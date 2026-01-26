Bayer Zsolt: Egyszerűen vérlázító!

Nézzük előbb a szikár hírt: „Döntöttek Brüsszelben: orosz gáz nélkül marad Európa. Magyarország tiltakozása ellenére döntés született Brüsszelben: az Európai Unió 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot. Magyarország bírósághoz fordul. Az uniós energiaügyi miniszterek Brüsszelben jóváhagyták azt a jogszabályt, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el” – számolt be róla a Reuters.

Orosz gáz nélkül háromszor annyit fizetnénk

Lapunk arról is beszámolt, hogy hogy Tóth Máté energiajogász a közösségi oldalán bírálta azt az állítást, miszerint Csehország sikeresen levált volna az orosz gázról. Felhívta a figyelmet arra, hogy több közép-európai ország – köztük Szlovákia és Ausztria – továbbra is nagyrészt orosz gázt használ, míg Lengyelország más földrajzi és energetikai adottságokkal rendelkezik. A szakértő által közzétett adatok szerint Magyarországon a gáz ára 2,6 eurócent, míg Prágában ennek a többszöröse, körülbelül tíz eurócent, ráadásul ez az ár már tartalmazza a rendszerhasználati díjakat és az adókat is.

„Ne üljünk hát fel a hazug propagandának. Örüljünk a jó sorunknak, és lássunk át a szitán akkor is, amikor a Tisza a rezsicsökkentés fenntartását, sőt emelését ígéri, miközben leválna az orosz gázról. A kettő együtt nem megy, ez bizony vagy-vagy” – közölte.

És akkor lássuk a magyar külügyminiszter első reakcióját: „Szijjártó Péter: Magyarország bírósági eljárást indít a jogi csalással született REPowerEU-rendelet ellen. Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető leszögezte, hogy az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekével, írja az MTI. „Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt” – figyelmeztetett.

„Éppen ezért amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely kereset arra irányul, hogy ezt a jogszabályt az Európai Bíróság törölje el” – erősítette meg.

„Ez a jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség. Annak érdekében azonban, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ez a döntés ráadásul teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan.

„Ez tehát nagy jogi csalás, s ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel. Ez az orosz kőolaj és földgázról való leválás óriási rezsiköltség-növekedést jelentene, ezt akarja Brüsszel és ezt akarja a Tisza Párt, mi viszont, mint egy szuverén nemzeti kormány, ezt meg fogjuk akadályozni” – jelentette ki.