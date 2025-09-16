A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Ambrózy kollégának tökéletesen igaza van, mindent megírt ezekről a fogalmatlan gazemberekről (444, 24, HVG, Hang – meg az összes többi).

Alább Ambrózy cikke. De kiegészítem a svédisztáni sajtó cikkei alatt megjelent svéd állampolgárok kommentjeivel – illetve egy csokornyival, terjedelmi problémák miatt. A válogatást egy évtizedekig Svédországban élő kedves olvasóm küldte – íme:

Küldöm a Samnytt-on megjelent alábbi svéd hírre vonatkozó cikket és néhányat a hozzászólások közül lefordítottam, melyeknek szinte száz százaléka egyetért Orbán Viktorral:

Orbán a bandák általi erőszak miatt a svéd politikusokat értéktelennek és cselekvésképtelennek nevezte. (Egy, a közösségi médiában megjelent videóklipben.)

Mindennek háttere, egy a német Die Welt újságban megjelent cikk, mely megállapítja, hogy a Svédországban lévő bűnözői hálózat gyermekeket toboroz gyilkolás céljából, mivel a jogi rendszer ezeket a gyermekeket nem büntetni.

Kristersson őrjöng és állítja: Hazugság

https://samnytt.se/orban-sagar-svenska-politiker-som-vardelosa-och-handlingsforlamade-infor-gangvaldet

Hozzászólások

NallePhu: Ezt hívják paradigmaváltásnak, igen akkor Svea anyácska hamarosan a vezetéssel és mindennel együtt a mélybe süllyed. Az ország mostani politikai vezetésével pusztulásra ítéltettünk.

Vendela: Kristersson úgy érti, hogy a Svédországban uralkodó biztonság hiánya „hazugság” és csak arról szól, hogy Orbán kétségbeesett és próbálja a közelgő választást így megnyerni.

Meg fogja nyerni a magyar választást, Kristersson – biztos lehetsz benne! Orbán Viktor birtokában van mindannak, ami Kristerssonból hiányzik: Bátorság, felismerés és tudás a tömeges migrációról. Tudja, hogy az integrációs projekt a közép-keleti felfegyverzett bandákkal szemben nem működik. Nem azért jöttek Európába, hogy beilleszkedjenek – azért jöttek, hogy meghódítsák a kontinenst.

Anglián kívül Svédországot sújtja a legkeményebben, ami az olyan gyenge vezetők miatt van, mint Kristersson…

m.sant: Orbánnak 100 % igaza van.

chevy572: Teljes egészében egyetértek Orbánnal. A svéd politikusok csak annak az elitnek a bábjai, akik megosztott társadalmat akarnak.

Robert Pettersson: Kristersson egy fejtől megfosztott tyúkként próbál egész idő alatt viselkedni.