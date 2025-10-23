Ruszimuszi üzent

Üzent Ruszimuszi, a bátor, akit a hátsó kijáraton loptak ki, mivel összeszarta magát a rá váró újságíróktól.

Most üzent, hogy nem kell félni.

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból:

„(…) Robin a bátor elfutott,

Bátran elszaladt el ő!



A vész láttán ahogy tudott

Farkát behuzva elfutott

úgy messzire s ina szakadt

midőn nyulként bátran szaladt

előre csak lassan jutottt

mert közben töbször elcsuszott

a bátrak bátra hőőős Sir Robin!



Nyúlként futott a hegyen is túl

Porba hasalt és talpat is nyalt

Hány embert megkúrt, hány seggbe bebújt

Leszúrta őt ki éppen arra járt



Beverve fejét s kitépve szív

Szét szaggatva máj kihuzva bél

Fülcimpa lenyírva nyelv tűzre vetve

És pénisz le!”

https://mandiner.hu/belfold/2025/10/nektek-sem-kell-felni-uzente-ruszin-szendi-romulusz-aki-a-telex-szerint-a-gazdasagi-bejaraton-menekult-a-riporterek-elol