva pedig stabil, sőt, szórakoztató.

4control rendszerrel a fordulókör 11,6 helyett mindössze 10,4 méter, Perso módban álltható a hátsókerék-kormányzás mértéke is
Fotó: Stefler Balázs

5. Sokat ad, de nem diszkontáron

Másfél millió forint: azonos felszereltségnél ennyivel kerül többe a plug-in, mint az öntöltő hibrid Rafale, amit a plusz száz lóerőt, a 4×4-hajtást, illetve a jóval nagyobb és külső forrásból is táplálható akkut figyelembe véve baráti ajánlat. Tény, hogy az akciósan 19,29 millió forintos ár (plusz önálló vagy csomagban adott extrák) is kedvező a prémium riválisokéhoz képest, hiszen például az Audi Q5 Sportback PHEV szintén 300 lóerővel 27 millió forintról indul, csakhogy a tömegmárkák széles – nem kis részben ázsiai – kínálatában komoly ajánlatokból választhatnak a vevők. Főleg azok, akik nem ragaszkodnak a kupés tetőhöz, de a négy hengerhez mindenképp. 

Szegmensekre osztva áttetszőről tejüveggé változtatható a Solarbay panorámatető. Világító Alpine-logó került a jól formázott ülésekre
Fotó: Stefler Balázs

Légből kapott név? 

1933-ban a Renault egy érdekes kitérőt tett a légiközlekedés világába: felvásárolta a Caudron repülőgyártó céget, majd saját motorral látta el annak híres modelljét, a C.460 versenygépet. Ez a szélvészgyors, alsószárnyas modell kapta meg először a Rafale („szélvihar”) utónevet, amely aztán a nyolcvanas években egy sugárhajtású vadászrepülőn (Dassault Rafale) is felbukkant. Aki figyelmes, a SUV-kupé üvegtetőjének belső részén is felfedezhet egy apró repülőgép motívumot.

Mélyre építették be a padot, hosszában és széltében bőséges a hely. Ízléses a színösszeállítás, szépek az övek és az ajtókárpitok varrásai
Fotó: Stefler Balázs
info

Kizárólag az Atelier Alpine csúcsfelszereltséghez adnak aktív futóművet. A rendszer része a kamerás úthibafelismerés, ám a kevésé ballonos gumis, 20 helyett 21 colos kerékszett is.

Középen nem váltókar, hanem csuklótámasz található, direkt repülőgépes kialakítással, a végén hajtásmódválasztó gombbal (hibrid, elektromos, energiatárolás)
Fotó: Stefler Balázs
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
Renault Rafale PHEV teszt
1/25 Renault Rafale PHEV teszt

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu