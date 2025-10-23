Rendkívüli

Bayer Zsolt blogja

Ruszimuszi üzent

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

Bayer Zsolt
Gyalog Galopp, Ruszin-Szendi Romulusz, Tisza Párt, 2025. 10. 23. 12:41

Üzent Ruszimuszi, a bátor, akit a hátsó kijáraton loptak ki, mivel összeszarta magát a rá váró újságíróktól.

Most üzent, hogy nem kell félni.

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból:

„(…) Robin a bátor elfutott,

Bátran elszaladt el ő!

A vész láttán ahogy tudott
Farkát behuzva elfutott
úgy messzire s ina szakadt
midőn nyulként bátran szaladt
előre csak lassan jutottt
mert közben töbször elcsuszott
a bátrak bátra hőőős Sir Robin!

Nyúlként futott a hegyen is túl
Porba hasalt és talpat is nyalt
Hány embert megkúrt, hány seggbe bebújt
Leszúrta őt ki éppen arra járt

Beverve fejét s kitépve szív
Szét szaggatva máj kihuzva bél
Fülcimpa lenyírva nyelv tűzre vetve
És pénisz le!”

https://mandiner.hu/belfold/2025/10/nektek-sem-kell-felni-uzente-ruszin-szendi-romulusz-aki-a-telex-szerint-a-gazdasagi-bejaraton-menekult-a-riporterek-elol

Borbély Zsolt Attila
A történelem főutcáján

Huth Gergely
A lyukas zászló nem lehet az árulóké

Novák Miklós
Marco Rossi és a magas labdák

Szőcs László
Csinálják a fesztivált

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

