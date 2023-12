Jimmy P. karácsonya

Az ember ne legyen finnyás. Mindannyian Isten teremtményei vagyunk. Egy ápolónak etetnie, fürdetnie, ágytálaznia is kell, ha úgy alakul. Abával jól kijöttünk, jólesik, hogy ezt a lánya is visszaigazolta a médiában, most, hogy mindannyian híresek lettünk. Ezt kissé nehezem viselem. Rólam ír a Fülöp-szigeteki elnök, a nagykövet meglátogat a kórházban, a feleségem a médiában nyilatkozik. Miután kiszabadultam, az izraeli külügyminiszter elé vittek, kapok majd izraeli életjáradékot, ha pedig hazaköltözöm, Fülöp-szigetekit is.