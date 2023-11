Bűncselekménygyanús adománygyűjtés: ha Karácsony nem tudja, akkor ki tudja?

Ugyanebben a műsorban azt is kijelentette, hogy Perjés Gábor az egyedüli ember, aki ezt a pénzt, az összegyűjtött adományokat a bankszámlára be tudta fizetni, és a jogszabály szerint járt el minden szempontból. Karácsony – állítása szerint – nem vett részt az adománygyűjtő rendezvényeken. Ezt azzal indokolta, hogy nem akarta tudni, ki az, aki pénzügyileg támogatja.

Június 26-án egy Facebook-bejegyzésben Karácsony ismét arról írt, hogy „az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat. Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban”.

Ellentmondások

Itt érdemes megállni egy pillanatra és összegezni Karácsony magyarázkodásának lényegét. A 99 Mozgalom alapítója szerint anonim adománygyűjtés zajlott, neki személy szerint fogalma sincs az adakozókról – pontosabban egy nevet megemlített a fent idézett műsorban, Bojár Gábor baloldali nagyvállalkozóét, aki nyíltan vállalta, hogy támogatta Karácsony kampányát. A főpolgármester saját bevallása szerint szándékosan távol tartotta magát az adománygyűjtés egész folyamatától, nem is akarta tudni, hogy kik támogatják.

Közben a nyilatkozataiban határozottan kijelentette, hogy a 99 Mozgalom adománygyűjtése minden szempontból a jogszabályoknak megfelelően történt. Ezen a ponton adódik a jogos kérdés: ha igaz, hogy Karácsony Gergely egyáltalán nem folyt bele a mozgalom pénzügyeibe, akkor milyen információk alapján győződött meg arról, hogy minden törvényesen zajlott?

Az utóbbi másfél hétig talán még jóhiszemű feltételezésként is lehetett értelmezni a főpolgármester kitartó állítását a jogszerűségről, mintegy kiállásként a kollégái mellett. Időközben azonban olyan, a cikkünk elején idézett nyomozati események történtek, amelyek alapvetően kétségbe vonják a félmilliárdos adománygyűjtés jogszerűségét.

Karácsonyt az újabb tények sem zökkentik ki

Ezek után nézzük, mit mondott az ügyről egy friss, pénteki interjúban Karácsony Gergely a Telexnek!

„Két út áll előttem: az egyik az, hogy azt mondom, amit eddig is mondtam, a másik az, hogy hazudok. Ezt az utóbbi utat nem szeretném járni. Még egyszer, sokadjára: ez egy anonim adománygyűjtés volt, és éppen ezért nem tudom megmondani, honnan érkezett a pénz. Minden más hazugság. Két dolgot azonban szeretnék hozzátenni: semmilyen jogszabálysértés nem történt, és egyetlenegy fillér közpénz sem volt az előválasztási kampányomban. Szerintem ez a kulcskérdés.”

Magyarán, mintha az elmúlt két hétben semmi nem történt volna, nem foglaltak volna le okirat-hamisítás gyanúját alátámasztó bizonyítékokat a főpolgármester jogi főtanácsadójának irodájában a 99 Mozgalom adománygyűjtése miatt indult nyomozás során. Karácsony ma is ragaszkodik ahhoz a két alapállításához, hogy nem ismeri az adományozókat, mert anonim gyűjtés volt, illetve hogy mindent a jogszabályoknak megfelelően tettek.

Megállapításaink:

1. Nyilvánvalóan életszerűtlen, hogy annak a szervezetnek az alapítója, amely a saját miniszterelnök-jelölti kampányára gyűjti a pénzt, semmit nem tud az adományozókról, és távol tartja magát a pénzügyi procedúrától, mondván, hogy rábízta az egészet egy emberre, Perjés Gáborra.

2. Amennyiben így történt, és Karácsony valóban kivonta magát az adománygyűjtésből, a mozgalom alapítójaként akkor is felelősséggel tartozik a pénzügyi tranzakciók szabályosságáért.

3. Miután a NAV ügyész jelenlétében házkutatást tartott Tordai Csaba ügyvédi irodájában és lefoglalt bűncselekményekre utaló bizonyítékokat a 99 Mozgalom adománygyűjtése miatt indult nyomozásban, ezzel az is nyilvánvalóvá vált, hogy Karácsony hazudott, amikor egyedül Perjés Gábort említette, mint akinek bármi köze van az ügyletekhez. Az adománygyűjtés törvényi szabályozásában ugyanis sarkalatos pont, hogy a ládák tartalmának felbontásakor jegyzőkönyveket kell készíteni, illetve azokat hitelesíteni kell. Márpedig a nyomozás eddigi fejleményei alapján ebben Tordai Csabának minden bizonnyal kulcsszerep jutott, Karácsony azonban erről mélyen hallgat.

4. Mivel mindezek ismeretében a friss pénteki Telex-interjúban Karácsony Gergely továbbra is állítja, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően zajlott, újabb két kérdés vetődik fel: egyik lehetőség, hogy a főpolgármester valóban nem tudott semmiről, de ha így van, akkor most a bűncselekmény gyanúját felvető nyomozati eredmények láttán legalább feltételes módba kellene helyeznie a jogszerű működésüket hangoztató állítását. A másik lehetséges magyarázat az, hogy Karácsony, ha nem is minden részletről tájékoztatták, de tudta, hogy nem valós adományokról van szó, ezért kell Tordai Csabának „lepapíroznia” az 506 millió forintot, aminek valós eredetét minden áron el kell titkolniuk a nyilvánosság elől.

Bármelyik verzió a valós, annyi kijelenthető, hogy Karácsony Gergely hazudott, és hazudik ma is: vagy azért, mert nem tudott semmiről, mégis azt állítja, hogy minden jogszerű volt, vagy mert pontosan tudja, hogy a törvényeket megkerülve fizettek be félmilliárd forintot a mozgalma számlájára. Utóbbi esetben még a főpolgármester bűnrészessége is felvetődhet, amennyiben bizonyítást nyer bűncselekmény elkövetése az eljárás során.

Nem véletlen, hogy Tordai Csaba – miután kiderült, hogy a NAV házkutatást tartott az irodájában – teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, már tizenkét napja nem válaszol a sajtó megkereséseire, és az ügyvédi irodájában, illetve a Városházán sem mutatkozik. Amennyiben nem lenne semmi takargatnivalójuk, minden bizonnyal válaszolna a sajtó kérdéseire, és elmondaná, hogyan is zajlott a jegyzőkönyvek felvétele.

Minél tovább hallgat Karácsony és a bizalmi embere a valóságról, annál kínosabb helyzetbe manőverezhetik magukat, jelen esetben ugyanis nem csupán a közlekedést akadályozó karókkal elválasztott kerékpársávokról vagy botrányosra sikeredett bulivillamosról van szó, hanem bűncselekmények gyanújáról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)