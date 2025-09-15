Csak nézd meg a pofáját ennek a személyiségzavaros idióta f…nak, és mindent érteni fogsz…

Ez jutott eszembe a semmihez nem értő antifa senkikről:

https://pestisracok.hu/vezercikk/2025/09/janosi-ez-jutott-eszembe-a-semmihez-nem-erto-antifarol