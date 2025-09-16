idezojelek
A hazai pöcesajtó esete a valósággal

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

Orbán ViktorSvédországUlf Kristersson 2025. 09. 16.

Ambrózy kollégának tökéletesen igaza van, mindent megírt ezekről a fogalmatlan gazemberekről (444, 24, HVG, Hang – meg az összes többi).

Alább Ambrózy cikke. De kiegészítem a svédisztáni sajtó cikkei alatt megjelent svéd állampolgárok kommentjeivel – illetve egy csokornyival, terjedelmi problémák miatt. A válogatást egy évtizedekig Svédországban élő kedves olvasóm küldte – íme:

Küldöm a Samnytt-on megjelent alábbi svéd hírre vonatkozó cikket és néhányat a hozzászólások közül lefordítottam, melyeknek szinte száz százaléka egyetért Orbán Viktorral:

Orbán a bandák általi erőszak miatt a svéd politikusokat értéktelennek és cselekvésképtelennek nevezte. (Egy, a közösségi médiában megjelent videóklipben.)

Mindennek háttere, egy a német Die Welt újságban megjelent cikk, mely megállapítja, hogy a Svédországban lévő bűnözői hálózat gyermekeket toboroz gyilkolás céljából, mivel a jogi rendszer ezeket a gyermekeket nem büntetni.

Kristersson őrjöng és állítja: Hazugság

https://samnytt.se/orban-sagar-svenska-politiker-som-vardelosa-och-handlingsforlamade-infor-gangvaldet

Hozzászólások

NallePhu: Ezt hívják paradigmaváltásnak, igen akkor Svea anyácska hamarosan a vezetéssel és mindennel együtt a mélybe süllyed. Az ország mostani politikai vezetésével pusztulásra ítéltettünk.

Vendela: Kristersson úgy érti, hogy a Svédországban uralkodó biztonság hiánya „hazugság” és csak arról szól, hogy Orbán kétségbeesett és próbálja a közelgő választást így megnyerni.

Meg fogja nyerni a magyar választást, Kristersson – biztos lehetsz benne! Orbán Viktor birtokában van mindannak, ami Kristerssonból hiányzik:

Bátorság, felismerés és tudás a tömeges migrációról. Tudja, hogy az integrációs projekt a közép-keleti felfegyverzett bandákkal szemben nem működik. Nem azért jöttek Európába, hogy beilleszkedjenek – azért jöttek, hogy meghódítsák a kontinenst.

Anglián kívül Svédországot sújtja a legkeményebben, ami az olyan gyenge vezetők miatt van, mint Kristersson…

m.sant: Orbánnak 100 % igaza van.

chevy572: Teljes egészében egyetértek Orbánnal. A svéd politikusok csak annak az elitnek a bábjai, akik megosztott társadalmat akarnak.

Robert Pettersson: Kristersson egy fejtől megfosztott tyúkként próbál egész idő alatt viselkedni.

Mr Levi Fishermen: A svéd politikusok IQ-ja a világon a legalacsonyabb, nincs ország a földön, amelyet olyan nagyon tökretettek, mint a svéd politikusok tették, 2-ik helyen van Anglia, majd Németország a 3-ik.

PJ Viktor: Orbánnak teljesen igaza van.

Grävmaskinen: Hazugságok? Hiszen maga Kristersson mondja, hogy Svédország „elveszítette az irányítást” a szervezett bűnözés felett. Kristersson kissé zavarodottnak tűnik. Nem értem, hogy az SD (SvédDemokraták) hogyan támogathatnak egy ilyen kormányt.

PierreRobert: A svéd politikusok semmi másra nem alkalmasak, mint az un. jóléti államot felszámolják. Pocsék nyugdíjrendszer. Tönkretett egészségügy.  Gyér infrastrukturális befektetés. Legyengített védelem az ukrajnai pusztítás miatti szállításokból eredően.

A politikusoknak nem más a célja, mint a WEF-nek való megfelelés, elszegényíteni a népeket és a saját gazdagodásukat elősegíteni.

latmask: Van egy párt Magyarországon, a Tisza. Ennek vezetője Magyar Péter Ursula kezéből eszik. Ha ezek kerülnének hatalomra, a magyarok ugyanazt az adóemelést és még talán 1 millió migránst is kapnának velük. Magyarország kb. úgy nézne ki, mint manapság Svédország.

Paul L: A svéd politikusok sátánisták – a lakosság pedig lenyeli a hazugságaikat.

nils bäckström: Ebben az országban a svéd nép „feminista politikusokat” választott, akik „feminista politikát” hajtanak végre ...hát igen, ezért lett ilyen ... és sajnos a közeli kiszámíthatatlan jövőben „ilyen is lesz”.

Vaken: Már unalmas lehet, hogy Orbánnak már megint igaza lett. Mondhatom, hogy Svédországnak nincs és nem is volt jelentős értékrendű kormánya.

Swedal: Orbán túlzottan kedves. A tény az, hogy a svédek nem is érdemelnek jobbat. Azt kapták, amit megérdemelnek és amit választottak. 

Ez pedig Ambrózy kolléga összefoglalója: Ulf Kristersson kedvéért hazudnak a propagandisták 

