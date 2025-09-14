Bayer Zsolt: Fikció – de milyen igaz!

VéleményváróTovább az összes cikkhez
Szeretetország?
Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?
Eurázsiától Eurázsiáig
A románozás baloldali örökség
Évtizedek óta nem történt semmi
Mindig ilyen gyilkosság történt, mindig ilyen gyilkosság történik. Bámulj csak a múltba. Ezek ugyanazok. 1793 óta…
Milyen jó!
Mennyivel szegényebb lenne a világ nélküle...
A Kirk-gyilkosság félreérthetetlen üzenet mindenkinek: kussolsz vagy meghalsz
A baloldaliság, a marxizmus és mindaz, ami belőle kinőtt, a terror és az erőszak bölcsője.
Felelősséggel vállalt lét
Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…
