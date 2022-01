Lenyűgöző látvány a Városligetben

A Magyar Zene Háza különleges látványa mögött – amelynek ihletőforrásaként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem híres szecessziós épülete, valamint a magyar zene és zeneoktatás világszerte elismert tradíciója szolgált – Magyarországon eddig nem látott tervezői és mérnöki megoldások sorozata húzódik meg.

A japán sztárépítész, Fudzsimoto Szú által tervezett ház egy ikonikus építészeti remekmű: organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas üvegfalaival összetéveszthetetlen látványt nyújt a Városligetben, ezért nem véletlen, hogy világszerte a legjobban várt új épületek között tartja számon a nemzetközi szakma.

A külső megjelenéshez ugyanakkor egyedi belső felépítés párosul: a Magyar Zene Háza összetett zenei, pedagógiai és programkínálatát az épület hármas szintfelosztása is tükrözi. A térszín alatt – mintegy kétezer négyzetméteren – az állandó és időszaki kiállítások, illetve az ötven fő befogadására alkalmas, egyedülálló hangdóm kap helyet, ahol több mint harminc hangszóróból hallhatók a minket körülvevő hangok.

A park szintje az előadó-művészeté, ahol az intézmény koncerttermei és a szabadtéri színpada élőzenei programokat, a tó melletti kerthelyiség pedig kikapcsolódási lehetőséget kínál a látogatóknak. Az épület emeleti szintje az elmélyüléshez és az oktatáshoz biztosít világos, de jól tagolt tereket. Itt található a digitális archívum, amely elsősorban a magyar könnyűzene történetének számos dokumentumát tartalmazza, a multimédiás könyvtár és klub, valamint a zenepedagógiai termek is.

A világ egyik legfigyelemreméltóbb kortárs épületének tartott intézmény már számos rangos elismerésben részesült. A Magyar Zene Házát már a tervei alapján 2019-ben Európa legjobb középületének választották a rangos londoni International Property Awards megméretésen, amely az ingatlanszakma egyik legnagyobb, széles körben jegyzett elismerése.

Egy évvel később a világ legjobb zenei tematikájú fejlesztésének járó fődíjat, az amerikai Music Cities Awards kiírásában a legjobb zenei tematikájú ingatlanfejlesztésnek járó kitüntetést zsebelhette be, tavaly pedig a CNN és a World Architecture Community (WAC) 2021 egyik legjobban várt új épületének nyilvánította. A sikerszéria azonban itt még nem ért véget, hiszen január elején az egyik legmeghatározóbb nemzetközi programajánló magazin, a Time Out a világ huszonkét legjobb, 2022-ben megvalósuló kulturális vonzereje közé választotta a Magyar Zene Házát. A Városliget ékessége többek között olyan kulturális világszenzációkat maga mögé utasítva, mint a New York-i Museum of Broadway, az előkelő második helyet szerezte meg a Time Out magazin listáján. Legutóbb pedig a Magyar Zene Háza a Highlights of Hungary ötven jelöltje közé is bekerült, az ötvenes listából pedig az elmúlt év legkiválóbb magyar teljesítményeit fogják kiválasztani.

A számos elismerés ellenére azonban a magyar baloldal már évek óta igyekszik negatív hangulatot kelteni a Liget-projekt ellen. Egyebek mellett Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, a DK-s Oláh Lajos, az LMP-s Moldován László, valamint Bárdi Zsuzsanna erzsébetvárosi alpolgármester is a Városliget zöldterületeinek úgymond védelmére kelt, függetlenül attól, hogy a projekt nem csökkenti, hanem növeli a zöldfelületet.