Ruszimuszi üzent

Üzent Ruszimuszi, a bátor, akit a hátsó kijáraton loptak ki, mivel összeszarta magát a rá váró újságíróktól.
Most üzent, hogy nem kell félni.
Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból:
„(…) Robin a bátor elfutott,
Bátran elszaladt el ő!
A vész láttán ahogy tudott
Farkát behuzva elfutott
úgy messzire s ina szakadt
midőn nyulként bátran szaladt
előre csak lassan jutottt
mert közben töbször elcsuszott
a bátrak bátra hőőős Sir Robin!
Nyúlként futott a hegyen is túl
Porba hasalt és talpat is nyalt
Hány embert megkúrt, hány seggbe bebújt
Leszúrta őt ki éppen arra járt
Beverve fejét s kitépve szív
Szét szaggatva máj kihuzva bél
Fülcimpa lenyírva nyelv tűzre vetve
És pénisz le!”
https://mandiner.hu/belfold/2025/10/nektek-sem-kell-felni-uzente-ruszin-szendi-romulusz-aki-a-telex-szerint-a-gazdasagi-bejaraton-menekult-a-riporterek-elol