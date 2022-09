Hallgatnak Soros jogvédői az ElkXrtuk című film bíróságra citálása miatt

Nem az első eset, hogy a Soros György által támogatott, a milliárdos spekulánshoz közel álló szervezetek hallgatnak a sajtó,- , szólásszabadság kérdésében, főleg, ha a kárvallottak jobboldaliak. Az egyik ilyen emlékezetes eset volt amikor tavaly márciusban a Momentum azóta megbukott elnöke, Fekete-Győr András a DK elnökéhez, Gyurcsány Ferenchez hasonlóan megfenyegette a jobboldali újságírókat.

Mint ismert, egy Facebook-videóban úgy fogalmazott, hogy „azokat a propagandistákat, és itt most propagandistákról beszélek, aki ott van a TV2-nél, aki ott van az Origóban, akik szándékosan rossz hírét keltik másoknak, szándékosan hamis és valótlan tényt állítanak, akkor én őket egy időre eltiltanám a foglalkozásuktól, én eltiltanám a hivatásuk gyakorlásától. Mert újságírónak lenni, médiaszolgáltatónál dolgozni, az egy közfeladat, az egy köztájékoztatási feladat.”

A momentumos Fekete-Győr kijelentései ellen többek között a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is tiltakozott, Rákay Philip pedig mindemellett azt is megkérdezte, hogy „hol van ilyenkor a TASZ, hol van ilyenkor a Magyar Helsinki Bizottság / Hungarian Helsinki Committee, hol van a 444? Vajon a Telex.hu újságírói már szervezik a szimpátiatüntetést? Vajon már készül az aggódó hangvételű jelentés az Európai Parlamentben?” A kommunikációs szakember nem véletlenül tette fel ezeket a kérdéseket, ugyanis a baloldal és a Soros-szervezetek ahogy most, Kálomista Gábor bíróságra citálása kapcsán, Fekete-Győr fenyegetőzésére sem reagáltak. A TASZ és az Amnesty International sem adott ki azonnal tiltakozó közleményt, Bohár Dániel riporter megkeresésére írásos kérdéseket kértek a témából, hogy majd esetlegesen arra válaszolnak.