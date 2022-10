Dömötör Csaba: A baloldal a valósággal vív harcot

– Nemrég az Európai Parlament ismét elfogadott egy hazánkat elítélő jelentést, ugyanakkor az állásfoglalásnak semmilyen jogi következménye nincs. Akkor mégis miért üzent hadat az EP az elmúlt 12 évben már harmadszorra Magyarországnak?

– Szerintem jóval több alkalommal megtette. Mindig is nyomásgyakorló eszköznek tekintettem ezeket a jelentéseket. Az első ilyet még a brüsszeli Fidesz-delegáció munkatársaként éltem át a médiatörvény elfogadása idején. Már akkor sem számítottak a tények, most sem igazán számítanak. Egy rakás kérdésben egyetértésre jutottunk az évek alatt az Európai Bizottsággal, mégis ugyanazokat az üres politikai léggömböket eregetik minden ilyen vitában. A különbség csak annyi, hogy most már jóval kisebb üléstermi érdeklődés mellett futnak ezek a viták.

– Biztatóan alakulnak a tárgyalások az Európai Bizottsággal a hazánknak járó uniós forrásokról. Sikerülhet a megegyezés, amit láthatóan a hazai és a nemzetközi baloldal is próbál elgáncsolni?

– Az Európai Bizottsággal jó ideje konstruktív légkörben zajlanak a tárgyalások. Ugyanakkor az is jól látszik, hogy az Európai Parlament nem szeretne megállapodást, fontosabbak neki az ideológiai szempontok. Azért az Euró­pai Bizottság konkrét kérései sem mentesek az abszurd motívumoktól. Vegyük például a vagyonnyilatkozatok rendszerét. A korábbit vissza-visszatérően kritizálták. Erre áttértünk az európai parlamenti nyilatkozati rendszerre. Erre azt kérték, térjünk vissza a korábbihoz. Rendben. De ezek után a cinizmus hódolói feltehetik azt a kérdést, hogy az Európai Bizottság mikor kaszálja el az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerét? Komolyra fordítva, ebből is látszik, hogy nem is igazán a jogszabályainkról szól ez, hanem a nyomásgyakorlásról. Intő példa a lengyeleké. Ők már tavasszal megállapodtak, és még nem kaptak egy euró­centet sem.

– Példátlan botrány robbant ki a hazai baloldalon, miután Márki-Zay Péter maga ismerte be, hogy amerikai pénzből kampányolt. Meglepő, hogy a baloldalt külföldről finanszírozzák?

– Nem is a külföldi támogatás jelensége lepett meg igazán, hanem a nagyságrend. Márki-Zay Péter több száz millióról beszélt, azóta viszont tudjuk, hogy a mostani kampány esetén kétmilliárdos támogatás érkezett. Az azért nem két fillér. A legfontosabb ebben az, hogy a törvények értelmében tilos a pártokat külföldről támogatni. Nem tudni, hogy Márki-Zay Péter tisztában van-e ezzel. Mindenesetre egyértelműen arról beszélt, hogy nemcsak magyar, hanem külföldi állampolgárok is adhattak pénzt abba az amerikai szervezetbe, amelyik finanszírozta a baloldal kampányát. Ez az akciócsoport Karácsony Gergely mozgalmát és Márki-Zay Péter szervezetét is pénzelhette. Most azzal védekeznek, hogy ennek semmi köze nem volt a kampányhoz. Csakhogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom logója ott világított a választási plakátokon. Minek van köze a kampányhoz, ha nem a választási plakátoknak? Szerintem a legapróbb részletekig ki kell vizsgálni, hogy fennállt-e a külföldi finanszírozás ténye. Nem a kekeckedés igénye ­miatt, hanem azért, mert aligha filantróp jótékonykodó nagyapóskodásról van szó. Ilyen hatalmas összegekért minden bizonnyal kérnek valamit cserébe. Zárójelben jegyzem meg, hogy az amerikai szervezet mögött álló spekuláns milliárdos egy vagyont kaszált a szankciókon azzal, hogy tengerentúli energiavállalatokba fektette a pénzét. Így legalább kevesebb a kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy az ellenzék miért visz szankciópárti politikát hónapok óta. Elzárták volna a gázcsapokat, importkorlátozást követelnek, és a paksi bővítés leállítását. Ez jó lehet a szponzoraiknak, de Magyarországnak semmiképp.