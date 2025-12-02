idezojelek
Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

Bayer Zsolt
Ez a cím üvölt a 444-en:

 „24.hu: Erdélyi származású kőműves verte halálra a 25 éves fiatalt a Morrison's 2-ben”

 Na most mondd, hát mit szólsz hozzá?

Bennem azért felmerül a kérdés: vajon, ha cigány, zsidó, arab lenne a tettes, a 444 akkor is ilyen akkurátusan közölné az illető származását? (Kis kiegészítés: ha zsidó lenne, valószínűleg igen, mert az új balos-libsi narratíva szerint a zsidók gyilkosok, Izraelnek pedig nincs helye a nap alatt, „from the river to the see, Palestina will be free!”, hurrá!)

Ezt leszámítva kijelenthetjük: cigány vagy arab elkövető esetén nem lenne fontos a származás, sőt...

És mi van, ha az elkövető esetleg erdélyi cigány?

Ezt már nem fogjuk megtudni soha. Meg mindegy is. A lényeg, hogy erdélyi, vagyis inkább ERDÉLYI, s mint a Telex erdélyi lerakatából, a Transtelexből megtudtuk, az, hogy az erdélyi magyarok Orbán-hívők, nagy mértékben árt a transzilvanizmusnak („Minél inkább Orbán felé fordulnak az erdélyi magyarok, annál távolabb kerülnek a transzilvanizmustól”, juj!) Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

Egy kis adalék a (közel)múltból – kedves barátom története:

„1999-ben egy Dobszay nevű újságíró készített velem egy interjút. Kérdezett, válaszoltam, aztán teljesen mást írt, mint amit válaszoltam. Többek között azt, hogy »Erdélyből átjött Magyarországra, ám utóbb itt ragadt«. Tehát, mint a légyszar, úgy ragadtam itt, ez egy kicsit bántott. Akkor még fiatal voltam és naiv... Miután megjelent a lapszám, egyetlen kérdésem volt a derék Dobszayhoz: »Ha zsidó lennék, és Izraelből jöttem volna Magyarországra, akkor is leírta volna azt, hogy idejött, ám utóbb itt ragadt?« Derék Dobszay válasza a következő volt: »Az teljesen más történelmi kontextus.«” 

Azóta, mondom, ismét megváltozott a „történelmi kontextus”, már ami a zsidókat és Izraelt illeti. De legalább az „erdélyiség” történelmi kontextusa változatlan. És ez mindaddig így is marad, ameddig az erdélyi magyarok Orbánra szavaznak. Ha Petikére szavaznának, akkor a fiatalembert agyonverő baromállat sem lenne „erdélyi származású”. Arról nem is beszélve, hogy mindjárt eljönne a tejjel-mézzel folyó Kánaán, méghozzá transzilvanizmus képében, bármit is jelentsen ez, az idióta, nemzetáruló és természetesen tiszás kolozsvári meg marosvásárhelyi magyar „értelmiség” meg „újságírók” fejében.

És még egy fontos adalék a végére: a 444 cikkét Gazda Albert jegyzi.

Aki nem mellesleg kárpátaljai származású.

Kárpátaljáról átjött Magyarországra, ám utóbb itt ragadt. Mint a légyszar. S vajon Gazda kárpátaljaiságának van köze ahhoz, hogy egy aljas, szemét alak? Természetesen nincs. Ez a lényeg. Csak ezt éppen ez az aljas szemét alak nem fogja fel...

