Friss hír Európa „fővárosából”.

rendőrségEEASUkrajnaZelenszkijbrüsszeli 2025. 12. 02. 19:48
Fotó: NICOLAS TUCAT
Friss hír Európa „fővárosából”: „Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség. Kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.”

(https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/12/korrupcio-gyanuja-brusszel-eeas)

De nincs itt semmi látnivaló, semmi különös. Ugyanez a Brüsszel a minap jelentette ki, miszerint az ukrajnai százmillió dolláros (32 800 000 000 forint) korrupciós ügy, amibe már belebukott a fél ukrán kormány, és Zelenszkij is belebukik remélhetőleg, szóval ez nem probléma, mert Ukrajna mindig is korrupt volt, így ez csak egy újabb érv Ukrajna EU tagsága mellett.

Világos.

Nyilván Brüsszel is mindig korrupt volt, így ez egy újabb érv az EU nagyszerűsége mellett. Eva Kaili is vidáman éli az életét, és nemrégiben szavazott a korrupció miatt Magyarországot elítélő EU parlamenti határozat mellett.

Ionescu ordítva röhög, Orwell a kezeit tördelve zokog.

