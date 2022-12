Újra terítékre kerül a dollárbaloldal ügye

Csütörtökön tartja következő ülését a parlament nemzetbiztonsági bizottsága, ahol ismét tárgyalják a dollárbaloldal kampányfinanszírozási botrányát.

Ismert: nyár végén maga Márki-Zay Péter vallotta be, hogy százmilliókat – sőt mint utóbb kiderült: hárommilliárd forintot – kapott a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból.

Márki-Zay Péter egyértelműen beismerte, hogy a baloldali pártok választási kampányára költötték az Amerikából kapott dollármilliókat. Korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, egyben a nemzetbiztonsági bizottság tagja kezdeményezte, hogy az illetékes szolgálatok oldják fel a baloldal külföldi finanszírozásáról szóló első vizsgálati jelentés harminc évre szóló titkosítását. Miután ez megtörtént, a kormánypárti politikus a Facebook-oldalán jelezte: a dollárbaloldal a választások előtt elhallgatta a külföldi pénzt, sőt később még azt is tagadták, hogy külföldi finanszírozókkal lennének kapcsolatban. Miután kiderült, hogy mégis jött pénz külföldről, letagadták a felét.

− Ha csak a választáson induló baloldali pártok számára juttatott külföldi finanszírozás összegét nézzük, az is nagyjából a négyszerese annak, amit a magyar költségvetés biztosít a pártok kampánykiadásaira − írta. Mint figyelmeztetett, önmagában már ez is sérti az ország szuverenitását. Kocsis Máté hozzátette, ez csak a feltárómunka eleje.

Márki-Zay Péterre mutogatnak

Arról már az Origo közölt tegnap összeállítást, hogy a dollárbaloldal ügyé­ben Márki-Zay Péterre fognak mindent a baloldalon, hogy saját magukat mentsék. Mint írták, az ellenzéki politikusok úgy tesznek, mintha még csak nem is hallottak volna arról, hogy a hivatalos keretük többszöröséből kampányolhattak az áprilisi voksolást megelőzően. Emlékeztettek: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Amerikából érkező milliárdokat firtató kérdésre úgy fogalmazott: nem tudott arról, hogy Márki-Zay mozgalmához külföldi kampánypénzek is érkeztek, s azt állította, a Demokratikus Koalíció semmit nem használt fel ezekből az összegekből. Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője ugyancsak azt bizonygatta a párt „árnyékkormányinfóján”, hogy semmilyen formában nem került hozzájuk a guruló dollárokból.

Hallgatás vagy tagadás

A cikk kitért arra is, hogy Karácsony Gergely kijelentette, az Amerikából érkező milliárdok Márki-Zay egyesületére és az Action for Democracyre tartoznak.

A Párbeszédhez nem került ezekből a pénzekből

– hangsúlyozta a botránytól elhatárolódni próbáló főpolgármester. A párbeszédes Tordai Bence szintén azt állította, hogy fogalma sincs, ki és mire fordította a hárommilliárd forintot, mivel az szerinte különböző egyesületekhez érkezett, hozzátéve, pártja egy fillért sem kapott az amerikai donációkból.

Hasonlóképpen hárított Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője is, aki emellett az ügyről készült és nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés autentikusságát is kétségbe vonta. Úgy fogalmazott, hogy

mindenféle színes vonalakat húzni ide-oda enyhén szólva barokkos

Az ugyancsak a Párbeszéd színeiben mandátumot nyert Jámbor András állítólag csak a sajtóból szerzett tudomást a guruló dollárok ügyéről. Bár szerinte ki kell vizsgálni az esetet, azt is hozzátette, ha történt volna valami visszaélés, azt a kormánypárti sajtó már nyilvánosságra hozta volna.

Az Origo írása felhívta a figyelmet arra is:

Tompos Márton, a Momentum frakcióvezető-helyettese tagadta, hogy tudomása lett volna a tengerentúlról érkező kampánypénzekről. Úgy fogalmazott: örült volna, ha korábban van információja a hárommilliárd forintról, ami szavai szerint rengeteg pénz.

Emellett a jobbikos Ben­cze János is azt bizonygatta, nincs tudomása a külföldről érkező milliárdok sorsáról, s úgy fogalmazott, ő is kíváncsi lenne, kik és miként használták fel az összegeket. A Jobbik korábbi elnöke, Jakab Péter is csak azt mondta, hogy a választási kampányban nem használtak fel külföldi pénzt. Bár Ungár Péter, az LMP társelnöke fogalmazott a legerősebben a baloldali politikusok közül – dermesztőnek nevezve, hogy sokan nem tartják problémának a kampányfinanszírozási botrányt –, a pártja felelősségéről ő sem beszélt.

Hasonlóképpen nyilatkozott az LMP-től Kanász-Nagy Máté is. A szintén LMP-s Hohn Krisztina meglepődött a jelentés tartalmán, miközben azt állította, hogy törvényesen járt el a pártja. Több politikus egyáltalán nem volt hajlandó értelmes választ adni a sajtó kérdésére, így például Mellár Tamás (Párbeszéd), valamint Tóth Endre (Momentum) teljesen más témáról kezdett beszélni a guruló dollárok ügyében feltett újságírói kérdésre. Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke pedig szó nélkül elhajtott az autójával, amikor azt kérdezték tőle, hogy a szocialisták részesültek-e az amerikai pénzekből.

Tartanak a vizsgálatok

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a homályos eredetű, külföldi milliárdokhoz köthető befolyásolási kísérlet részleteinek a feltárására egyébként számos vizsgálat indult. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt folytat nyomozást, de vizsgálódnak a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Állami Számvevőszék, valamint a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal is.