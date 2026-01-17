Rendkívüli

Érti ezt valaki?

Öt év egy tízéves kislány megerőszakolásárt.

2026. 01. 17. 10:47
Öt év egy tízéves kislány megerőszakolásárt.

Mindez Olaszországban.

Az elkövető egy bangladesi migráns.

Ismételjük meg: az áldozat egy tív éves kislány. Aki teherbe is esett. A bangladesi patkány pedig öt azaz öt évet kapott.

Tegyük fel a kérdést: vajon ha az elkövető mondjuk egy szélsőjobboldali olasz lett volna, akkor is ilyen röhejes ítéletet kapott volna? Persze a „szélsőjobboldali” ma már az esetek döntő többségében semmit sem jelent, mert ebben a közegben lassan mindenki szélsőjobboldali, aki nem teljesen abnormális, nem kommunista, nem marxista, nem woke idióta és nem transzvesztita. Szóval bőven elég, ha úgy tesszük fel a kérdést: ha egy olasz követte volna el ezt a szörnyűséget és nem egy rohadék, eltakarítandó migráns, akkor is ez lett volna az ítélet?

Valószínűleg nem.

Ugyanis ezek a bírók is abból az abnormális, „érzékenyített” közegből érkeznek a bírói pulpitusra.

Ez pedig elfogadhatatlan és felháborító, ez végképp szétszedi a nyugati társadalmak amúgy is felbomlóban lévő szövedékét.

Mondjuk gyakorta, ma már a bíróságokon nem igazságszolgáltatás hanem jogszolgáltatás van.

De ez még jogszolgáltatásnak sem nevezhető. Ez botrány.

Az ilyen bírókat pedig el kell takarítani, ugyanúgy, mint ezeket a szörnyetegeket, akiket magára szabadított minden eszement nyugati társadalom.

Cikk ITT.

